Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 057 140 человек (+1010 за сутки), 11 069 танков, 31 053 артсистемы, 23 079 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 057 140 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1057140 (+1010) человек

танков - 11069 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23079 (+8) ед.

артиллерийских систем - 31053 (+28) ед

РСЗО - 1452 (+0) ед

средства ПВО - 1203 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 49451 (+77)

крылатые ракеты - 3553 (+1)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 57244 (+85)

специальная техника - 3935 (+0)

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