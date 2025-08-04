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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 057 140 осіб (+1010 за добу), 11 069 танків, 31 053 артсистеми, 23 079 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 057 140 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 4.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1057140 (+1010) осіб 

танків – 11069 (+1) од

бойових броньованих машин – 23079 (+8) од

артилерійських систем – 31053 (+28) од

РСЗВ – 1452 (+0) од

засоби ППО – 1203 (+0) од

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49451 (+77)

крилаті ракети – 3553 (+1)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 57244 (+85)

спеціальна техніка – 3935 (+0)

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Втарти ворога 3 серпня

Автор: 

армія рф (18357) Генштаб ЗС (7042) ліквідація (4296) знищення (7913)


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04.08.2025 07:15 Відповісти
 
 