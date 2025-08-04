Войска РФ штурмовали КПП "Гоптовка" на границе с Харьковской областью. Более 10 оккупантов ликвидировано, остальные бежали в РФ, - глава Дергачевской ГВА Задоренко

Войска РФ осуществили штурм контрольно-пропускного пункта "Гоптовка", расположенного на границе Харьковщины и РФ.

Об этом сообщил в фейсбуке руководитель Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более десяти захватчиков, а десятки других сбежали обратно в Россию.

Также читайте: Ночью вражеская ДРГ пыталась прорваться на Харьковщину в районе КПП Гоптовка - Нехотеевка. Часть диверсантов ликвидирована, остальные отступили, - председатель Дергачевской МВА Задоренко

"КПП "Гоптовка" находится под полным контролем Сил обороны Украины", - отмечает Задоренко.