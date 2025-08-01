Свириденко намагається зберегти собі і Зеленському лице, пропонуючи Цивінському пройти поліграф, - Шабунін
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що після рішення конкурсної комісії законом більше не передбачено ніяких дій для призначення переможця конкурсу на голову БЕБ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі до допису Свириденко про розмову із Цивінським.
"Будь ласка, нагадайте норму закону, яка передбачає ще щось, окрім рішення комісії. Начхати на ваше бажання зберегти лице собі і Зеленському.
Виконуйте прямо норму закону. Ви не царьки тут - ми демократія, якщо ви раптом про це забули", - зазначив він.
Нагадаємо, 1 серпня прем'єрка Свириденко повідомила, що провела розмову із Цивінським, під час якої вони домовились про проходження ним поліграфа.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).
25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.
Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.
30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.
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Чи ще не на часі?))))))
Українське суспільство (притомна його частина), опозиція, журналісти та інші зараз роблять величезну помилку, дозволяючи впихнути кругом поліграф.
Це ненауковий метод, від якого відмовляються або відмовились розвинуті країни. Більше того, навіть там де він є, це не може бути єдиним критерієм - призначити, чи ні. Єдине що показує поліграф, це те, як саме інтерпретує його оператор дані про потовиділення, пульс, дихання людини.
Я Вам опишу майбутнє - прийде оператор поліграфа зі СБУ. Наприклад син Баканова. Покаже свій сертифікат "Хацапетівські експрес-курси поліграфу за 60 хвилин." З відзнакою. І скаже що "це державний зрадник, бо в нього пульс виріс з 69 до 70 під час проходження поліграфу". І усім доведеться це "з'їсти", бо Ви ж самі дозволили зелені так робити.
Ви зараз спокійно спостерігаєте, як зелені закладають величезну бомбу в устрій України. Не плачте потім, коли вона вибухне.
P.S. А зелень та неоОПЗЖ поліграф пройдуть. І будуть єдиними чесними патріотами в Україні. Гарантія 500%.
По-друге, той обсяг корупційних та злочинних дій, який скоїла бригада Єрмака, Свириденко і Татарова, просто вражає уяву. Свериденко відірвана від реальності, не розуміє, наскільки озлоблені й шоковані люди за кордоном і в Україні.
Тобто Свириденко просто відірвана від реальності й не усвідомлює, що вона є представницею групи злочинців, яких ненавидять суспільство, фронтовики та представники міжнародної спільноти.
1) Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 343 ККУ):
Якщо йдеться про вплив на керівника антикорупційного органу або органу, який займається слідством.
2)Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ):
Використання службового становища для власної вигоди або вигоди третіх осіб, у т.ч. політичної.
3)Створення злочинної організації (ст. 255 ККУ):
Є докази існування сталої групи осіб (в т.ч. державних службовців), які координують злочинну діяльність - у цьому випадку може йтись про "група Єрмака, Свириденко і Татарова".
Хто має право почати кримінальне провадження:
- Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) - у випадках, коли мова йде про корупцію на вищих щаблях влади (ст. 364, 365, 368 та ін.).
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) - здійснює процесуальне керівництво у справах, які розслідує НАБУ.
- Державне бюро розслідувань (ДБР) - розслідує злочини високопосадовців, зокрема членів Кабміну, якщо злочин не є виключною підслідністю НАБУ.
- Офіс Генерального прокурора - може ініціювати провадження, зокрема у випадках політичної корупції або втручання в роботу правоохоронних органів.