Конкурсна комісія не знає, чи буде призначено Цивінського директором БЕБ, з Кабміном зустрічей не заплановано, - Штефан

Представники конкурсної комісії з добору на посаду директора БЕБ не знають, чи призначать Олександра Цивінського директором Бюро.

Про це заявила голова Комісії Лаура Штефан під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що не може дивитися в майбутнє та відповісти, чи є шанси на те, що переможець конкурсу Цивінський буде призначений на посаду.

"Я можу сказати, що в України є домовленість з МВФ, що призначення директора БЕБ відповідно до прозорого процесу буде мати місце до кінця цього місяця. Мені здається в нас є одностайність з цього питання. Наша Комісія виконала завдання, в нас було завдання провести цей конкурс і ми це зробили. Ми діяли відповідно до законодавства України", - заявила Штефан.

Наразі, за її словами, в комісії немає планів проводити зустрічі з Кабміном.

Також члени комісії заявили про відсутність на них тиску щодо того, за кого саме голосувати.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.

Читайте: Наразі немає перешкод для призначення Цивінського директором БЕБ. Сподіваюсь, це відбудеться, - членкиня комісії Штефан