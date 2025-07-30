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Новости Конкурс на руководителя БЭБ
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На данный момент нет препятствий для назначения Цивинского директором БЭБ. Надеюсь, это произойдет, - член комиссии Штефан

Конкурс на директора БЭБ Заявление члена Комиссии

Члены конкурсной комиссии на должность директора БЭБ не видят препятствий для назначения Александра Цивинского директором Бюро.

Об этом во время брифинга заявила член Комиссии Лаура Штефан, передает Цензор.НЕТ.

"После того как мы определили результаты конкурса путем голосования, состоявшегося 23-24 июня, мы направили предложение и сопроводительные документы в Кабмин. Подача документов в оригинале состоялась 30 июня. 8 июля мы узнали из открытых источников, что Кабмин решил не назначать победителя конкурса - господина Цивинского на должность директора БЭБ", - отметила она.

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9 июля Комиссия получила выписку из протокола заседания Кабмина, в котором отмечалось, что правительство рассмотрело информацию, предоставленную письмом СБУ, возвращает комиссии материалы относительно победителя конкурса для того, чтобы комиссия приняла соответствующие меры.

"Информация от СБУ касается родственников трех кандидатов, которые могут иметь российские документы. Но не касается самих кандидатов. Информация о якобы российском паспорте отца победителя конкурса была известна общественности и СБУ как минимум с начала 2023 года. В письме СБУ не квалифицирует информацию о родственниках трех кандидатов как угрозу нацбезопасности.

СБУ заявляет, что продолжит работу с целью установления, действительно ли информация, предоставленная комиссии, представляет угрозу нацбезопасности в контексте процесса отбора на должность директора БЭБ", - пояснила Штефан.

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По ее словам, все 16 финалистов успешно прошли государственную специальную проверку в мае 2025 года. Результаты не отменялись и не пересматривались.

"Также победитель конкурса проработал более 20 лет в различных правоохранительных органах. Он имеет доступ к гостайне и такой доступ не был отменен", - отметила она.

Штефан заявила, что Комиссия согласилась, что выполнила свой мандат и не имеет юридических полномочий участвовать в любых дополнительных процессах принятия решений.

"Мы вернули представление относительно победителя в Кабмин. Мы подали те же документы, которые ранее присылали Кабмину. На данный момент я не знаю о каких-либо препятствиях для назначения победителя конкурса Кабмином. Искренне надеюсь, что это произойдет в ближайшее время", - добавила член Комиссии.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.

30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.

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Автор: 

конкурс (1151) Бюро экономической безопасности (231) Цивинский Александр (6)


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Топ комментарии
+10
А ота, у кабмідічі, знає про це??? Бо в Україні, московити війною гадять на передовій, а у тилу, кабміндічі та зеленський!
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30.07.2025 16:32 Ответить
+3
Та отримає , як і кабан отримає за гвалтування ЗУ, Конституції і Регламенту .

Вже крутив дулі лохторату своєму ( хоча лохторат ,по великому рахунку того вартий )після 12414 , докрутився , все ще борову попереду, це не хату в тещі за бюджетні бабоси орендувати , ето другоє
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30.07.2025 16:40 Ответить
+2
Чергову порцію звіздюлін зє отримає, так відразу і призначить божествєнний.
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30.07.2025 16:31 Ответить
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Чергову порцію звіздюлін зє отримає, так відразу і призначить божествєнний.
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30.07.2025 16:31 Ответить
Та отримає , як і кабан отримає за гвалтування ЗУ, Конституції і Регламенту .

Вже крутив дулі лохторату своєму ( хоча лохторат ,по великому рахунку того вартий )після 12414 , докрутився , все ще борову попереду, це не хату в тещі за бюджетні бабоси орендувати , ето другоє
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30.07.2025 16:40 Ответить
А ота, у кабмідічі, знає про це??? Бо в Україні, московити війною гадять на передовій, а у тилу, кабміндічі та зеленський!
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30.07.2025 16:32 Ответить
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30.07.2025 17:23 Ответить
Нема в українській мові такого слова і поняття як "членкиня" то те саме як "гомосексуалістка"
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30.07.2025 16:37 Ответить
Це з порно про Єкатеріну фтарую і про коня.ЧленКиня.
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30.07.2025 17:09 Ответить
А вчора, які були перешкоди, окрім зеленського?
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30.07.2025 16:40 Ответить
Ай-вей! Як нема перешкод? 😲 У нього підозріле походження (з НАБУ походить), і взагалі - єрмачні він нє нравіцца, дажє ліцом.
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30.07.2025 16:45 Ответить
член киня...не смешно
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30.07.2025 16:51 Ответить
Вчителька то вчителькиня
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30.07.2025 17:03 Ответить
Блогерша то блогеркиня.
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30.07.2025 17:10 Ответить
Погляньте як бояться з оп зеленського цього хлопця. В такі моменти як про міндіча-чернишова чітко розумієш яка в нас АНТИНАРОДНА влада
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30.07.2025 17:25 Ответить
 
 