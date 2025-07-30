Член Комісії на керівника БЕБ Малашкевичус: Був шокований масштабом спроб вплинути на наше рішення
Конкурсна комісія з добору на посаду директора БЕБ заявила про спроби вплинути на їхнє рішення.
Про це заявив член комісії Донатас Маласкевічюс під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Навіть попри те, що мене попереджували заздалегідь, я був шокований масштабом спроб вплинути на наші рішення. Змушений визнати, що я був занадто наївним з самого початку. Використання СБУ для впливу на такий процес виглядає не лише неприйнятним, але також небезпечним, розуміючи, на скільки легко можна залучити спецслужби", - сказав він.
За словами Маласкевічюса, єдина причина, чому міжнародні партнери вважали, що половина членів комісії мають бути міжнародними представниками лише тому, що вони не довіряють здатності осіб, відповідальних за ухвалення рішень в Україні, ухвалювати прозорі рішення.
"На жаль, Україна зараз є однією з найкорумпованіших країн в Європі. Війна привнесла ще більше можливостей для корупції. Це дуже непроста ситуація, з якою стикнулася Україна. Щодо рішення, я думаю, ми ухвалили найкраще можливе рішення. Воно ухвалювалося комісією, наразі черга Кабміну ухвалювати своє рішення", - додав він.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).
25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.
Комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.
30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоче , щоб вирвали не по самі помідори , а з помідорами ?
зельоні гниди хочуть прикрити свою корупцію
А ти кажеш поруч навів
Диктатор Зеленський повинен бути вимазаний своїм лайном публічно і всюди. Щоб його Захід зливав з радістю та полегшенням.
А що бюджетникам якийсь час буде прутень замість грошей... Ну, коли голосуєте краще думайте і завжди пам'ятайте, хто вас годує.
Ні - не президент. Вас годують платники податків, яких завдяки вам зараз тупо грабують та знищують.