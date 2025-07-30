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Новини Конкурс на керівника БЕБ
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Кабмін знову не призначив обраного очільника БЕБ, - Железняк

Уряд знову не призначив Цивінського головою БЕБ

Уряд на засідання вчергове не затвердив обраного конкурсною комісією з відбору очільника Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб не було навіть сумнівів- сьогодні на свому засіданні Уряд знову порушив закон і НЕ призначив голову БЕБ. Часу до зриву маяку МВФ залишилось 1 день…..

Але це все що вам треба знати про справжні наміри влади, особливо Уряду та Президента, боротися з корупцією", - зазначив він.

Нагадаємо у понеділок, 7 липня, уряд відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Читайте: Документи щодо мого призначення на посаду Директора БЕБ – вже в Кабінет Міністрів, - Цивінський. ДОКУМЕНТИ

Уряд знову не призначив Цивінського головою БЕБ

Автор: 

Кабмін (14263) Железняк Ярослав (586) Бюро економічної безпеки (707) Цивінський Олександр (7)


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Топ коментарі
+23
Але ж зацініть яке позитивне їбало у стюардеси Єрмака на фото.
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30.07.2025 14:10 Відповісти
+15
"Довольні хами, ситі в них *****." (с)
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30.07.2025 14:12 Відповісти
+12
Очевидно, що "працюють" кабміндічи зовсім не в інтересах України.
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30.07.2025 14:08 Відповісти
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у відставку такий уряд. хуже нє будєт
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30.07.2025 14:08 Відповісти
Так як зараз уряди фальсифіковані, то можна міняти хоч кожен день нічого не зміниться, ці уряди кишенькові, тому нема про що розмовляти!!!
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30.07.2025 14:33 Відповісти
Очевидно, що "працюють" кабміндічи зовсім не в інтересах України.
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30.07.2025 14:08 Відповісти
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30.07.2025 14:08 Відповісти
Пан в курсі шо ВОНА та її шобла голосували ЗА і чому ВОНА голосувала саме ЗА закон 12414?
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30.07.2025 14:19 Відповісти
Звичайно. Там проти зятя кримінальна справа.
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30.07.2025 14:53 Відповісти
Отож і вона та ВОНА.
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30.07.2025 15:04 Відповісти
Але ж зацініть яке позитивне їбало у стюардеси Єрмака на фото.
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30.07.2025 14:10 Відповісти
"Довольні хами, ситі в них *****." (с)
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30.07.2025 14:12 Відповісти
Подерв'янський - це вже класика 🤭
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30.07.2025 14:31 Відповісти
Як по мені нормальна жінка, для життя, не то шо лять Кормишкіна, яка частіше буває на ***, ніж я на свіжому повітрі Хоча я можу помилятись
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30.07.2025 14:14 Відповісти
Для чиєго життя? Того, хто її їбе сумними темними ночами?

Для життя 30 мільйонів українців вона аж ніяк не нормальна.
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30.07.2025 14:18 Відповісти
Їрмака)
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30.07.2025 14:19 Відповісти
А ну да. Тоді згоден - для Єрмака вона нормальна нахлобучка.
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30.07.2025 14:21 Відповісти
Ты думаешь Ермак - би?
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30.07.2025 14:27 Відповісти
Хто би сумнівався!!!
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30.07.2025 14:36 Відповісти
Її є*е питання: "Бути чи не бути."
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30.07.2025 14:33 Відповісти
І ці люди хочуть, що би їх фінансували США і ЄС ?
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30.07.2025 14:14 Відповісти
ЄС від фінансування нікуди не подінуться. Тому можна їх доїти як завгодно. Бо путіна вони бояться більше, аніж свого ****** сина.
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30.07.2025 14:18 Відповісти
Не обов'яково скорочувати фінансування зброї. Достатньо скоротити підтримку бюджету.
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30.07.2025 14:20 Відповісти
Так и есть, ничего что можно украсть. Понятное дело что можно украсть танк или ракету для Петриота - но все таки продать это достаточно сложно. А вот с деньгами на пенсии и зарплаты бюджетникам разбирайтесь сами.
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30.07.2025 14:28 Відповісти
Саме так. А бюджетники та пенси - електоральна база влади.

Який вчитель чи лікар піде голосувати за того, хто його залишив без зарплатні?
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30.07.2025 14:32 Відповісти
Не їх а народ України, а вони щось вкрадуть це точно!!!
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30.07.2025 14:37 Відповісти
Зрову беруть західних кураторів донорів на слабО. Боюсь, що тому кабміну вже у четвер ввечері стане слАбо. Підозрюю, що такі ігпи коштуватимуть ще мільярдів два євриків державі і персональних санкуій кабмінівським гравцям.
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30.07.2025 14:15 Відповісти
Мерзота
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30.07.2025 14:16 Відповісти
.. а в тому кодлі інших немає ..і не буде не для того вони корито зубами тримають ..
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30.07.2025 14:22 Відповісти
Кабмин положил на ультиматум ЕС, как путькин на ультиматум Трампа? Одна школа)
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30.07.2025 14:19 Відповісти
КабМіндічі працюють, за командами Оманського з приблудою95, не для ЗАХИСТУ національних інтересів України !?!
Так, у 2013-14 роках, гадив і урка якунОвощ з ригоАНАЛЬНИМИ агентами прутіна, в органах влади України!!
Мертвечук, литвини, деркач, сівкович, клюєві, портнов+лукаш і льовочкині, та ще сотня єфремових-шуфричів, можуть підтвердити, разом, з Генпрокурорами-зрадниками, та МВС-СБУ!!
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30.07.2025 14:19 Відповісти
пора кабміну стіни хітати ...
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30.07.2025 14:25 Відповісти
Нічого дивного. Україною рулять чужинці.
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30.07.2025 14:26 Відповісти
Напевно, класний мужик!
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30.07.2025 14:33 Відповісти
Скажімо так, достатньо нормальний, щоб в ОП його сцялися.

А їм потрібен свій ручний, щоб кошмарити тих, на кого з ОП укажуть.
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30.07.2025 14:38 Відповісти
Влада все робить на догоду ворогу ,що б посварити Україну і цивілізований світ.
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30.07.2025 14:43 Відповісти
Потвори...Мало,що крадуть, як перед Армагедоном так ще Тягнуть країну до Майдану...Стопудово за вказівкою Президента не призначають...Але ж це якась тупість та впертість!! Може щось особисте...
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30.07.2025 14:43 Відповісти
Сволота зЕленожОПая.
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30.07.2025 14:50 Відповісти
ЛЕДІ ОФШОР
epublic.com.ua/article/ledi-ofshor.html
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30.07.2025 15:11 Відповісти
Юлі бувають усякі . У нас патлаті. То при лазаренках, то при єрмаках.
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30.07.2025 15:13 Відповісти
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30.07.2025 15:16 Відповісти
 
 