Війська РФ штурмували КПП "Гоптівка" на кордоні з Харківщиною. Понад 10 окупантів ліквідовано, решта втекла до РФ, - керівник Дергачівської МВА Задоренко

Війська РФ здійснили штурм контрольно-пропускного пункту "Гоптівка", розташованого кордоні Харківщини та РФ.

Про це повідомив у фейсбуку керівник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у результаті бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували більше десяти загарбників, а десятки інших втекли назад до Росії.

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"КПП "Гоптівка" перебуває під повним контролем Сил оборони України", - наголошує Задоренко.