Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 057 140 человек (+1010 за сутки), 11 069 танков, 31 053 артсистемы, 23 079 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 057 140 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.08.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1057140 (+1010) человек
танков - 11069 (+1) ед
боевых бронированных машин - 23079 (+8) ед.
артиллерийских систем - 31053 (+28) ед
РСЗО - 1452 (+0) ед
средства ПВО - 1203 (+0) ед
самолетов - 421 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 49451 (+77)
крылатые ракеты - 3553 (+1)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 57244 (+85)
специальная техника - 3935 (+0)
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122! одиниць знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
Все по мінімуму, арта та логістика трохи дають результат.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 057 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.