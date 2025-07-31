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Новости Конкурс на руководителя БЭБ Новый закон о НАБУ и САП
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Голосование за НАБУ - это не все. Нужно назначить руководителя БЭБ и перезагрузить ГБР, - Порошенко

Порошенко призвал назначить директора БЭБ

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко во время выступления в парламенте призвал восстановить независимость антикоррупционных органов, назначить руководителя БЭБ, перезагрузить ГБР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По его словам, нужно создать коалицию национального единства, чтобы не допускать ошибок.

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"Кто это решил, что путин и российская оккупация менее опасны, чем САП и НАБУ? То, что сделала Верховная Рада 22 числа, - это не просто удар по НАБУ и САП. Это удар по нашим отношениям с партнерами, подрыв доверия партнеров к власти. А значит - остановка оружия, остановка денег, остановка санкций. Именно к этому привело ваше голосование", - подчеркнул он.

"Что мы не делали - "Европейская Солидарность" и "Голос" блокировали трибуну, делали перерывы, отстраняли руководство Рады, вы через свой "турборежим" прожали это, и сейчас пожинаете плоды.

Я убежден в том, что должен понести ответственность каждый, кто участвовал в этом сценарии. Как будут представители парламентских делегаций представлять в структурах Евросоюза парламент и все наше государство? Как будет отвечать руководство парламента за нарушение регламента и турборежим?", - добавил Порошенко.

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Лидер "ЕС" заявил, что вернулся с фронта и там люди с "возмущением воспринимают, что здесь открывается второй фронт, когда коррупционные крысы пытаются пробить оборону".

"И только массовые акции молодых людей остановили этот процесс. Но голосование - это не все. Нужна перезагрузка ГБР. Переназначение руководителя Бюро экономической безопасности. Восстановление в полном объеме трансляции. Снятие авторитарного тревел-бана. Прекращение преследования оппозиции и возвращение к свободе, к демократии. И к коалиции национального единства, потому что тогда бы этой дури точно не было", - подытожил он.

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Автор: 

ВР (29370) Порошенко Петр (19642) Бюро экономической безопасности (238)


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Топ комментарии
+15
Петро Олексійович дякуємо , шо допомагаєте українцям , дякуємо за Вашу громадянську позицію ❤️ ...
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31.07.2025 14:38 Ответить
+15
Будеш знову за Зе голосувати?...
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31.07.2025 14:43 Ответить
+9
Так там у нього монобільшості приватної не було. З усіма треба було домовлятися.
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31.07.2025 14:43 Ответить
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Багато забажав, А красти тоді як?
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31.07.2025 14:35 Ответить
Красти та володярювати
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31.07.2025 14:39 Ответить
Петро Олексійович дякуємо , шо допомагаєте українцям , дякуємо за Вашу громадянську позицію ❤️ ...
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31.07.2025 14:38 Ответить
"...перезавантажити дбр?..." ліквідувати , як беркутню яника, так цих дбрівських псів Зеленського, перезавантажити Малюка, усунути татарова, єрмака і головне заява на відставку Зелленського.
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31.07.2025 15:10 Ответить
Мєд ще й ложкой! Пожалкуйте ЗЕ! МОЖЕ СЕРЦЕ НЕ ВИТРИМАТЬ!
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31.07.2025 14:39 Ответить
Кидайте каміння, але Порох сам вже забув, як два роки кота за яйця тянув з тими антикорупційними органами. Сумніваюсь, що забув,просто кон'юнктура зараз інша. Зараз він опонент, тому можна, а коли був при владі, теж саме робив. Нарід в нас мудрий, але пам'ять погана.
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31.07.2025 14:39 Ответить
Будеш знову за Зе голосувати?...
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31.07.2025 14:43 Ответить
🤣
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31.07.2025 14:49 Ответить
Так там у нього монобільшості приватної не було. З усіма треба було домовлятися.
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31.07.2025 14:43 Ответить
не брещи, не тягнув він з антикорорганами. І не міг тягнути з НАБУ+САП, тому що їх створення було однією з 144-х умов асоціації з ЄС та наданням Україні безвізу.
Там інше, якщо вже повністю спростовувати твою брехню. Там стояло питання організаційної підпорядкованності антикорсуду. Порошенко переконував, що АКС мав би бути окремою палатою Верховного суду; але в цій політичній боротьбі програв і було створено окремо незалежний АКС, і на цю боротьбу, справді, було затрачено до півроку часу. Але ще більше, втроє-вчетверо більше часу було витрачено на те, щоб АКС запрацював після його створення - що було наслідком його організаційної незалежності....
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31.07.2025 14:59 Ответить
завдання збрехати виконав. йди 30 сребників получи в касі опи. дєрьмак вже розплачується.
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31.07.2025 15:48 Ответить
І через цю промову юдьчині показували Порошенку середнього пальця.
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31.07.2025 14:53 Ответить
Ви невежда.
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31.07.2025 15:09 Ответить
Ох Порох,забагато ти вимагаєш ти від слуг.Якби за твоєї каденції оте кляте сап та набу не було засноване то і лідор би проблем не мав.
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31.07.2025 15:17 Ответить
нащо твій висір?
Було створене указом президента України № 217/2015 від 16 квітня 2015 року, https://nabu.gov.ua/about-the-bureau/struktura-ta-kerivnitctvo/istoriya-stanovlennya/ згідно з НАБУ, який також призначив Артема Ситника директором Бюро.
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31.07.2025 15:52 Ответить
На сьогодні дбр в Україні працює не на Україну це точно, цей орган якби " фбр" в Америці але до фбр їм як мені пішки до луни!!! Достатньо нагадати їхні дії проти нашої системи ППО, потім як вони позорно втекли в перший день повномасштабки і як вони працюють по замовленню жОПи!!!! Чи потрібен Україні цей недоорган????
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31.07.2025 15:31 Ответить
А СУДОВА РЕФОРМА? Толку з тих органів буде два проценти без нормальних судів.
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31.07.2025 15:35 Ответить
 
 