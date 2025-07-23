Документы о моем назначении на должность директора БЭБ уже в Кабинете Министров, - Цивинский
Документы о назначении Александра Цивинского на должность Директора БЭБ - уже в Кабинет Министров Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
"Документы относительно моего назначения на должность Директора БЭБ - уже в Кабинете Министров Украины. Спасибо Комиссии по отбору Директора БЭБ Украины за принципиальную позицию и предоставленную информацию. Ожидаю законную и взвешенную позицию Правительства и новоназначенного Премьер-министра Юлии Свириденко", - написал он.
Кроме того, Цивинский опубликовал его запросы в КМУ и полученные официальные ответы.
"Важный факт - никакой информации о наличии рисков безопасности не предоставлено. Это означает лишь одно - их не существует. Если нет объективных препятствий - необходимо выполнить закон и назначить победителя конкурса", - подчеркнул он.
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