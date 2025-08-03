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Новини Співпраця Китаю та РФ
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Росія та Китай розпочали спільні навчання у Японському морі

навчання рф та китаю

У неділю, 3 серпня, кораблі Росії та Китаю розпочали у Японському морі спільні військово-морські навчання під назвою Maritime Interaction‑2025. Триватимуть маневри до вівторка, 5 серпня.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

У навчаннях беруть участь великий російський протичовновий корабель, два китайські есмінці, дизель‑електричні підводні човни обох країн, а також китайське судно для порятунку підводників.

Російські й китайські військові будуть проводити артилерійські стрільби, відпрацьовувати протичовнові та протиповітряні завдання, а також спільні пошуково-рятувальні операції на морі.

Навчання планували ще до того, як за два дні до їхнього початку президент США Дональд Трамп наказав розташувати два атомні підводні човни "в відповідних регіонах" на тлі ядерних погроз заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.

Видання пише, що спільні навчання РФ та Китаю "були заплановані безпосередньо до цих дій США".

Раніше повідомлялося, що військово-морські сили Китаю та Росії у серпні проведуть спільні навчання "Морська взаємодія-2025" у морському й повітряному просторах поблизу Владивостока, а також спільне патрулювання в Тихому океані.

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Автор: 

Китай (4792) росія (67005) навчання (609)


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Головне шоб туди не прийшов флот Вейшнорії . Бо непереливки їм буде...
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03.08.2025 23:59 Відповісти
Було б здорово) відправити на фурах пару десятків дронів Маґура.
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04.08.2025 00:10 Відповісти
Поздоровляю моряків КНР - зможуть подивитись на музейні експонати, та ще і безкоштовно. А парашинські моряки, перед відправкою верхи на ослі на штурм, зможуть побачити новітні військові кораблі, щойно поставлені з Аліекспрес (а можливо навіть з Тему, з відповідною якістю) в ВМФ КНР.
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04.08.2025 00:11 Відповісти
Все що треба знати про "миролюбність" та "повагу" міжнародних Законів Китаєм.
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04.08.2025 00:14 Відповісти
Жолторосси.
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04.08.2025 00:16 Відповісти
Ё банные путунхуи. ПС. Моськов улус - ё бань на путунхуе, китайском гражданском. 🤣🤣🤣
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04.08.2025 00:52 Відповісти
"Mari time interaction" перекладається, як "час дрюкати Машку Захарову".
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04.08.2025 00:17 Відповісти
Побажаємо вилупкам мати надвеликі втрати! Амен ™®©
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04.08.2025 00:52 Відповісти
запросили б Україну, салагі, вона би дрони підігнала.
і все би дуже швидко скінчилося...
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04.08.2025 00:54 Відповісти
 
 