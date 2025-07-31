Голосування за НАБУ - це не все. Потрібне призначення керівника БЕБ та перезавантаження ДБР, - Порошенко
Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко під час виступу у парламенті закликав відновити незалежність антикорупційних органів, призначити керівника БЕБ, перезавантажити ДБР.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
За його словами, потрібно створити коаліцію національної єдності, щоб не припускатися помилок.
"Хто це вирішив, що путін і російська окупація менш небезпечні, ніж САП і НАБУ? Те, що зробила Верховна Рада 22 числа, — це не просто удар по НАБУ і САП. Це удар по нашим відносинам з партнерами, підрив довіри партнерів до влади. А значить – зупинка зброї, зупинка грошей, зупинка санкцій. Саме до цього призвело ваше голосування", - наголосив він.
"Що ми не робили – "Європейська Солідарність" і "Голос" блокували трибуну, робили перерви, відстороняли керівництво Ради, ви через свій "турборежим" прочавили це, і зараз пожинаєте плоди.
Я переконаний в тому, що має понести відповідальність кожен, хто брав участь в цьому сценарії. Як будуть представники парламентських делегацій представляти в структурах Євросоюзу парламент і всю нашу державу? Як буде відповідати керівництво парламенту за порушення регламенту і турборежим?", - додав Порошенко.
Лідер "ЄС" заявив, що повернувся з фронту і там люди з "обуренням сприймають, що тут відкривається другий фронт, коли корупційні щурі намагаються пробити оборону".
"І лише масові акції молодих людей зупинили цей процес. Але голосування – це не все. Потрібне перезавантаження ДБР. Перепризначення керівника Бюро економічної безпеки. Відновлення в повному обсязі трансляції. Зняття авторитарного тревел-бану. Припинення переслідування опозиції і повернення до свободи, до демократії. І до коаліції національної єдності, бо тоді б цієї дурі точно не було", - підсумував він.
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Там інше, якщо вже повністю спростовувати твою брехню. Там стояло питання організаційної підпорядкованності антикорсуду. Порошенко переконував, що АКС мав би бути окремою палатою Верховного суду; але в цій політичній боротьбі програв і було створено окремо незалежний АКС, і на цю боротьбу, справді, було затрачено до півроку часу. Але ще більше, втроє-вчетверо більше часу було витрачено на те, щоб АКС запрацював після його створення - що було наслідком його організаційної незалежності....