Банки ОАЕ закривають рахунки російським компаніям, - СЗР
У липні фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів посилили перевірки та обмежили роботу з російськими компаніями.
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, інформує Цензор.НЕТ.
Так, близько 30 % підприємств із РФ отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків.
"Основними причинами для їх закриття стали відсутність або несвоєчасність відповіді на запити банків, помилки в документах, невідповідність фінансових потоків заявленій діяльності, зв’язки з країнами з "чорного списку" FATF або з особами/структурами, що перебувають під міжнародними санкціями, та ін.
Ретельні перевірки стартували ще у лютому 2024 року – після запровадження Великою Британією санкцій проти компаній із ОАЕ, які сприяли обходу санкцій проти росії. Ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС, до якого вперше увійшли еміратські структури, пов’язані з росією", - йдеться в повідомленні.
У СЗР зазначили, що фінансові установи ОАЕ не хочуть через Росію повторно потрапити до "сірого списку" FATF. Тому вони показують свою готовність дотримуватися глобального санкційного режиму.
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