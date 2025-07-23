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Документи щодо мого призначення на посаду Директора БЕБ – вже в Кабінет Міністрів, - Цивінський. ДОКУМЕНТИ

Документи щодо призначення Олександра Цивінського на посаду Директора БЕБ – вже в Кабінет Міністрів України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Документи щодо мого призначення на посаду Директора БЕБ – вже в Кабінеті Міністрів України. Дякую Комісії з добору Директора БЕБ України за принципову позицію та надану інформацію. Очікую на законну та зважену позицію Уряду і новопризначеного Прем’єр-міністра Юлії Свириденко", - написав він.

Крім того, Цивінський опублікував його запити до КМУ та отримані офіційні відповіді.

"Важливий факт – жодної інформації про наявність безпекових ризиків не надано. Це означає лише одне – їх не існує. Якщо немає об'єктивних перешкод – необхідно виконати закон і призначити переможця конкурсу", - підкреслив він.

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Запити Цивінського до КМУ

Запити Цивінського до КМУ
Запити Цивінського до КМУ

Запити Цивінського до КМУ

Запити Цивінського до КМУ
Запити Цивінського до КМУ
Відповідь КМУ на запити Цивінського

Автор: 

Бюро економічної безпеки (700) Цивінський Олександр (6)


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Топ коментарі
+3
Достал уже со своей галиматьей
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23.07.2025 19:34 Відповісти
+3
зеля здесь пролетел, а так хотел своего всунуть)))
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23.07.2025 19:37 Відповісти
+3
Зеленский может послам впаривать всякую лажу
Послы на его лажу не скажут - что ,дескать ОНИ - НЕ ЛОХИ
Послы скажут - мы о таком не договаривались
Что в переводе на обычный язык означает
А НЕ ПОЙТИ ЛИ ТЕБЕ НАХ, ПАЦАН?
Ты нас уже ****.....своей наглостью
Ты вообще давно НЕЛИГИТИМНЫЙ ПАЦАН
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23.07.2025 19:44 Відповісти
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Достал уже со своей галиматьей
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23.07.2025 19:34 Відповісти
Не треба б..ти. Залишаться ті ж, що вже з тисячу років живуть.
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23.07.2025 19:25 Відповісти
пізно вже пити боржомі - нічим тебе буде фінансувати - 70 % бюджету партнери україні кремля ( з малої літери) вже не дадуть
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23.07.2025 19:25 Відповісти
зеля здесь пролетел, а так хотел своего всунуть)))
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23.07.2025 19:37 Відповісти
Зеленский может послам впаривать всякую лажу
Послы на его лажу не скажут - что ,дескать ОНИ - НЕ ЛОХИ
Послы скажут - мы о таком не договаривались
Что в переводе на обычный язык означает
А НЕ ПОЙТИ ЛИ ТЕБЕ НАХ, ПАЦАН?
Ты нас уже ****.....своей наглостью
Ты вообще давно НЕЛИГИТИМНЫЙ ПАЦАН
показати весь коментар
23.07.2025 19:44 Відповісти
у послів в країнах свої праві твикинуть бїх з влади, й ніхто вже не дасть 70 відсотків бюджету України . Путін усіх переграв знову
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23.07.2025 19:47 Відповісти
Таки протести діють на цього царька-зсунули йому корону
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23.07.2025 19:47 Відповісти
Пояснення в хворобливому мозку? Дадуть добре курнути, і «всьо пройдьот»!
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23.07.2025 20:19 Відповісти
так і будуть там лежати)
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23.07.2025 20:18 Відповісти
хоч шось
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23.07.2025 20:33 Відповісти
 
 