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Новости Таможня
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Кабмин объявил открытый конкурс на должность главы Государственной таможенной службы, - Свириденко

Объявлен конкурс на должность главы Государственной таможенной службы

Кабинет Министров объявил открытый конкурс на должность председателя Государственной таможенной службы.

Об этом в Telegram сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это важный этап в перезагрузке таможни, которая должна стать эффективным и прозрачным органом, работающим по европейским стандартам. В состав конкурсной комиссии вошли представители украинского бизнеса и международные эксперты по антикоррупционному и таможенному направлениям", - говорится в сообщении.

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Состав конкурсной комиссии

От Украины:

  • Андрей Ерашов - руководитель аналитического центра Союза украинских предпринимателей (СУП);
  • Дмитрий Олейник - председатель Совета Федерации работодателей Украины;
  • Олег Тымкив - директор по развитию бизнеса, аудиторская фирма "Моор Стивенс".

От международных партнеров:

  • Арунас Адоменас - таможенный атташе Литвы при ЕС, эксперт по таможенной политике и международному сотрудничеству;
  • Дэвид Бернстайн - эксперт по вопросам управления и институциональных реформ;
  • Кунио Микурия - международный эксперт по таможенной политике, содействию торговле и организационному лидерству.

"Также Правительство утвердило среднесрочный план мер по реализации реформы таможни- это одно из ключевых направлений в Национальной стратегии доходов до 2030 года. Реформированная таможня должна установить равные правила для всех участников экономики и стать источником стабильных поступлений в государственный бюджет", - подытожила премьер.

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Объявлен конкурс на должность главы Государственной таможенной службы

Автор: 

Кабмин (14087) конкурс (1155) таможня (1970) Свириденко Юлия (193)


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Топ комментарии
+6
АХАХАХАХАХАХХАХА ну да ну да ну да. На посаду де чувак стане міліардером за рік "відкритий конкурс"
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04.08.2025 12:06 Ответить
+5
"Відкритий та чесний, як сам Зеленскій".
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04.08.2025 12:14 Ответить
+5
беб вже призначили?
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04.08.2025 12:16 Ответить
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АХАХАХАХАХАХХАХА ну да ну да ну да. На посаду де чувак стане міліардером за рік "відкритий конкурс"
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04.08.2025 12:06 Ответить
Думаєте у зеленомордих ще є рік?
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04.08.2025 12:18 Ответить
але призначать лише того, на кого покаже андрєбарісич
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04.08.2025 12:12 Ответить
Попереднього , що вже посадили ?
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04.08.2025 12:12 Ответить
Ні , попередній купив острів з рабами і на заслужений відпочинок
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04.08.2025 12:17 Ответить
🤡🤡🤡
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04.08.2025 12:13 Ответить
"Відкритий та чесний, як сам Зеленскій".
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04.08.2025 12:14 Ответить
тупий розвідняк для наївних лохів, на такі посади не свого лівака ніколи не поставлять, хай він навіть буде нобелівським лауреатом, на кого зєрамак вкаже, того і втулять, а конкурс - це ширма для єврокомісарів.
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04.08.2025 12:16 Ответить
Хіба що шнобелівським. Розумне до зеленого не піде, та й не пропустять його . зеля розумних людей взагалі вважає особистими ворогами.
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04.08.2025 12:24 Ответить
беб вже призначили?
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04.08.2025 12:16 Ответить
без потужних менеджерів Ахметова (головний казнокрад Українського бюджету) ніяк не обійтися - шмигаль, умєров, тимків....
ахметовська кузня кадрів
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04.08.2025 12:48 Ответить
з української сторони - бізнесмени, з міжнародної - експерти з митної політики
цікаве поєдання
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04.08.2025 12:50 Ответить
Треба до комісії включити Чернишова!! Без нього,як без Міндича, толку не буде! Оберуть якогось ніщеброда,який у схемах не тямить!! Куди Єрмак дивиться???
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04.08.2025 12:57 Ответить
Заканчивался 34 год независимости Украины. Собрались навести порядок на таможне. Охотно верим в результат.
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04.08.2025 13:47 Ответить
 
 