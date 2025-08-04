В Україні знову оголошували масштабну тривогу - зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К, - Повітряні сили (оновлено)

Вдруге за ранок 4 серпня по всій території України оголошували повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться в повідомленні.

О 10:28 Повітряні сили повідомили про відбій загрози по МіГ-31К.

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