Китай не прекратит покупать нефть у РФ и Ирана

Китай не изменит свою энергетическую политику под внешним давлением, отреагировав на призывы США прекратить закупку нефти в России и Иране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.

"Китай всегда будет обеспечивать свое энергоснабжение способом, соответствующим нашим национальным интересам. Принуждение и давление ничего не дадут. Китай будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая.

Министр финансов США Скотт Бессент, комментируя переговоры, отметил, что китайская сторона "очень серьезно относится к своему суверенитету" в вопросах закупки российской нефти.

"Мы не хотим мешать их суверенитету, поэтому они хотели бы платить 100% пошлину", - заявил Бессент.

Он назвал китайцев "жесткими" участниками переговоров, но заверил, что сопротивление Китая не помешало переговорам.

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"Я верю, что мы имеем все предпосылки для заключения соглашения", - сказал он.

Однако Габриэль Вилдау, управляющий директор консалтинговой компании Teneo, выразил сомнение относительно возможности реализации угрозы Дональда Трампа ввести 100-процентную пошлину.

"Реализация этих угроз сорвет все последние достижения и, вероятно, уничтожит любые шансы для Трампа и китайского президента Си Цзиньпина объявить о заключении торгового соглашения, если они встретятся осенью", - подчеркнул Вилдау.

США стремятся ограничить продажу нефти Россией и Ираном, поскольку это является основным источником доходов для обеих стран. Вашингтон мотивирует это желанием уменьшить финансирование их вооруженных сил, поскольку Москва продолжает войну против Украины, а Тегеран финансирует боевые группировки по всему Ближнему Востоку.

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