Голосование за НАБУ - это не все. Нужно назначить руководителя БЭБ и перезагрузить ГБР, - Порошенко
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко во время выступления в парламенте призвал восстановить независимость антикоррупционных органов, назначить руководителя БЭБ, перезагрузить ГБР.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
По его словам, нужно создать коалицию национального единства, чтобы не допускать ошибок.
"Кто это решил, что путин и российская оккупация менее опасны, чем САП и НАБУ? То, что сделала Верховная Рада 22 числа, - это не просто удар по НАБУ и САП. Это удар по нашим отношениям с партнерами, подрыв доверия партнеров к власти. А значит - остановка оружия, остановка денег, остановка санкций. Именно к этому привело ваше голосование", - подчеркнул он.
"Что мы не делали - "Европейская Солидарность" и "Голос" блокировали трибуну, делали перерывы, отстраняли руководство Рады, вы через свой "турборежим" прожали это, и сейчас пожинаете плоды.
Я убежден в том, что должен понести ответственность каждый, кто участвовал в этом сценарии. Как будут представители парламентских делегаций представлять в структурах Евросоюза парламент и все наше государство? Как будет отвечать руководство парламента за нарушение регламента и турборежим?", - добавил Порошенко.
Лидер "ЕС" заявил, что вернулся с фронта и там люди с "возмущением воспринимают, что здесь открывается второй фронт, когда коррупционные крысы пытаются пробить оборону".
"И только массовые акции молодых людей остановили этот процесс. Но голосование - это не все. Нужна перезагрузка ГБР. Переназначение руководителя Бюро экономической безопасности. Восстановление в полном объеме трансляции. Снятие авторитарного тревел-бана. Прекращение преследования оппозиции и возвращение к свободе, к демократии. И к коалиции национального единства, потому что тогда бы этой дури точно не было", - подытожил он.
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Там інше, якщо вже повністю спростовувати твою брехню. Там стояло питання організаційної підпорядкованності антикорсуду. Порошенко переконував, що АКС мав би бути окремою палатою Верховного суду; але в цій політичній боротьбі програв і було створено окремо незалежний АКС, і на цю боротьбу, справді, було затрачено до півроку часу. Але ще більше, втроє-вчетверо більше часу було витрачено на те, щоб АКС запрацював після його створення - що було наслідком його організаційної незалежності....
Було створене указом президента України № 217/2015 від 16 квітня 2015 року, https://nabu.gov.ua/about-the-bureau/struktura-ta-kerivnitctvo/istoriya-stanovlennya/ згідно з НАБУ, який також призначив Артема Ситника директором Бюро.