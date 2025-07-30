Конкурсная комиссия не знает, будет ли назначен Цивинский директором БЭБ, встречи с Кабмином не запланированы, - Штефан

Представители конкурсной комиссии по отбору на должность директора БЭБ не знают, назначат ли Александра Цивинского директором Бюро.

Об этом заявила председатель Комиссии Лаура Штефан во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что не может смотреть в будущее и ответить, есть ли шансы на то, что победитель конкурса Цивинский будет назначен на должность.

"Я могу сказать, что у Украины есть договоренность с МВФ, что назначение директора БЭБ в соответствии с прозрачным процессом будет иметь место до конца этого месяца. Мне кажется у нас есть единодушие по этому вопросу. Наша Комиссия выполнила задачу, у нас была задача провести этот конкурс и мы это сделали. Мы действовали в соответствии с законодательством Украины", - заявила Штефан.

Сейчас, по ее словам, у комиссии нет планов проводить встречи с Кабмином.

Также члены комиссии заявили об отсутствии на них давления относительно того, за кого именно голосовать.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.

30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.

Читайте: Сейчас нет препятствий для назначения Цывинского директором БЭБ. Надеюсь, это произойдет, - член комиссии Штефан