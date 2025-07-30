Член Комиссии по назначению руководителя БЭБ Маласкевичюс: Был шокирован масштабом попыток повлиять на наше решение

Конкурсная комиссия по отбору на должность директора БЭБ заявила о попытках повлиять на их решение.

Об этом заявил член комиссии Донатас Маласкевичюс во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Даже несмотря на то, что меня предупреждали заранее, я был шокирован масштабом попыток повлиять на наши решения. Вынужден признать, что я был слишком наивным с самого начала. Использование СБУ для влияния на такой процесс выглядит не только неприемлемым, но также опасным, понимая, насколько легко можно привлечь спецслужбы", - сказал он.

Также читайте: Еврокомиссия требует как можно быстрее назначить руководителя БЭБ. Свириденко ранее отказывалась

По словам Маласкевичюса, единственная причина, почему международные партнеры считали, что половина членов комиссии должны быть международными представителями лишь потому, что они не доверяют способности лиц, ответственных за принятие решений в Украине, принимать прозрачные решения.

"К сожалению, Украина сейчас является одной из самых коррумпированных стран в Европе. Война привнесла еще больше возможностей для коррупции. Это очень непростая ситуация, с которой столкнулась Украина. Относительно решения, я думаю, мы приняли лучшее возможное решение. Оно принималось комиссией, сейчас очередь Кабмина принимать свое решение", - добавил он.

Читайте: На данный момент нет препятствий для назначения Цывинского директором БЭБ. Надеюсь, это произойдет, - член комиссии Штефан

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.

30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БЭБ нашло мошеннический колл-центр международного масштаба: пострадали граждане стран ЕС, Канады и США. ФОТОрепортаж