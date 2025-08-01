Свириденко пытается сохранить лицо себе и Зеленскому, предлагая Цивинскому пройти полиграф, - Шабунин
Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что после решения конкурсной комиссии законом больше не предусмотрено никаких действий для назначения победителя конкурса на главу БЭБ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии к сообщению Свириденко о разговоре с Цивинским.
"Пожалуйста, напомните норму закона, которая предусматривает еще что-то, кроме решения комиссии. Плевать на ваше желание сохранить лицо себе и Зеленскому.
Выполняйте прямо норму закона. Вы не царьки здесь - мы демократия, если вы вдруг об этом забыли", - отметил он.
Напомним, 1 августа премьер Свириденко сообщила, что провела разговор с Цивинским, во время которого они договорились о прохождении им полиграфа.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).
25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.
Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.
30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.
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Чи ще не на часі?))))))
Українське суспільство (притомна його частина), опозиція, журналісти та інші зараз роблять величезну помилку, дозволяючи впихнути кругом поліграф.
Це ненауковий метод, від якого відмовляються або відмовились розвинуті країни. Більше того, навіть там де він є, це не може бути єдиним критерієм - призначити, чи ні. Єдине що показує поліграф, це те, як саме інтерпретує його оператор дані про потовиділення, пульс, дихання людини.
Я Вам опишу майбутнє - прийде оператор поліграфа зі СБУ. Наприклад син Баканова. Покаже свій сертифікат "Хацапетівські експрес-курси поліграфу за 60 хвилин." З відзнакою. І скаже що "це державний зрадник, бо в нього пульс виріс з 69 до 70 під час проходження поліграфу". І усім доведеться це "з'їсти", бо Ви ж самі дозволили зелені так робити.
Ви зараз спокійно спостерігаєте, як зелені закладають величезну бомбу в устрій України. Не плачте потім, коли вона вибухне.
P.S. А зелень та неоОПЗЖ поліграф пройдуть. І будуть єдиними чесними патріотами в Україні. Гарантія 500%.
По-друге, той обсяг корупційних та злочинних дій, який скоїла бригада Єрмака, Свириденко і Татарова, просто вражає уяву. Свериденко відірвана від реальності, не розуміє, наскільки озлоблені й шоковані люди за кордоном і в Україні.
Тобто Свириденко просто відірвана від реальності й не усвідомлює, що вона є представницею групи злочинців, яких ненавидять суспільство, фронтовики та представники міжнародної спільноти.
1) Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 343 ККУ):
Якщо йдеться про вплив на керівника антикорупційного органу або органу, який займається слідством.
2)Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ):
Використання службового становища для власної вигоди або вигоди третіх осіб, у т.ч. політичної.
3)Створення злочинної організації (ст. 255 ККУ):
Є докази існування сталої групи осіб (в т.ч. державних службовців), які координують злочинну діяльність - у цьому випадку може йтись про "група Єрмака, Свириденко і Татарова".
Хто має право почати кримінальне провадження:
- Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) - у випадках, коли мова йде про корупцію на вищих щаблях влади (ст. 364, 365, 368 та ін.).
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) - здійснює процесуальне керівництво у справах, які розслідує НАБУ.
- Державне бюро розслідувань (ДБР) - розслідує злочини високопосадовців, зокрема членів Кабміну, якщо злочин не є виключною підслідністю НАБУ.
- Офіс Генерального прокурора - може ініціювати провадження, зокрема у випадках політичної корупції або втручання в роботу правоохоронних органів.
Ну і Цивінський ніби як каже, що батько його кинув у дитинстві, поїхав до тої московії і не спілкувався із ним, тому хз тут.
Віслюком і єлдаком теж пройти поліграф??!!