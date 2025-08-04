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Новини Оголошення повітряної тривоги
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В Україні знову оголошували масштабну тривогу - зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К, - Повітряні сили (оновлено)

Карта повітряних тривог

Вдруге за ранок 4 серпня по всій території України оголошували повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека!  Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться в повідомленні.

О 10:28 Повітряні сили повідомили про відбій загрози по МіГ-31К.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": По всій Україні була тривога через зліт МіГ-31К: Повітряні сили фіксували ціль у напрямку Київщини та "Кинджал" у бік Житомира і Хмельниччини

Автор: 

Повітряні сили (2913) повітряна тривога (958)


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сукі кацапськи шоб ви всі здохли
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04.08.2025 12:10 Відповісти
 
 