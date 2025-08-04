Армия РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении, приблизиться к укреплениям защитников на Приднепровском, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Враг больше всего атаковал на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 65 авиационных ударов, применил одну ракету и 103 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 4307 обстрелов, из них 100 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2419 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Середина-Буда Сумской области; Железнодорожное Запорожской области и городу Херсон.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 19 атак россиян. Противник нанес 12 авиационных ударов, в целом сбросил 26 управляемых авиационных бомб и совершил 261 артиллерийский обстрел, в том числе 17 - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боестолкновений в районах Волчанска, Кутьковки, Фиголевки и Красного Первого.

На Купянском направлении зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Новоосиново, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Карповки, Ольговки, Редкодуба, Торского, Григорьевки, в направлении Среднего, Чернещины, Шандриголово.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Григорьевки и в направлении Серебрянки и Северска. Всего за прошедшие сутки произошло пять боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили восемь вражеских атак вблизи Часова Яра, Марково и в сторону Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Русина Яра, Щербиновки, Торецка, Катериновки и в сторону Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, в направлении населенных пунктов Новоукраинка, Новоподгородное, Родинское, Красный Лиман.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Воскресенка, Зеленое Поле, Мирное, Малиевка, Темировка, Новополь и в сторону населенного пункта Левадное.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях боевых столкновений не происходило.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно артиллерийское средство, восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одну радиолокационную станцию противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1010 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, восемь боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 77 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету и 85 единиц автомобильной техники оккупантов.

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