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Новини Конкурс на керівника БЕБ Новий закон щодо НАБУ і САП
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Голосування за НАБУ - це не все. Потрібне призначення керівника БЕБ та перезавантаження ДБР, - Порошенко

Порошенко закликав призначити директора БЕБ

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко під час виступу у парламенті закликав відновити незалежність антикорупційних органів, призначити керівника БЕБ, перезавантажити ДБР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За його словами, потрібно створити коаліцію національної єдності, щоб не припускатися помилок.

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"Хто це вирішив, що путін і російська окупація менш небезпечні, ніж САП і НАБУ? Те, що зробила Верховна Рада 22 числа, — це не просто удар по НАБУ і САП. Це удар по нашим відносинам з партнерами, підрив довіри партнерів до влади. А значить – зупинка зброї, зупинка грошей, зупинка санкцій. Саме до цього призвело ваше голосування", - наголосив він.

"Що ми не робили – "Європейська Солідарність" і "Голос" блокували трибуну, робили перерви, відстороняли керівництво Ради, ви через свій "турборежим" прочавили це, і зараз пожинаєте плоди.

Я переконаний в тому, що має понести відповідальність кожен, хто брав участь в цьому сценарії. Як будуть представники парламентських делегацій представляти в структурах Євросоюзу парламент і всю нашу державу? Як буде відповідати керівництво парламенту за порушення регламенту і турборежим?", - додав Порошенко.

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Лідер "ЄС" заявив, що повернувся з фронту і там люди з "обуренням сприймають, що тут відкривається другий фронт, коли корупційні щурі намагаються пробити оборону".

"І лише масові акції молодих людей зупинили цей процес. Але голосування – це не все. Потрібне перезавантаження ДБР. Перепризначення керівника Бюро економічної безпеки. Відновлення в повному обсязі трансляції. Зняття авторитарного тревел-бану. Припинення переслідування опозиції і повернення до свободи, до демократії. І до коаліції національної єдності, бо тоді б цієї дурі точно не було", - підсумував він.

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Автор: 

ВР (15153) Порошенко Петро (15218) Бюро економічної безпеки (712)


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Топ коментарі
+5
Будеш знову за Зе голосувати?...
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31.07.2025 14:43 Відповісти
+4
Петро Олексійович дякуємо , шо допомагаєте українцям , дякуємо за Вашу громадянську позицію ❤️ ...
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31.07.2025 14:38 Відповісти
+4
Кидайте каміння, але Порох сам вже забув, як два роки кота за яйця тянув з тими антикорупційними органами. Сумніваюсь, що забув,просто кон'юнктура зараз інша. Зараз він опонент, тому можна, а коли був при владі, теж саме робив. Нарід в нас мудрий, але пам'ять погана.
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31.07.2025 14:39 Відповісти
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Багато забажав, А красти тоді як?
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31.07.2025 14:35 Відповісти
Красти та володярювати
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31.07.2025 14:39 Відповісти
Петро Олексійович дякуємо , шо допомагаєте українцям , дякуємо за Вашу громадянську позицію ❤️ ...
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31.07.2025 14:38 Відповісти
Мєд ще й ложкой! Пожалкуйте ЗЕ! МОЖЕ СЕРЦЕ НЕ ВИТРИМАТЬ!
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31.07.2025 14:39 Відповісти
Кидайте каміння, але Порох сам вже забув, як два роки кота за яйця тянув з тими антикорупційними органами. Сумніваюсь, що забув,просто кон'юнктура зараз інша. Зараз він опонент, тому можна, а коли був при владі, теж саме робив. Нарід в нас мудрий, але пам'ять погана.
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31.07.2025 14:39 Відповісти
Будеш знову за Зе голосувати?...
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31.07.2025 14:43 Відповісти
🤣
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31.07.2025 14:49 Відповісти
Так там у нього монобільшості приватної не було. З усіма треба було домовлятися.
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31.07.2025 14:43 Відповісти
Чого тільки вартий, Антін плокулол.
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31.07.2025 14:58 Відповісти
не брещи, не тягнув він з антикорорганами. І не міг тягнути з НАБУ+САП, тому що їх створення було однією з 144-х умов асоціації з ЄС та наданням Україні безвізу.
Там інше, якщо вже повністю спростовувати твою брехню. Там стояло питання організаційної підпорядкованності антикорсуду. Порошенко переконував, що АКС мав би бути окремою палатою Верховного суду; але в цій політичній боротьбі програв і було створено окремо незалежний АКС, і на цю боротьбу, справді, було затрачено до півроку часу. Але ще більше, втроє-вчетверо більше часу було витрачено на те, щоб АКС запрацював після його створення - що було наслідком його організаційної незалежності....
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31.07.2025 14:59 Відповісти
І через цю промову юдьчині показували Порошенку середнього пальця.
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31.07.2025 14:53 Відповісти
Слушайте Петю. Он плохого не посоветует. Судей и мусоров реформировал - до сих пор наслаждаемся. Та и антикоррупционные органы при нём тот же КПД выдавали, что и при Зеле
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31.07.2025 15:01 Відповісти
 
 