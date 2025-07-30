Кабмин снова не назначил избранного главу БЭБ, - Железняк
Правительство на заседание в очередной раз не утвердило избранного конкурсной комиссией по отбору главы Бюро экономической безопасности Александра Цивинского.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Чтобы не было даже сомнений - сегодня на своем заседании Правительство снова нарушило закон и не назначило главу БЭБ. Времени до срыва маяка МВФ осталось 1 день.....
Но это все что вам надо знать об истинных намерениях власти, особенно правительства и президента, бороться с коррупцией", - отметил он.
Напомним, в понедельник, 7 июля, правительство отказалось назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).
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Для життя 30 мільйонів українців вона аж ніяк не нормальна.
Який вчитель чи лікар піде голосувати за того, хто його залишив без зарплатні?
кураторівдонорів на слабО. Боюсь, що тому кабміну вже у четвер ввечері стане слАбо. Підозрюю, що такі ігпи коштуватимуть ще мільярдів два євриків державі і персональних санкуій кабмінівським гравцям.
Так, у 2013-14 роках, гадив і урка якунОвощ з ригоАНАЛЬНИМИ агентами прутіна, в органах влади України!!
Мертвечук, литвини, деркач, сівкович, клюєві, портнов+лукаш і льовочкині, та ще сотня єфремових-шуфричів, можуть підтвердити, разом, з Генпрокурорами-зрадниками, та МВС-СБУ!!
А їм потрібен свій ручний, щоб кошмарити тих, на кого з ОП укажуть.
epublic.com.ua/article/ledi-ofshor.html