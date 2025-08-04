Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 057 140 осіб (+1010 за добу), 11 069 танків, 31 053 артсистеми, 23 079 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 057 140 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 4.08.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1057140 (+1010) осіб
танків – 11069 (+1) од
бойових броньованих машин – 23079 (+8) од
артилерійських систем – 31053 (+28) од
РСЗВ – 1452 (+0) од
засоби ППО – 1203 (+0) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49451 (+77)
крилаті ракети – 3553 (+1)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 57244 (+85)
спеціальна техніка – 3935 (+0)
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Amber
показати весь коментар04.08.2025 07:15 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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