УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10017 відвідувачів онлайн
Новини Конкурс на керівника БЕБ
1 209 14

Член Комісії на керівника БЕБ Малашкевичус: Був шокований масштабом спроб вплинути на наше рішення

Конкурс на керівника БЕБ Член Малашкевичус зробив заяву

Конкурсна комісія з добору на посаду директора БЕБ заявила про спроби вплинути на їхнє рішення.

Про це заявив член комісії Донатас Маласкевічюс під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть попри те, що мене попереджували заздалегідь, я був шокований масштабом спроб вплинути на наші рішення. Змушений визнати, що я був занадто наївним з самого початку. Використання СБУ для впливу на такий процес виглядає не лише неприйнятним, але також небезпечним, розуміючи, на скільки легко можна залучити спецслужби", - сказав він.

Також читайте: Єврокомісія вимагає якнайшвидше призначити керівника БЕБ. Свириденко раніше відмовлялася

За словами Маласкевічюса, єдина причина, чому міжнародні партнери вважали, що половина членів комісії мають бути міжнародними представниками лише тому, що вони не довіряють здатності осіб, відповідальних за ухвалення рішень в Україні, ухвалювати прозорі рішення.

"На жаль, Україна зараз є однією з найкорумпованіших країн в Європі. Війна привнесла ще більше можливостей для корупції. Це дуже непроста ситуація, з якою стикнулася Україна. Щодо рішення, я думаю, ми ухвалили найкраще можливе рішення. Воно ухвалювалося комісією, наразі черга Кабміну ухвалювати своє рішення", - додав він.

Читайте: Наразі немає перешкод для призначення Цивінського директором БЕБ. Сподіваюсь, це відбудеться, - членкиня комісії Штефан

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БЕБ знайшло шахрайський колцентр міжнародного масштабу: постраждали громадяни країн ЄС, Канади та США. ФОТОрепортаж

Автор: 

конкурс (1303) Бюро економічної безпеки (707) Цивінський Олександр (7)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
А для чого Єрмак поставив Малюка керувати СБУ? Тепер купа купезна вишколених оперативників працюють не проти ворогів України, а проти ворогів Зеленского - опозиціонерів, та тим, хто йде проти волі ОПи.
показати весь коментар
30.07.2025 16:52 Відповісти
+5
Війна тільки по-справжньому висвітила: в Україні влада - вороги України і українського народу.
показати весь коментар
30.07.2025 16:57 Відповісти
+3
100%

зельоні гниди хочуть прикрити свою корупцію
показати весь коментар
30.07.2025 16:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вже з 12414 велосипедист-музикант дострибався ?

Хоче , щоб вирвали не по самі помідори , а з помідорами ?
показати весь коментар
30.07.2025 16:51 Відповісти
Він вже не рейтинги, а шкуру свою рятує.
показати весь коментар
30.07.2025 17:02 Відповісти
Схоже ,що тільки шкурка й залишиться - "без наповнення " , головне ,що заслужено 100%
показати весь коментар
30.07.2025 17:04 Відповісти
100%

зельоні гниди хочуть прикрити свою корупцію
показати весь коментар
30.07.2025 16:51 Відповісти
А для чого Єрмак поставив Малюка керувати СБУ? Тепер купа купезна вишколених оперативників працюють не проти ворогів України, а проти ворогів Зеленского - опозиціонерів, та тим, хто йде проти волі ОПи.
показати весь коментар
30.07.2025 16:52 Відповісти
і СБУ ще збільшать на 10 тисяч ))
показати весь коментар
30.07.2025 16:57 Відповісти
Це не ЗЕбіл з Єрмаком-Татаровим корупціонери то Порошенко на вас порчу навів.Ваше кодло ЗЕлене нормальне таке собі кодло.
показати весь коментар
30.07.2025 16:55 Відповісти
...Он также намекнул, что после введения санкций против него, пытается сказать Зеленскому: «Я не твой враг»: «Я стою с вами плечом к плечу. Не потому, что у меня нет к вам никаких претензий - они появятся позже, после окончания войны. Но сейчас единство является ключевым фактором нашего успеха»...
А ти кажеш поруч навів
показати весь коментар
30.07.2025 17:01 Відповісти
Війна тільки по-справжньому висвітила: в Україні влада - вороги України і українського народу.
показати весь коментар
30.07.2025 16:57 Відповісти
це вас ще не обвинувачували у зраді та праці на росію..., в нас є ручні дбр, сбу теж виявляється на короткому повідку..., але якщо такий спротив, то голову БЕБ точно треба "брать", він, мабудь, той, що треба...
показати весь коментар
30.07.2025 16:58 Відповісти
Може вони не вінувати, може думають раз війна, то головне щоби всюди були свої люди які не будуть заважати красти. А то що зараз ці дебіли повинні думати про людей, це до них не доходить. Як казала лошадь ху...ла, дебіли ***...
показати весь коментар
30.07.2025 16:59 Відповісти
Розпоідайте це Європарламенту, Єврокомісіє, МВФ, керівникам країн ЄС.

Диктатор Зеленський повинен бути вимазаний своїм лайном публічно і всюди. Щоб його Захід зливав з радістю та полегшенням.

А що бюджетникам якийсь час буде прутень замість грошей... Ну, коли голосуєте краще думайте і завжди пам'ятайте, хто вас годує.
Ні - не президент. Вас годують платники податків, яких завдяки вам зараз тупо грабують та знищують.
показати весь коментар
30.07.2025 17:04 Відповісти
хитродупий маланець думав якось пропетляти, але своєчаснно схопили за яйця
показати весь коментар
30.07.2025 17:08 Відповісти
режим ZEлідора і не збирається виконувати вимоги українських законів, української Конституції, він демонстративно плює на рекомендації наших партнерів, бо мета ZE це перетворення України на диктатуру яку він буде очолювати. ZEлідор це ворог української незалежної демократичної держави, він все життя пропагував наративи рускаваміра. Йому до тухєса і наше членство в ЄС і тим більше членство в НАТО. Він вже домігся того, що членство в НАТО поки він при владі, нам не бачити, тепер він все робить, щоб Україна поки він при владі не стала і членос ЄС. Це основні забаганки кремля, які чітко та системно, 6 років поспіль, виконує агент кремля ZE. Лише Україна без ZEленої сволоти переможе у війні, або заключить гідний мир та матиме шанс на європейську перспективу, в іншому випадку Україна буде автократичною клоакою з незкінченною війною, з кремлівським скоморохом на чолі, без виборів, без свободи слова, без свободи пересування, зі злиденним населенням, якому вже буде не до демократичних цінностей, не до плюралізму думок, яке буде радіти пайкам від партії "слуги найвеличнішого лідОра", а на імітації "виборів" кремлівський скоморох набиратиме по 120%, як в Північній Кореї. І якщо хтось вважає, що це іронія, то ні, бо подивіться ЩО зробило з Україною за 6 років ZEлене антиукраїнське бидло при владі, спираючись на таке саме бидло, яке за них ладно і надалі голосувати.
показати весь коментар
30.07.2025 17:11 Відповісти
 
 