Документы о моем назначении на должность директора БЭБ уже в Кабинете Министров, - Цивинский

Документы о назначении Александра Цивинского на должность Директора БЭБ - уже в Кабинет Министров Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Документы относительно моего назначения на должность Директора БЭБ - уже в Кабинете Министров Украины. Спасибо Комиссии по отбору Директора БЭБ Украины за принципиальную позицию и предоставленную информацию. Ожидаю законную и взвешенную позицию Правительства и новоназначенного Премьер-министра Юлии Свириденко", - написал он.

Кроме того, Цивинский опубликовал его запросы в КМУ и полученные официальные ответы.

"Важный факт - никакой информации о наличии рисков безопасности не предоставлено. Это означает лишь одно - их не существует. Если нет объективных препятствий - необходимо выполнить закон и назначить победителя конкурса", - подчеркнул он.

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