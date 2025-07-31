Голосование за НАБУ - это не все. Нужно назначить руководителя БЭБ и перезагрузить ГБР, - Порошенко

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко во время выступления в парламенте призвал восстановить независимость антикоррупционных органов, назначить руководителя БЭБ, перезагрузить ГБР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По его словам, нужно создать коалицию национального единства, чтобы не допускать ошибок.

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"Кто это решил, что путин и российская оккупация менее опасны, чем САП и НАБУ? То, что сделала Верховная Рада 22 числа, - это не просто удар по НАБУ и САП. Это удар по нашим отношениям с партнерами, подрыв доверия партнеров к власти. А значит - остановка оружия, остановка денег, остановка санкций. Именно к этому привело ваше голосование", - подчеркнул он.

"Что мы не делали - "Европейская Солидарность" и "Голос" блокировали трибуну, делали перерывы, отстраняли руководство Рады, вы через свой "турборежим" прожали это, и сейчас пожинаете плоды.

Я убежден в том, что должен понести ответственность каждый, кто участвовал в этом сценарии. Как будут представители парламентских делегаций представлять в структурах Евросоюза парламент и все наше государство? Как будет отвечать руководство парламента за нарушение регламента и турборежим?", - добавил Порошенко.

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Лидер "ЕС" заявил, что вернулся с фронта и там люди с "возмущением воспринимают, что здесь открывается второй фронт, когда коррупционные крысы пытаются пробить оборону".

"И только массовые акции молодых людей остановили этот процесс. Но голосование - это не все. Нужна перезагрузка ГБР. Переназначение руководителя Бюро экономической безопасности. Восстановление в полном объеме трансляции. Снятие авторитарного тревел-бана. Прекращение преследования оппозиции и возвращение к свободе, к демократии. И к коалиции национального единства, потому что тогда бы этой дури точно не было", - подытожил он.

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