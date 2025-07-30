Кабмін знову не призначив обраного очільника БЕБ, - Железняк

Уряд на засідання вчергове не затвердив обраного конкурсною комісією з відбору очільника Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб не було навіть сумнівів- сьогодні на свому засіданні Уряд знову порушив закон і НЕ призначив голову БЕБ. Часу до зриву маяку МВФ залишилось 1 день…..



Але це все що вам треба знати про справжні наміри влади, особливо Уряду та Президента, боротися з корупцією", - зазначив він.

Нагадаємо у понеділок, 7 липня, уряд відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

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