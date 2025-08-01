Свириденко намагається зберегти собі і Зеленському лице, пропонуючи Цивінському пройти поліграф, - Шабунін

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що після рішення конкурсної комісії законом більше не передбачено ніяких дій для призначення переможця конкурсу на голову БЕБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі до допису Свириденко про розмову із Цивінським.

"Будь ласка, нагадайте норму закону, яка передбачає ще щось, окрім рішення комісії. Начхати на ваше бажання зберегти лице собі і Зеленському.

Виконуйте прямо норму закону. Ви не царьки тут - ми демократія, якщо ви раптом про це забули", - зазначив він.

Нагадаємо, 1 серпня прем'єрка Свириденко повідомила, що провела розмову із Цивінським, під час якої вони домовились про проходження ним поліграфа.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.

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