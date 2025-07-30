Наразі немає перешкод для призначення Цивінського директором БЕБ. Сподіваюсь, це відбудеться, - членкиня комісії Штефан

Члени конкурсної комісії на посаду директора БЕБ не бачать перешкод для призначення Олександра Цивінського директором Бюро.

Про це під час брифінгу заявила членкиня Комісії Лаура Штефан, передає Цензор.НЕТ.

"Після того як ми визначили результати конкурсу шляхом голосування, що відбулося 23-24 червня, ми надіслали пропозицію та супровідні документи до Кабміну. Подання документів в оригіналі відбулося 30 червня. 8 липня ми дізналися з відкритих джерел, що Кабмін вирішив не призначати переможця конкурсу - пана Цивінського на посаду директора БЕБ", - зазначила вона.

Читайте: Богуславець про відхилення кандидатури Цивінського на директора БЕБ: Більш юридично нікчемного документа я не бачила. ФОТО

9 липня Комісія отримала витяг з протоколу засідання Кабміну, в якому зазначалось, що уряд розглянув інформацію, надану листом СБУ, повертає комісії матеріали щодо переможця конкурсу для того, щоб комісія вжила відповідних заходів.

"Інформація від СБУ стосується родичів трьох кандидатів, які можуть мати російські документи. Та не стосується самих кандидатів. Інформація про нібито російський паспорт батька переможця конкурсу була відома громадськості та СБУ щонайменше з початку 2023 року. У листі СБУ не кваліфікує інформацію про родичів трьох кандидатів як загрозу нацбезпеці.

СБУ заявляє, що продовжить роботу з метою встановлення, чи дійсно інформація, надана комісії, становить загрозі нацбезпеці в контексті процесу добору на посаду директора БЕБ", - пояснила Штефан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін досі не надав жодного документа щодо конкурсу на посаду директора БЕБ, - Цивінський

За її словами, усі 16 фіналістів успішно пройшли державну спеціальну перевірку в травні 2025 року. Результати не скасовувалися та не переглядалися.

"Також переможець конкурсу пропрацював понад 20 років у різних правоохоронних органах. Він має доступ до держтаємниці та такий доступ не було скасовано", - зазначила вона.

Штефан заявила, що Комісія погодилась, що виконала свій мандат та не має юридичних повноважень брати участь у будь-яких додаткових процесах ухвалення рішень.

"Ми повернули подання щодо переможця до Кабміну. Ми подали ті самі документи, які раніше надсилали Кабміну. На даний момент я не знаю про будь-які перешкоди для призначення переможця конкурсу Кабміном. Щиро сподіваюсь, що це відбудеться найближчим часом", - додала членкиня Комісії.

Читайте також: Комісія з відбору директора БЕБ відмовилась змінювати рішення на вимогу Кабміну

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.

Читайте: Єврокомісія вимагає якнайшвидше призначити керівника БЕБ. Свириденко раніше відмовлялася