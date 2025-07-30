Кабмин снова не назначил избранного главу БЭБ, - Железняк

Правительство на заседание в очередной раз не утвердило избранного конкурсной комиссией по отбору главы Бюро экономической безопасности Александра Цивинского.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы не было даже сомнений - сегодня на своем заседании Правительство снова нарушило закон и не назначило главу БЭБ. Времени до срыва маяка МВФ осталось 1 день.....



Но это все что вам надо знать об истинных намерениях власти, особенно правительства и президента, бороться с коррупцией", - отметил он.

Напомним, в понедельник, 7 июля, правительство отказалось назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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