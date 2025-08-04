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Новости Объявление воздушной тревоги
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В Украине снова объявлена масштабная тревога - зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К, - Воздушные силы

Карта воздушных тревог

Второй раз за утро 4 августа по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По всей Украине была тревога из-за взлета МиГ-31К: Воздушные силы фиксировали цель в направлении Киевщины и "Кинжал" в сторону Житомира и Хмельницкой области

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