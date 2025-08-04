Кабмин объявил открытый конкурс на должность главы Государственной таможенной службы, - Свириденко
Кабинет Министров объявил открытый конкурс на должность председателя Государственной таможенной службы.
Об этом в Telegram сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
"Это важный этап в перезагрузке таможни, которая должна стать эффективным и прозрачным органом, работающим по европейским стандартам. В состав конкурсной комиссии вошли представители украинского бизнеса и международные эксперты по антикоррупционному и таможенному направлениям", - говорится в сообщении.
Состав конкурсной комиссии
От Украины:
- Андрей Ерашов - руководитель аналитического центра Союза украинских предпринимателей (СУП);
- Дмитрий Олейник - председатель Совета Федерации работодателей Украины;
- Олег Тымкив - директор по развитию бизнеса, аудиторская фирма "Моор Стивенс".
От международных партнеров:
- Арунас Адоменас - таможенный атташе Литвы при ЕС, эксперт по таможенной политике и международному сотрудничеству;
- Дэвид Бернстайн - эксперт по вопросам управления и институциональных реформ;
- Кунио Микурия - международный эксперт по таможенной политике, содействию торговле и организационному лидерству.
"Также Правительство утвердило среднесрочный план мер по реализации реформы таможни- это одно из ключевых направлений в Национальной стратегии доходов до 2030 года. Реформированная таможня должна установить равные правила для всех участников экономики и стать источником стабильных поступлений в государственный бюджет", - подытожила премьер.
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