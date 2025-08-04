Банки ОАЭ закрывают счета российским компаниям, - СЗР

В июле финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов усилили проверки и ограничили работу с российскими компаниями.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, около 30 % предприятий из РФ получили уведомления об ограничении финансовых операций или закрытии банковских счетов.

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"Основными причинами для их закрытия стали отсутствие или несвоевременность ответа на запросы банков, ошибки в документах, несоответствие финансовых потоков заявленной деятельности, связи со странами из "черного списка" FATF или с лицами/структурами, находящимися под международными санкциями, и др.

Тщательные проверки стартовали еще в феврале 2024 года - после введения Великобританией санкций против компаний из ОАЭ, которые способствовали обходу санкций против России. Ситуация набрала больших оборотов после принятия 18-го пакета санкций ЕС, в который впервые вошли эмиратские структуры, связанные с Россией", - говорится в сообщении.

В СВР отметили, что финансовые учреждения ОАЭ не хотят из-за России повторно попасть в "серый список" FATF. Поэтому они показывают свою готовность соблюдать глобальный санкционный режим.

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