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Новости Конкурс на руководителя БЭБ
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Член Комиссии по назначению руководителя БЭБ Маласкевичюс: Был шокирован масштабом попыток повлиять на наше решение

Конкурс на руководителя БЭБ Член Малашкевичюс сделал заявление

Конкурсная комиссия по отбору на должность директора БЭБ заявила о попытках повлиять на их решение.

Об этом заявил член комиссии Донатас Маласкевичюс во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Даже несмотря на то, что меня предупреждали заранее, я был шокирован масштабом попыток повлиять на наши решения. Вынужден признать, что я был слишком наивным с самого начала. Использование СБУ для влияния на такой процесс выглядит не только неприемлемым, но также опасным, понимая, насколько легко можно привлечь спецслужбы", - сказал он.

Также читайте: Еврокомиссия требует как можно быстрее назначить руководителя БЭБ. Свириденко ранее отказывалась

По словам Маласкевичюса, единственная причина, почему международные партнеры считали, что половина членов комиссии должны быть международными представителями лишь потому, что они не доверяют способности лиц, ответственных за принятие решений в Украине, принимать прозрачные решения.

"К сожалению, Украина сейчас является одной из самых коррумпированных стран в Европе. Война привнесла еще больше возможностей для коррупции. Это очень непростая ситуация, с которой столкнулась Украина. Относительно решения, я думаю, мы приняли лучшее возможное решение. Оно принималось комиссией, сейчас очередь Кабмина принимать свое решение", - добавил он.

Читайте: На данный момент нет препятствий для назначения Цывинского директором БЭБ. Надеюсь, это произойдет, - член комиссии Штефан

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.

30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БЭБ нашло мошеннический колл-центр международного масштаба: пострадали граждане стран ЕС, Канады и США. ФОТОрепортаж

Автор: 

конкурс (1151) Бюро экономической безопасности (231) Цивинский Александр (6)


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Топ комментарии
+12
А для чого Єрмак поставив Малюка керувати СБУ? Тепер купа купезна вишколених оперативників працюють не проти ворогів України, а проти ворогів Зеленского - опозиціонерів, та тим, хто йде проти волі ОПи.
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30.07.2025 16:52 Ответить
+9
Війна тільки по-справжньому висвітила: в Україні влада - вороги України і українського народу.
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30.07.2025 16:57 Ответить
+5
100%

зельоні гниди хочуть прикрити свою корупцію
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30.07.2025 16:51 Ответить
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вже з 12414 велосипедист-музикант дострибався ?

Хоче , щоб вирвали не по самі помідори , а з помідорами ?
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30.07.2025 16:51 Ответить
Він вже не рейтинги, а шкуру свою рятує.
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30.07.2025 17:02 Ответить
Схоже ,що тільки шкурка й залишиться - "без наповнення " , головне ,що заслужено 100%
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30.07.2025 17:04 Ответить
СамІ вишкварки залишились😁
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30.07.2025 18:12 Ответить
100%

зельоні гниди хочуть прикрити свою корупцію
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30.07.2025 16:51 Ответить
А для чого Єрмак поставив Малюка керувати СБУ? Тепер купа купезна вишколених оперативників працюють не проти ворогів України, а проти ворогів Зеленского - опозиціонерів, та тим, хто йде проти волі ОПи.
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30.07.2025 16:52 Ответить
і СБУ ще збільшать на 10 тисяч ))
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30.07.2025 16:57 Ответить
Це не ЗЕбіл з Єрмаком-Татаровим корупціонери то Порошенко на вас порчу навів.Ваше кодло ЗЕлене нормальне таке собі кодло.
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30.07.2025 16:55 Ответить
...Он также намекнул, что после введения санкций против него, пытается сказать Зеленскому: «Я не твой враг»: «Я стою с вами плечом к плечу. Не потому, что у меня нет к вам никаких претензий - они появятся позже, после окончания войны. Но сейчас единство является ключевым фактором нашего успеха»...
А ти кажеш поруч навів
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30.07.2025 17:01 Ответить
Війна тільки по-справжньому висвітила: в Україні влада - вороги України і українського народу.
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30.07.2025 16:57 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.07.2025 17:30 Ответить
це вас ще не обвинувачували у зраді та праці на росію..., в нас є ручні дбр, сбу теж виявляється на короткому повідку..., але якщо такий спротив, то голову БЕБ точно треба "брать", він, мабудь, той, що треба...
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30.07.2025 16:58 Ответить
Може вони не вінувати, може думають раз війна, то головне щоби всюди були свої люди які не будуть заважати красти. А то що зараз ці дебіли повинні думати про людей, це до них не доходить. Як казала лошадь ху...ла, дебіли ***...
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30.07.2025 16:59 Ответить
Розпоідайте це Європарламенту, Єврокомісіє, МВФ, керівникам країн ЄС.

Диктатор Зеленський повинен бути вимазаний своїм лайном публічно і всюди. Щоб його Захід зливав з радістю та полегшенням.

А що бюджетникам якийсь час буде прутень замість грошей... Ну, коли голосуєте краще думайте і завжди пам'ятайте, хто вас годує.
Ні - не президент. Вас годують платники податків, яких завдяки вам зараз тупо грабують та знищують.
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30.07.2025 17:04 Ответить
хитродупий маланець думав якось пропетляти, але своєчаснно схопили за яйця
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30.07.2025 17:08 Ответить
режим ZEлідора і не збирається виконувати вимоги українських законів, української Конституції, він демонстративно плює на рекомендації наших партнерів, бо мета ZE це перетворення України на диктатуру яку він буде очолювати. ZEлідор це ворог української незалежної демократичної держави, він все життя пропагував наративи рускаваміра. Йому до тухєса і наше членство в ЄС і тим більше членство в НАТО. Він вже домігся того, що членство в НАТО поки він при владі, нам не бачити, тепер він все робить, щоб Україна поки він при владі не стала і членос ЄС. Це основні забаганки кремля, які чітко та системно, 6 років поспіль, виконує агент кремля ZE. Лише Україна без ZEленої сволоти переможе у війні, або заключить гідний мир та матиме шанс на європейську перспективу, в іншому випадку Україна буде автократичною клоакою з незкінченною війною, з кремлівським скоморохом на чолі, без виборів, без свободи слова, без свободи пересування, зі злиденним населенням, якому вже буде не до демократичних цінностей, не до плюралізму думок, яке буде радіти пайкам від партії "слуги найвеличнішого лідОра", а на імітації "виборів" кремлівський скоморох набиратиме по 120%, як в Північній Кореї. І якщо хтось вважає, що це іронія, то ні, бо подивіться ЩО зробило з Україною за 6 років ZEлене антиукраїнське бидло при владі, спираючись на таке саме бидло, яке за них ладно і надалі голосувати.
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30.07.2025 17:11 Ответить
А потім будуть дивуватися чому люди вийшли на Майдані...
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30.07.2025 17:26 Ответить
Еще бы,такая посада это миллионы баксов ежедневно,плюс влияние - может разорить любой бизнес,если захочет или если хорошо заплатят,чужому там нет места.
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30.07.2025 17:55 Ответить
 
 