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Кабмін знову не призначив обраного очільника БЕБ, - Железняк
Уряд на засідання вчергове не затвердив обраного конкурсною комісією з відбору очільника Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Щоб не було навіть сумнівів- сьогодні на свому засіданні Уряд знову порушив закон і НЕ призначив голову БЕБ. Часу до зриву маяку МВФ залишилось 1 день…..
Але це все що вам треба знати про справжні наміри влади, особливо Уряду та Президента, боротися з корупцією", - зазначив він.
Нагадаємо у понеділок, 7 липня, уряд відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Топ коментарі
+23 Герхард
показати весь коментар30.07.2025 14:10 Відповісти Посилання
+15 Ярослав Кийко
показати весь коментар30.07.2025 14:12 Відповісти Посилання
+12 Ярослав Кийко
показати весь коментар30.07.2025 14:08 Відповісти Посилання
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Для життя 30 мільйонів українців вона аж ніяк не нормальна.
Який вчитель чи лікар піде голосувати за того, хто його залишив без зарплатні?
кураторівдонорів на слабО. Боюсь, що тому кабміну вже у четвер ввечері стане слАбо. Підозрюю, що такі ігпи коштуватимуть ще мільярдів два євриків державі і персональних санкуій кабмінівським гравцям.
Так, у 2013-14 роках, гадив і урка якунОвощ з ригоАНАЛЬНИМИ агентами прутіна, в органах влади України!!
Мертвечук, литвини, деркач, сівкович, клюєві, портнов+лукаш і льовочкині, та ще сотня єфремових-шуфричів, можуть підтвердити, разом, з Генпрокурорами-зрадниками, та МВС-СБУ!!
А їм потрібен свій ручний, щоб кошмарити тих, на кого з ОП укажуть.
epublic.com.ua/article/ledi-ofshor.html