Войска РФ штурмовали КПП "Гоптовка" на границе с Харьковской областью. Более 10 оккупантов ликвидировано, остальные бежали в РФ, - глава Дергачевской ГВА Задоренко
Войска РФ осуществили штурм контрольно-пропускного пункта "Гоптовка", расположенного на границе Харьковщины и РФ.
Об этом сообщил в фейсбуке руководитель Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более десяти захватчиков, а десятки других сбежали обратно в Россию.
"КПП "Гоптовка" находится под полным контролем Сил обороны Украины", - отмечает Задоренко.
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так як ваш путлєр посилає вас на смерть 😡