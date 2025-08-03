Росія та Китай розпочали спільні навчання у Японському морі

У неділю, 3 серпня, кораблі Росії та Китаю розпочали у Японському морі спільні військово-морські навчання під назвою Maritime Interaction‑2025. Триватимуть маневри до вівторка, 5 серпня.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

У навчаннях беруть участь великий російський протичовновий корабель, два китайські есмінці, дизель‑електричні підводні човни обох країн, а також китайське судно для порятунку підводників.

Російські й китайські військові будуть проводити артилерійські стрільби, відпрацьовувати протичовнові та протиповітряні завдання, а також спільні пошуково-рятувальні операції на морі.

Навчання планували ще до того, як за два дні до їхнього початку президент США Дональд Трамп наказав розташувати два атомні підводні човни "в відповідних регіонах" на тлі ядерних погроз заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.

Видання пише, що спільні навчання РФ та Китаю "були заплановані безпосередньо до цих дій США".

Раніше повідомлялося, що військово-морські сили Китаю та Росії у серпні проведуть спільні навчання "Морська взаємодія-2025" у морському й повітряному просторах поблизу Владивостока, а також спільне патрулювання в Тихому океані.

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