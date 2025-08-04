Банки ОАЕ закривають рахунки російським компаніям, - СЗР

У липні фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів посилили перевірки та обмежили роботу з російськими компаніями.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, інформує Цензор.НЕТ.

Так, близько 30 % підприємств із РФ отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків.

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"Основними причинами для їх закриття стали відсутність або несвоєчасність відповіді на запити банків, помилки в документах, невідповідність фінансових потоків заявленій діяльності, зв’язки з країнами з "чорного списку" FATF або з особами/структурами, що перебувають під міжнародними санкціями, та ін.

Ретельні перевірки стартували ще у лютому 2024 року – після запровадження Великою Британією санкцій проти компаній із ОАЕ, які сприяли обходу санкцій проти росії. Ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС, до якого вперше увійшли еміратські структури, пов’язані з росією", - йдеться в повідомленні.

У СЗР зазначили, що фінансові установи ОАЕ не хочуть через Росію повторно потрапити до "сірого списку" FATF. Тому вони показують свою готовність дотримуватися глобального санкційного режиму.

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