Китай не припинить купувати нафту в РФ та Ірану

Китай не змінить свою енергетичну політику під зовнішнім тиском, відреагувавши на заклики США припинити закупівлю нафти в Росії та Ірані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.

"Китай завжди забезпечуватиме своє енергопостачання у спосіб, що відповідає нашим національним інтересам Примус і тиск нічого не дадуть. Китай буде рішуче захищати свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ Китаю.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, коментуючи переговори, зазначив, що китайська сторона "дуже серйозно ставиться до свого суверенітету" у питаннях закупівлі російської нафти.

"Ми не хочемо заважати їхньому суверенітету, тому вони хотіли б платити 100% мито", - заявив Бессент.

Він назвав китайців "жорсткими" учасниками переговорів, але запевнив, що опір Китаю не завадив переговорам.

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"Я вірю, що ми маємо всі передумови для укладення угоди", - сказав він.

Однак Габріель Вілдау, керівний директор консалтингової компанії Teneo, висловив сумнів щодо можливості реалізації погрози Дональда Трампа ввести 100-відсоткове мито.

"Реалізація цих погроз зірве всі останні досягнення і, ймовірно, знищить будь-які шанси для Трампа і китайського президента Сі Цзіньпіна оголосити про укладення торговельної угоди, якщо вони зустрінуться восени", - наголосив Вілдау.

США прагнуть обмежити продаж нафти Росією та Іраном, оскільки це є основним джерелом доходів для обох країн. Вашингтон мотивує це бажанням зменшити фінансування їхніх збройних сил, оскільки Москва продовжує війну проти України, а Тегеран фінансує бойові угруповання по всьому Близькому Сходу.

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