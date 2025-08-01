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Новини Конкурс на керівника БЕБ
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Свириденко намагається зберегти собі і Зеленському лице, пропонуючи Цивінському пройти поліграф, - Шабунін

Шабунін відповів Свириденко про Цивінського

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що після рішення конкурсної комісії законом більше не передбачено ніяких дій для призначення переможця конкурсу на голову БЕБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі до допису Свириденко про розмову із Цивінським.

"Будь ласка, нагадайте норму закону, яка передбачає ще щось, окрім рішення комісії. Начхати на ваше бажання зберегти лице собі і Зеленському.

Виконуйте прямо норму закону. Ви не царьки тут - ми демократія, якщо ви раптом про це забули", - зазначив він.

Шабунін відповів Свириденко про Цивінського

Нагадаємо, 1 серпня прем'єрка Свириденко повідомила, що провела розмову із Цивінським, під час якої вони домовились про проходження ним поліграфа.

Читайте: Голосування за НАБУ - це не все. Потрібне призначення керівника БЕБ та перезавантаження ДБР, - Порошенко

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурсна комісія не знає, чи буде призначено Цивінського директором БЕБ, з Кабміном зустрічей не заплановано, - Штефан

Автор: 

Шабунін Віталій (587) Свириденко Юлія (409) Бюро економічної безпеки (715) Цивінський Олександр (11)


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Топ коментарі
+14
Так хай тоді і стюардеса Свириденко теж поліграф пройде...
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01.08.2025 15:13 Відповісти
+9
Чому не пройти поліграф ЗЕленському,Єрмаку та самій Свіриденко.ґ?Чи вона проходить другого поліграфа-Поліграфа Поліграфовича,який на колчаковських фронтах поранений?
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01.08.2025 15:20 Відповісти
+8
зелена падаль: якщо Україна пострадає від ваших "оборуток" ми вас ВСІХ- винесемо "вперед ногами" Дограйтеся
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01.08.2025 15:20 Відповісти
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Так хай тоді і стюардеса Свириденко теж поліграф пройде...
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01.08.2025 15:13 Відповісти
ця коза нічого не вирішує. поліграф, під контролем ЦРУ, повинні пройти Зеля з його незамінною 0Пою і мальок.
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01.08.2025 15:22 Відповісти
Перед Західними Партнерами, зеленський, разом із свериденчихою та Кабміндічем і миловановим(зрив формування БЕБ), привселюдно, нагадили Україні та її Громадянам, ще і з БЕБ!!!
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01.08.2025 15:19 Відповісти
Чому не пройти поліграф ЗЕленському,Єрмаку та самій Свіриденко.ґ?Чи вона проходить другого поліграфа-Поліграфа Поліграфовича,який на колчаковських фронтах поранений?
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01.08.2025 15:20 Відповісти
Угу,це як відомий тест на наркоту в Зе.
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01.08.2025 15:28 Відповісти
зелена падаль: якщо Україна пострадає від ваших "оборуток" ми вас ВСІХ- винесемо "вперед ногами" Дограйтеся
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01.08.2025 15:20 Відповісти
"ми вас ВСІХ- винесемо "вперед ногами" - коли?
Чи ще не на часі?))))))
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01.08.2025 16:03 Відповісти
Завгоспа нехай пошле спочатку ,
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01.08.2025 15:23 Відповісти
Ні пане Шабунін, Ви дуже, ДУЖЕ помиляєтесь.
Українське суспільство (притомна його частина), опозиція, журналісти та інші зараз роблять величезну помилку, дозволяючи впихнути кругом поліграф.
Це ненауковий метод, від якого відмовляються або відмовились розвинуті країни. Більше того, навіть там де він є, це не може бути єдиним критерієм - призначити, чи ні. Єдине що показує поліграф, це те, як саме інтерпретує його оператор дані про потовиділення, пульс, дихання людини.
Я Вам опишу майбутнє - прийде оператор поліграфа зі СБУ. Наприклад син Баканова. Покаже свій сертифікат "Хацапетівські експрес-курси поліграфу за 60 хвилин." З відзнакою. І скаже що "це державний зрадник, бо в нього пульс виріс з 69 до 70 під час проходження поліграфу". І усім доведеться це "з'їсти", бо Ви ж самі дозволили зелені так робити.
Ви зараз спокійно спостерігаєте, як зелені закладають величезну бомбу в устрій України. Не плачте потім, коли вона вибухне.
P.S. А зелень та неоОПЗЖ поліграф пройдуть. І будуть єдиними чесними патріотами в Україні. Гарантія 500%.
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01.08.2025 15:25 Відповісти
По-перше, Свириденко має діяти виключно в межах Конституції та у спосіб, передбачений Конституцією. Тому вона скоює злочин, висуваючи якісь нові вимоги до керівника органу з боротьби зі злочинністю.
По-друге, той обсяг корупційних та злочинних дій, який скоїла бригада Єрмака, Свириденко і Татарова, просто вражає уяву. Свериденко відірвана від реальності, не розуміє, наскільки озлоблені й шоковані люди за кордоном і в Україні.
Тобто Свириденко просто відірвана від реальності й не усвідомлює, що вона є представницею групи злочинців, яких ненавидять суспільство, фронтовики та представники міжнародної спільноти.
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01.08.2025 15:26 Відповісти
Які статті ККУ:

1) Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 343 ККУ):
Якщо йдеться про вплив на керівника антикорупційного органу або органу, який займається слідством.

2)Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ):
Використання службового становища для власної вигоди або вигоди третіх осіб, у т.ч. політичної.

3)Створення злочинної організації (ст. 255 ККУ):
Є докази існування сталої групи осіб (в т.ч. державних службовців), які координують злочинну діяльність - у цьому випадку може йтись про "група Єрмака, Свириденко і Татарова".

Хто має право почати кримінальне провадження:
- Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) - у випадках, коли мова йде про корупцію на вищих щаблях влади (ст. 364, 365, 368 та ін.).
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) - здійснює процесуальне керівництво у справах, які розслідує НАБУ.
- Державне бюро розслідувань (ДБР) - розслідує злочини високопосадовців, зокрема членів Кабміну, якщо злочин не є виключною підслідністю НАБУ.
- Офіс Генерального прокурора - може ініціювати провадження, зокрема у випадках політичної корупції або втручання в роботу правоохоронних органів.
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01.08.2025 15:44 Відповісти
Лиця у неї не було від початку-у неї "блокнотик"! А от хто і чим там "пише" то зовсім інша справа!
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01.08.2025 15:26 Відповісти
А Шабуніна не хвилює той факт, що батько Цивінського є громадянином рф та мешкає в росії. З урахуванням посади Голови БЕБ (не зважаючи на його громадянську позицію) це буде постійно робити його вразливим до зовнішнього тиску через батька. ФСБ не сплять і для них ця інформація не секрет. Що як через погрози вчинення насильства відносно батька російські спецслужби будуть чинити тиск на сина та схиляти до співпраці? Чи Шабунін вважає, що Цивінський-молодший буде спокійно спостерігати як катують його батька?
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01.08.2025 15:28 Відповісти
Чому не катують батька сирського?
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01.08.2025 15:38 Відповісти
Їхні рожі обісрані з ніг до голови.Так що зберегти лице їм не вдасться,його не відмити.
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01.08.2025 15:28 Відповісти
можна ще здати загальний аналіз крові...
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01.08.2025 15:30 Відповісти
По поводу батька Цивінського: в Єрмака теж батько в минулому ФСБшник,що не заважає останньому бути у ЗЕленського " потужним менеджером".У радника Єрмака-Подоляка брат був ГРУшником.
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01.08.2025 15:32 Відповісти
А Свіриденко проходила поліграф при її призначенні??? Хто може запевнити,що з поліграфом вони не накрутять чогось,а потім будуть волати про це?? Цивінський,якщо він погодився,сам себе підставляє...Якщо погоджуватись то РАЗОМ з Свіриденко!! Побачимо,що воно заволає тоді....
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01.08.2025 15:41 Відповісти
А Свириденко не бажає пройти поліграф?
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01.08.2025 15:44 Відповісти
а слабо "зепоцріоту" подати приклад всій владі України і пройти незалежний американський поліграф,разом із всією ВЗРАДОЮ .СБУ.ДБР.ГЕНПРОКУРАТУРОЮ .ОП...????
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01.08.2025 15:48 Відповісти
 
 