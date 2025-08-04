Війська РФ штурмували КПП "Гоптівка" на кордоні з Харківщиною. Понад 10 окупантів ліквідовано, решта втекла до РФ, - керівник Дергачівської МВА Задоренко
Війська РФ здійснили штурм контрольно-пропускного пункту "Гоптівка", розташованого кордоні Харківщини та РФ.
Про це повідомив у фейсбуку керівник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у результаті бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували більше десяти загарбників, а десятки інших втекли назад до Росії.
"КПП "Гоптівка" перебуває під повним контролем Сил оборони України", - наголошує Задоренко.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так як ваш путлєр посилає вас на смерть 😡