Член Комиссии по назначению руководителя БЭБ Маласкевичюс: Был шокирован масштабом попыток повлиять на наше решение
Конкурсная комиссия по отбору на должность директора БЭБ заявила о попытках повлиять на их решение.
Об этом заявил член комиссии Донатас Маласкевичюс во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"Даже несмотря на то, что меня предупреждали заранее, я был шокирован масштабом попыток повлиять на наши решения. Вынужден признать, что я был слишком наивным с самого начала. Использование СБУ для влияния на такой процесс выглядит не только неприемлемым, но также опасным, понимая, насколько легко можно привлечь спецслужбы", - сказал он.
По словам Маласкевичюса, единственная причина, почему международные партнеры считали, что половина членов комиссии должны быть международными представителями лишь потому, что они не доверяют способности лиц, ответственных за принятие решений в Украине, принимать прозрачные решения.
"К сожалению, Украина сейчас является одной из самых коррумпированных стран в Европе. Война привнесла еще больше возможностей для коррупции. Это очень непростая ситуация, с которой столкнулась Украина. Относительно решения, я думаю, мы приняли лучшее возможное решение. Оно принималось комиссией, сейчас очередь Кабмина принимать свое решение", - добавил он.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).
25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.
Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.
30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.
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Хоче , щоб вирвали не по самі помідори , а з помідорами ?
зельоні гниди хочуть прикрити свою корупцію
А ти кажеш поруч навів
Диктатор Зеленський повинен бути вимазаний своїм лайном публічно і всюди. Щоб його Захід зливав з радістю та полегшенням.
А що бюджетникам якийсь час буде прутень замість грошей... Ну, коли голосуєте краще думайте і завжди пам'ятайте, хто вас годує.
Ні - не президент. Вас годують платники податків, яких завдяки вам зараз тупо грабують та знищують.