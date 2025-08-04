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Війська РФ штурмували КПП "Гоптівка" на кордоні з Харківщиною. Понад 10 окупантів ліквідовано, решта втекла до РФ, - керівник Дергачівської МВА Задоренко

Ворожа ДРГ

Війська РФ здійснили штурм контрольно-пропускного пункту "Гоптівка", розташованого кордоні Харківщини та РФ.

Про це повідомив у фейсбуку керівник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у результаті бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували більше десяти загарбників, а десятки інших втекли назад до Росії.

Також читайте: Вночі ворожа ДРГ намагалася прорватися на Харківщину у районі КПП Гоптівка - Нєхотєєвка. Частина диверсантів ліквідована, інші відступили, - голова Дергачівської МВА Задоренко

"КПП "Гоптівка" перебуває під повним контролем Сил оборони України", - наголошує Задоренко.

Автор: 

58 окрема мотопіхотна бригада (113) Харківська область (1404) Харківський район (491) Гоптівка (3)


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Кацапи , тікайте з украінськоі землі поки живі ,
так як ваш путлєр посилає вас на смерть 😡
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04.08.2025 11:52 Відповісти
 
 