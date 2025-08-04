В Украине снова объявлена масштабная тревога - зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К, - Воздушные силы

Второй раз за утро 4 августа по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

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