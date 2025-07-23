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Документы о моем назначении на должность директора БЭБ уже в Кабинете Министров, - Цивинский

Документы о назначении Александра Цивинского на должность Директора БЭБ - уже в Кабинет Министров Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Документы относительно моего назначения на должность Директора БЭБ - уже в Кабинете Министров Украины. Спасибо Комиссии по отбору Директора БЭБ Украины за принципиальную позицию и предоставленную информацию. Ожидаю законную и взвешенную позицию Правительства и новоназначенного Премьер-министра Юлии Свириденко", - написал он.

Кроме того, Цивинский опубликовал его запросы в КМУ и полученные официальные ответы.

"Важный факт - никакой информации о наличии рисков безопасности не предоставлено. Это означает лишь одно - их не существует. Если нет объективных препятствий - необходимо выполнить закон и назначить победителя конкурса", - подчеркнул он.

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Запросы Цивинского в КМУ

Запросы Цивинского в КМУ
Запросы Цивинского в КМУ

Запросы Цивинского в КМУ

Запросы Цивинского в КМУ
Запросы Цивинского в КМУ
Ответ КМУ на запросы Цивинского

Бюро экономической безопасности (228) Цивинский Александр (6)


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Топ комментарии
+3
Достал уже со своей галиматьей
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23.07.2025 19:34 Ответить
+3
зеля здесь пролетел, а так хотел своего всунуть)))
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23.07.2025 19:37 Ответить
+1
пізно вже пити боржомі - нічим тебе буде фінансувати - 70 % бюджету партнери україні кремля ( з малої літери) вже не дадуть
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23.07.2025 19:25 Ответить
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Достал уже со своей галиматьей
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23.07.2025 19:34 Ответить
Не треба б..ти. Залишаться ті ж, що вже з тисячу років живуть.
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23.07.2025 19:25 Ответить
пізно вже пити боржомі - нічим тебе буде фінансувати - 70 % бюджету партнери україні кремля ( з малої літери) вже не дадуть
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23.07.2025 19:25 Ответить
зеля здесь пролетел, а так хотел своего всунуть)))
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23.07.2025 19:37 Ответить
у послів в країнах свої праві твикинуть бїх з влади, й ніхто вже не дасть 70 відсотків бюджету України . Путін усіх переграв знову
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23.07.2025 19:47 Ответить
Таки протести діють на цього царька-зсунули йому корону
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23.07.2025 19:47 Ответить
Пояснення в хворобливому мозку? Дадуть добре курнути, і «всьо пройдьот»!
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23.07.2025 20:19 Ответить
так і будуть там лежати)
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23.07.2025 20:18 Ответить
хоч шось
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23.07.2025 20:33 Ответить
 
 