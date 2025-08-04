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Китай не прекратит покупать нефть у РФ и Ирана

китай,арктика,россия

Китай не изменит свою энергетическую политику под внешним давлением, отреагировав на призывы США прекратить закупку нефти в России и Иране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.

"Китай всегда будет обеспечивать свое энергоснабжение способом, соответствующим нашим национальным интересам. Принуждение и давление ничего не дадут. Китай будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая.

Министр финансов США Скотт Бессент, комментируя переговоры, отметил, что китайская сторона "очень серьезно относится к своему суверенитету" в вопросах закупки российской нефти.

"Мы не хотим мешать их суверенитету, поэтому они хотели бы платить 100% пошлину", - заявил Бессент.

Он назвал китайцев "жесткими" участниками переговоров, но заверил, что сопротивление Китая не помешало переговорам.

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"Я верю, что мы имеем все предпосылки для заключения соглашения", - сказал он.

Однако Габриэль Вилдау, управляющий директор консалтинговой компании Teneo, выразил сомнение относительно возможности реализации угрозы Дональда Трампа ввести 100-процентную пошлину.

"Реализация этих угроз сорвет все последние достижения и, вероятно, уничтожит любые шансы для Трампа и китайского президента Си Цзиньпина объявить о заключении торгового соглашения, если они встретятся осенью", - подчеркнул Вилдау.

США стремятся ограничить продажу нефти Россией и Ираном, поскольку это является основным источником доходов для обеих стран. Вашингтон мотивирует это желанием уменьшить финансирование их вооруженных сил, поскольку Москва продолжает войну против Украины, а Тегеран финансирует боевые группировки по всему Ближнему Востоку.

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Автор: 

Иран (2066) Китай (3110) нефть (1957) россия (96771) США (27627)


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Топ комментарии
+7
Жовтодупі в своєму репертуарі.
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04.08.2025 07:59 Ответить
+5
Ай яй яй, а хто ж це зробив?! А хто ж їх, ціх жовтодупих, вигодував?!
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04.08.2025 08:11 Ответить
+4
Ну то будуть Ірану спихати своє барахло.А США переноситимуть виробництва до інших країн,і вводитимуть мита.Подивимось чи виграє китай....
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04.08.2025 08:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Жовтодупі в своєму репертуарі.
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04.08.2025 07:59 Ответить
Ну то будуть Ірану спихати своє барахло.А США переноситимуть виробництва до інших країн,і вводитимуть мита.Подивимось чи виграє китай....
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04.08.2025 08:02 Ответить
А вони нічого не порушують... Просто мають свою позицію, яка працює в інтересах ЇХ держави... Так що решті світу треба діять за принципом: "Якщо не можеш змінить ситуацію - спробуй до неї пристосуваться і використать її у своїх інтересах...".
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04.08.2025 08:03 Ответить
Запоребрик треба на рівні Генасамблеї ООН визнати коаїною- терористом. Не знаю юридичних нюансів, але це точно передбачає торгівельні обмеження.
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04.08.2025 08:15 Ответить
Думаєте за таке рішення буде дві третини+?

В нас дипломатія на рівні дебілізма зараз, а пуйло купить голоси..
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04.08.2025 08:54 Ответить
Цього не буде ніколи
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04.08.2025 09:09 Ответить
Ніхто китайців і не звинувачує у якихось порушеннях. Просто Китай входить до коаліції зла і своїми діями (закуповуванням нафти, зокрема) сприяє кацапському агресорові продовжувати несправедливу війну проти України, вбиваючи, гвалтуючи, руйнуючи за китайські гроші і матеріальні засоби здійснення терору.
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04.08.2025 08:20 Ответить
Ще раз перечитай другу частину мого коментаря... УВАЖНІШЕ...
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04.08.2025 08:54 Ответить
Ай яй яй, а хто ж це зробив?! А хто ж їх, ціх жовтодупих, вигодував?!
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04.08.2025 08:11 Ответить
Хунхузи, як були торгашами на КРОВІ, так ними і залишилися, тільки з цитатниками Мао Дзен дуна!!
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04.08.2025 09:03 Ответить
Індія і Китай проти - а це 3 млд нас - нафти їм потрібно догуя
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04.08.2025 08:04 Ответить
Єдині дієві санкції це морська блокада.
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04.08.2025 08:08 Ответить
Кого?
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04.08.2025 08:12 Ответить
Яка там морська? Зелена влада навіть на наземну (нафтогін «Дружба») здобутися не може.

Цікаво, кому грошенята від того крапають?
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04.08.2025 09:49 Ответить
Вишукано послали трампа на***.
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04.08.2025 08:17 Ответить
Жовтопикі закусили уділа та хочуть всіх перегнути, але що з цим робити.. Гнати звідусіль кітайський бізнес, незважаючи на втрати в грошах.Все це окупиться 100 кратно коли ляже це комунчяцьке царство.
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04.08.2025 08:22 Ответить
Так задурно ж купує. Скоро раша буде торгувати нафтою собі в збиток(сподіваюсь)
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04.08.2025 08:24 Ответить
Ціна добичі нафти в Перській затоці і в Сургуті трохи відрізняється(разів в десять))
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04.08.2025 08:38 Ответить
Продає дешево - але є один ньюас - в неї тієї нафти догуя - от і везуть кому попало
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04.08.2025 08:35 Ответить
А Українці перестануть купувати китайське лахміття?
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04.08.2025 08:31 Ответить
Отож
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04.08.2025 09:13 Ответить
Всіляке вже є китайське лахміття - в Шанхаї Маск збирає Теслу
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04.08.2025 09:17 Ответить
Перестали б, якби була альтернатива. Але китайське лайно захопило усі ринки, знайти інші товари практично неможливо.
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04.08.2025 10:01 Ответить
Я так понимаю нефтепровод в Китай вряд ли есть, в Индию точно нет. Что мешает Украине предложить покупателям российской нефти застраховать ее , на время пребывания в танкере, у самой Украины? Скажем, 10-15 долларов за баррель. И топить всех кто решил сэкономить. Причем даже не в открытом море, а в исключительной экономической зоне покупателя. Хотели ведь нефти, пусть собирают с поверхности воды
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04.08.2025 08:34 Ответить
Цікаві пропозиції у коментах "пристосуватися до вимог Китаю"....наступні пропозиції,мабуть,у автора будуть зрозуміти вимоги Путіна...Де хто і Іуду розуміють - гроші не пахнуть....тільки іноді лайном
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04.08.2025 08:43 Ответить
*****-з маленької букви...
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04.08.2025 08:51 Ответить
А хто цього вузькоглазого монстра виростив, не підкажете? Не Захід, який переніс усе своє виробництво до комуняк, вливаючи у Китай скажені кошти? Виростили самі собі Китай, виростили самі собі *****, а тепер за голову схопилися, імбецили.
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04.08.2025 10:00 Ответить
 
 