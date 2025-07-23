Документи щодо мого призначення на посаду Директора БЕБ – вже в Кабінет Міністрів, - Цивінський. ДОКУМЕНТИ
Документи щодо призначення Олександра Цивінського на посаду Директора БЕБ – вже в Кабінет Міністрів України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"Документи щодо мого призначення на посаду Директора БЕБ – вже в Кабінеті Міністрів України. Дякую Комісії з добору Директора БЕБ України за принципову позицію та надану інформацію. Очікую на законну та зважену позицію Уряду і новопризначеного Прем’єр-міністра Юлії Свириденко", - написав він.
Крім того, Цивінський опублікував його запити до КМУ та отримані офіційні відповіді.
"Важливий факт – жодної інформації про наявність безпекових ризиків не надано. Це означає лише одне – їх не існує. Якщо немає об'єктивних перешкод – необхідно виконати закон і призначити переможця конкурсу", - підкреслив він.
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Послы на его лажу не скажут - что ,дескать ОНИ - НЕ ЛОХИ
Послы скажут - мы о таком не договаривались
Что в переводе на обычный язык означает
А НЕ ПОЙТИ ЛИ ТЕБЕ НАХ, ПАЦАН?
Ты нас уже ****.....своей наглостью
Ты вообще давно НЕЛИГИТИМНЫЙ ПАЦАН