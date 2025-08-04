Россия и Китай начали совместные учения в Японском море

В воскресенье, 3 августа, корабли России и Китая начали в Японском море совместные военно-морские учения под названием Maritime Interaction-2025. Продлится маневры до вторника, 5 августа.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

В учениях участвуют большой российский противолодочный корабль, два китайских эсминца, дизель-электрические подводные лодки обеих стран, а также китайское судно для спасения подводников.

Российские и китайские военные будут проводить артиллерийские стрельбы, отрабатывать противолодочные и противовоздушные задачи, а также совместные поисково-спасательные операции на море.

Учения планировали еще до того, как за два дня до их начала президент США Дональд Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки "в соответствующих регионах" на фоне ядерных угроз заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Издание пишет, что совместные учения РФ и Китая "были запланированы непосредственно к этим действиям США".

Ранее сообщалось, что военно-морские силы Китая и России в августе проведут совместные у чения "Морское взаимодействие-2025" в морском и воздушном пространствах вблизи Владивостока, а также совместное патрулирование в Тихом океане.

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