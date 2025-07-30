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Новости Конкурс на руководителя БЭБ
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Кабмин снова не назначил избранного главу БЭБ, - Железняк

Правительство снова не назначило Цивинского главой БЭБ

Правительство на заседание в очередной раз не утвердило избранного конкурсной комиссией по отбору главы Бюро экономической безопасности Александра Цивинского.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы не было даже сомнений - сегодня на своем заседании Правительство снова нарушило закон и не назначило главу БЭБ. Времени до срыва маяка МВФ осталось 1 день.....

Но это все что вам надо знать об истинных намерениях власти, особенно правительства и президента, бороться с коррупцией", - отметил он.

Напомним, в понедельник, 7 июля, правительство отказалось назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Читайте: Документы относительно моего назначения на должность Директора БЭБ уже в Кабинет Министров, - Цивинский. ДОКУМЕНТЫ

Правительство снова не назначило Цивинского главой БЭБ

Автор: 

Кабмин (14077) Железняк Ярослав (452) Бюро экономической безопасности (230) Цивинский Александр (6)


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Топ комментарии
+23
Але ж зацініть яке позитивне їбало у стюардеси Єрмака на фото.
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30.07.2025 14:10 Ответить
+16
"Довольні хами, ситі в них *****." (с)
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30.07.2025 14:12 Ответить
+13
Очевидно, що "працюють" кабміндічи зовсім не в інтересах України.
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30.07.2025 14:08 Ответить
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у відставку такий уряд. хуже нє будєт
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30.07.2025 14:08 Ответить
Так як зараз уряди фальсифіковані, то можна міняти хоч кожен день нічого не зміниться, ці уряди кишенькові, тому нема про що розмовляти!!!
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30.07.2025 14:33 Ответить
Очевидно, що "працюють" кабміндічи зовсім не в інтересах України.
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30.07.2025 14:08 Ответить
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30.07.2025 14:08 Ответить
Пан в курсі шо ВОНА та її шобла голосували ЗА і чому ВОНА голосувала саме ЗА закон 12414?
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30.07.2025 14:19 Ответить
Звичайно. Там проти зятя кримінальна справа.
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30.07.2025 14:53 Ответить
Отож і вона та ВОНА.
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30.07.2025 15:04 Ответить
Але ж зацініть яке позитивне їбало у стюардеси Єрмака на фото.
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30.07.2025 14:10 Ответить
"Довольні хами, ситі в них *****." (с)
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30.07.2025 14:12 Ответить
Подерв'янський - це вже класика 🤭
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30.07.2025 14:31 Ответить
Як по мені нормальна жінка, для життя, не то шо лять Кормишкіна, яка частіше буває на ***, ніж я на свіжому повітрі Хоча я можу помилятись
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30.07.2025 14:14 Ответить
Для чиєго життя? Того, хто її їбе сумними темними ночами?

Для життя 30 мільйонів українців вона аж ніяк не нормальна.
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30.07.2025 14:18 Ответить
Їрмака)
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30.07.2025 14:19 Ответить
А ну да. Тоді згоден - для Єрмака вона нормальна нахлобучка.
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30.07.2025 14:21 Ответить
Ты думаешь Ермак - би?
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30.07.2025 14:27 Ответить
Хто би сумнівався!!!
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30.07.2025 14:36 Ответить
Її є*е питання: "Бути чи не бути."
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30.07.2025 14:33 Ответить
І ці люди хочуть, що би їх фінансували США і ЄС ?
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30.07.2025 14:14 Ответить
ЄС від фінансування нікуди не подінуться. Тому можна їх доїти як завгодно. Бо путіна вони бояться більше, аніж свого ****** сина.
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30.07.2025 14:18 Ответить
Не обов'яково скорочувати фінансування зброї. Достатньо скоротити підтримку бюджету.
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30.07.2025 14:20 Ответить
Так и есть, ничего что можно украсть. Понятное дело что можно украсть танк или ракету для Петриота - но все таки продать это достаточно сложно. А вот с деньгами на пенсии и зарплаты бюджетникам разбирайтесь сами.
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30.07.2025 14:28 Ответить
Саме так. А бюджетники та пенси - електоральна база влади.

Який вчитель чи лікар піде голосувати за того, хто його залишив без зарплатні?
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30.07.2025 14:32 Ответить
Не їх а народ України, а вони щось вкрадуть це точно!!!
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30.07.2025 14:37 Ответить
Зрову беруть західних кураторів донорів на слабО. Боюсь, що тому кабміну вже у четвер ввечері стане слАбо. Підозрюю, що такі ігпи коштуватимуть ще мільярдів два євриків державі і персональних санкуій кабмінівським гравцям.
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30.07.2025 14:15 Ответить
Мерзота
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30.07.2025 14:16 Ответить
.. а в тому кодлі інших немає ..і не буде не для того вони корито зубами тримають ..
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30.07.2025 14:22 Ответить
Кабмин положил на ультиматум ЕС, как путькин на ультиматум Трампа? Одна школа)
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30.07.2025 14:19 Ответить
КабМіндічі працюють, за командами Оманського з приблудою95, не для ЗАХИСТУ національних інтересів України !?!
Так, у 2013-14 роках, гадив і урка якунОвощ з ригоАНАЛЬНИМИ агентами прутіна, в органах влади України!!
Мертвечук, литвини, деркач, сівкович, клюєві, портнов+лукаш і льовочкині, та ще сотня єфремових-шуфричів, можуть підтвердити, разом, з Генпрокурорами-зрадниками, та МВС-СБУ!!
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30.07.2025 14:19 Ответить
пора кабміну стіни хітати ...
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30.07.2025 14:25 Ответить
Нічого дивного. Україною рулять чужинці.
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30.07.2025 14:26 Ответить
Напевно, класний мужик!
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30.07.2025 14:33 Ответить
Скажімо так, достатньо нормальний, щоб в ОП його сцялися.

А їм потрібен свій ручний, щоб кошмарити тих, на кого з ОП укажуть.
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30.07.2025 14:38 Ответить
Влада все робить на догоду ворогу ,що б посварити Україну і цивілізований світ.
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30.07.2025 14:43 Ответить
Потвори...Мало,що крадуть, як перед Армагедоном так ще Тягнуть країну до Майдану...Стопудово за вказівкою Президента не призначають...Але ж це якась тупість та впертість!! Може щось особисте...
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30.07.2025 14:43 Ответить
Сволота зЕленожОПая.
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30.07.2025 14:50 Ответить
ЛЕДІ ОФШОР
epublic.com.ua/article/ledi-ofshor.html
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30.07.2025 15:11 Ответить
Юлі бувають усякі . У нас патлаті. То при лазаренках, то при єрмаках.
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30.07.2025 15:13 Ответить
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30.07.2025 15:16 Ответить
Терпіння вже вривається у всіх...
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30.07.2025 15:36 Ответить
 
 