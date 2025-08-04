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Новини Митниця
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Кабмін оголосив відкритий конкурс на посаду голови Державної митної служби, - Свириденко

Оголошено конкурс на посаду голови Державної митної служби

Кабінет Міністрів оголосив відкритий конкурс на посаду голови Державної митної служби.

Про це у Telegram повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це важливий етап у перезавантаженні митниці, яка має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами. До складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Свириденко намагається зберегти собі і Зеленському лице, пропонуючи Цивінському пройти поліграф, - Шабунін

Склад конкурсної комісії

Від України:

  • Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);
  • Дмитро Олійник — голова Ради Федерації роботодавців України;
  • Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма "Моор Стівенс".

Від міжнародних партнерів:

  • Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;
  • Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ;
  • Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

"Також Уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці — це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року. Реформована митниця має встановити рівні правила для всіх учасників економіки та стати джерелом стабільних надходжень до державного бюджету", - підсумувала прем'єрка.

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Оголошено конкурс на посаду голови Державної митної служби

Автор: 

Кабмін (14280) конкурс (1308) митниця (1901) Свириденко Юлія (417)


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Топ коментарі
+6
АХАХАХАХАХАХХАХА ну да ну да ну да. На посаду де чувак стане міліардером за рік "відкритий конкурс"
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04.08.2025 12:06 Відповісти
+4
"Відкритий та чесний, як сам Зеленскій".
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04.08.2025 12:14 Відповісти
+4
беб вже призначили?
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04.08.2025 12:16 Відповісти
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АХАХАХАХАХАХХАХА ну да ну да ну да. На посаду де чувак стане міліардером за рік "відкритий конкурс"
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04.08.2025 12:06 Відповісти
Думаєте у зеленомордих ще є рік?
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04.08.2025 12:18 Відповісти
але призначать лише того, на кого покаже андрєбарісич
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04.08.2025 12:12 Відповісти
Попереднього , що вже посадили ?
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04.08.2025 12:12 Відповісти
Ні , попередній купив острів з рабами і на заслужений відпочинок
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04.08.2025 12:17 Відповісти
🤡🤡🤡
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04.08.2025 12:13 Відповісти
"Відкритий та чесний, як сам Зеленскій".
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04.08.2025 12:14 Відповісти
тупий розвідняк для наївних лохів, на такі посади не свого лівака ніколи не поставлять, хай він навіть буде нобелівським лауреатом, на кого зєрамак вкаже, того і втулять, а конкурс - це ширма для єврокомісарів.
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04.08.2025 12:16 Відповісти
Хіба що шнобелівським. Розумне до зеленого не піде, та й не пропустять його . зеля розумних людей взагалі вважає особистими ворогами.
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04.08.2025 12:24 Відповісти
беб вже призначили?
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04.08.2025 12:16 Відповісти
без потужних менеджерів Ахметова (головний казнокрад Українського бюджету) ніяк не обійтися - шмигаль, умєров, тимків....
ахметовська кузня кадрів
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04.08.2025 12:48 Відповісти
з української сторони - бізнесмени, з міжнародної - експерти з митної політики
цікаве поєдання
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04.08.2025 12:50 Відповісти
Треба до комісії включити Чернишова!! Без нього,як без Міндича, толку не буде! Оберуть якогось ніщеброда,який у схемах не тямить!! Куди Єрмак дивиться???
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04.08.2025 12:57 Відповісти
Заканчивался 34 год независимости Украины. Собрались навести порядок на таможне. Охотно верим в результат.
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04.08.2025 13:47 Відповісти
 
 