В Україні знову оголошували масштабну тривогу - зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К, - Повітряні сили (оновлено)
Вдруге за ранок 4 серпня по всій території України оголошували повітряну тривогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться в повідомленні.
О 10:28 Повітряні сили повідомили про відбій загрози по МіГ-31К.
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Alex Zaitsev #551461
показати весь коментар04.08.2025 12:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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