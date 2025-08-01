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Новости Конкурс на руководителя БЭБ
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Свириденко пытается сохранить лицо себе и Зеленскому, предлагая Цивинскому пройти полиграф, - Шабунин

Шабунин ответил Свириденко о Цивинском

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что после решения конкурсной комиссии законом больше не предусмотрено никаких действий для назначения победителя конкурса на главу БЭБ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии к сообщению Свириденко о разговоре с Цивинским.

"Пожалуйста, напомните норму закона, которая предусматривает еще что-то, кроме решения комиссии. Плевать на ваше желание сохранить лицо себе и Зеленскому.

Выполняйте прямо норму закона. Вы не царьки здесь - мы демократия, если вы вдруг об этом забыли", - отметил он.

Шабунин ответил Свириденко о Цивинском

Напомним, 1 августа премьер Свириденко сообщила, что провела разговор с Цивинским, во время которого они договорились о прохождении им полиграфа.

Читайте: Голосование за НАБУ - это не все. Нужно назначение руководителя БЭБ и перезагрузка ГБР, - Порошенко

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.

30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурсная комиссия не знает, будет ли назначен Цывинский директором БЭБ, с Кабмином встреч не запланировано, - Штефан

Автор: 

Шабунин Виталий (588) Свириденко Юлия (186) Бюро экономической безопасности (239) Цивинский Александр (10)


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Топ комментарии
+18
Так хай тоді і стюардеса Свириденко теж поліграф пройде...
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01.08.2025 15:13 Ответить
+12
Чому не пройти поліграф ЗЕленському,Єрмаку та самій Свіриденко.ґ?Чи вона проходить другого поліграфа-Поліграфа Поліграфовича,який на колчаковських фронтах поранений?
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01.08.2025 15:20 Ответить
+9
зелена падаль: якщо Україна пострадає від ваших "оборуток" ми вас ВСІХ- винесемо "вперед ногами" Дограйтеся
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01.08.2025 15:20 Ответить
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Так хай тоді і стюардеса Свириденко теж поліграф пройде...
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01.08.2025 15:13 Ответить
ця коза нічого не вирішує. поліграф, під контролем ЦРУ, повинні пройти Зеля з його незамінною 0Пою і мальок.
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01.08.2025 15:22 Ответить
Перед Західними Партнерами, зеленський, разом із свериденчихою та Кабміндічем і миловановим(зрив формування БЕБ), привселюдно, нагадили Україні та її Громадянам, ще і з БЕБ!!!
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01.08.2025 15:19 Ответить
Чому не пройти поліграф ЗЕленському,Єрмаку та самій Свіриденко.ґ?Чи вона проходить другого поліграфа-Поліграфа Поліграфовича,який на колчаковських фронтах поранений?
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01.08.2025 15:20 Ответить
Угу,це як відомий тест на наркоту в Зе.
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01.08.2025 15:28 Ответить
зелена падаль: якщо Україна пострадає від ваших "оборуток" ми вас ВСІХ- винесемо "вперед ногами" Дограйтеся
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01.08.2025 15:20 Ответить
"ми вас ВСІХ- винесемо "вперед ногами" - коли?
Чи ще не на часі?))))))
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01.08.2025 16:03 Ответить
Завгоспа нехай пошле спочатку ,
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01.08.2025 15:23 Ответить
Ні пане Шабунін, Ви дуже, ДУЖЕ помиляєтесь.
Українське суспільство (притомна його частина), опозиція, журналісти та інші зараз роблять величезну помилку, дозволяючи впихнути кругом поліграф.
Це ненауковий метод, від якого відмовляються або відмовились розвинуті країни. Більше того, навіть там де він є, це не може бути єдиним критерієм - призначити, чи ні. Єдине що показує поліграф, це те, як саме інтерпретує його оператор дані про потовиділення, пульс, дихання людини.
Я Вам опишу майбутнє - прийде оператор поліграфа зі СБУ. Наприклад син Баканова. Покаже свій сертифікат "Хацапетівські експрес-курси поліграфу за 60 хвилин." З відзнакою. І скаже що "це державний зрадник, бо в нього пульс виріс з 69 до 70 під час проходження поліграфу". І усім доведеться це "з'їсти", бо Ви ж самі дозволили зелені так робити.
Ви зараз спокійно спостерігаєте, як зелені закладають величезну бомбу в устрій України. Не плачте потім, коли вона вибухне.
P.S. А зелень та неоОПЗЖ поліграф пройдуть. І будуть єдиними чесними патріотами в Україні. Гарантія 500%.
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01.08.2025 15:25 Ответить
По-перше, Свириденко має діяти виключно в межах Конституції та у спосіб, передбачений Конституцією. Тому вона скоює злочин, висуваючи якісь нові вимоги до керівника органу з боротьби зі злочинністю.
По-друге, той обсяг корупційних та злочинних дій, який скоїла бригада Єрмака, Свириденко і Татарова, просто вражає уяву. Свериденко відірвана від реальності, не розуміє, наскільки озлоблені й шоковані люди за кордоном і в Україні.
Тобто Свириденко просто відірвана від реальності й не усвідомлює, що вона є представницею групи злочинців, яких ненавидять суспільство, фронтовики та представники міжнародної спільноти.
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01.08.2025 15:26 Ответить
Які статті ККУ:

1) Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 343 ККУ):
Якщо йдеться про вплив на керівника антикорупційного органу або органу, який займається слідством.

2)Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ):
Використання службового становища для власної вигоди або вигоди третіх осіб, у т.ч. політичної.

3)Створення злочинної організації (ст. 255 ККУ):
Є докази існування сталої групи осіб (в т.ч. державних службовців), які координують злочинну діяльність - у цьому випадку може йтись про "група Єрмака, Свириденко і Татарова".

Хто має право почати кримінальне провадження:
- Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) - у випадках, коли мова йде про корупцію на вищих щаблях влади (ст. 364, 365, 368 та ін.).
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) - здійснює процесуальне керівництво у справах, які розслідує НАБУ.
- Державне бюро розслідувань (ДБР) - розслідує злочини високопосадовців, зокрема членів Кабміну, якщо злочин не є виключною підслідністю НАБУ.
- Офіс Генерального прокурора - може ініціювати провадження, зокрема у випадках політичної корупції або втручання в роботу правоохоронних органів.
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01.08.2025 15:44 Ответить
Лиця у неї не було від початку-у неї "блокнотик"! А от хто і чим там "пише" то зовсім інша справа!
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01.08.2025 15:26 Ответить
А Шабуніна не хвилює той факт, що батько Цивінського є громадянином рф та мешкає в росії. З урахуванням посади Голови БЕБ (не зважаючи на його громадянську позицію) це буде постійно робити його вразливим до зовнішнього тиску через батька. ФСБ не сплять і для них ця інформація не секрет. Що як через погрози вчинення насильства відносно батька російські спецслужби будуть чинити тиск на сина та схиляти до співпраці? Чи Шабунін вважає, що Цивінський-молодший буде спокійно спостерігати як катують його батька?
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01.08.2025 15:28 Ответить
Чому не катують батька сирського?
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01.08.2025 15:38 Ответить
Проблема ж не в тому, що в Цивінського батько в рашці, проблема в тому, що із усіх наших діячів, які мають родичів за порєбріком, питання є лише до Цивінського... До Сирського, приміром, питань немає, як і до низки депутатів від слуг із близькими родичами в раші-параші.
Ну і Цивінський ніби як каже, що батько його кинув у дитинстві, поїхав до тої московії і не спілкувався із ним, тому хз тут.
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01.08.2025 17:02 Ответить
Їхні рожі обісрані з ніг до голови.Так що зберегти лице їм не вдасться,його не відмити.
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01.08.2025 15:28 Ответить
можна ще здати загальний аналіз крові...
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01.08.2025 15:30 Ответить
По поводу батька Цивінського: в Єрмака теж батько в минулому ФСБшник,що не заважає останньому бути у ЗЕленського " потужним менеджером".У радника Єрмака-Подоляка брат був ГРУшником.
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01.08.2025 15:32 Ответить
А Свіриденко проходила поліграф при її призначенні??? Хто може запевнити,що з поліграфом вони не накрутять чогось,а потім будуть волати про це?? Цивінський,якщо він погодився,сам себе підставляє...Якщо погоджуватись то РАЗОМ з Свіриденко!! Побачимо,що воно заволає тоді....
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01.08.2025 15:41 Ответить
А Свириденко не бажає пройти поліграф?
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01.08.2025 15:44 Ответить
а слабо "зепоцріоту" подати приклад всій владі України і пройти незалежний американський поліграф,разом із всією ВЗРАДОЮ .СБУ.ДБР.ГЕНПРОКУРАТУРОЮ .ОП...????
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01.08.2025 15:48 Ответить
Да он его просто хрен пройдет.
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01.08.2025 16:16 Ответить
Щоб потім, за результатами, відмовити. Яка мерзота ця влада... Нехай відмовиться і поставить обох у реальному стані перед світом. Фу.
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01.08.2025 16:52 Ответить
А слабо свіреденко разом з
Віслюком і єлдаком теж пройти поліграф??!!
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01.08.2025 16:58 Ответить
 
 