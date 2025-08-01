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Новости Конкурс на руководителя БЭБ
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Свириденко провела беседу с Цивинским: Решение об обновлении БЭБ могут принять на следующей неделе

Свириденко провела беседу с Цивинским Что известно

Премьер Юлия Свириденко провела разговор с победителем конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Александром Цивинским.

Об этом она сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Конкурсная комиссия приняла решение, а Правительство получило результаты дополнительных проверок. Мы все заинтересованы в том, чтобы БЭБ стал действенной институцией и имел реальное доверие - доверие бизнеса и всего украинского общества.

Согласовали с Александром, как снять все вопросы и сомнения цивилизованным способом, и договорились с ним о прохождении полиграфа. Это гарантированно лишает ситуацию любых манипуляций и позволяет двигаться дальше", - отметила она.

Свириденко рассчитывает, что уже на следующей неделе примут соответствующее решение, которое "позволит обновить работу БЭБ и будет значительным вкладом в положительную перезагрузку отношений между государством и бизнесом".

Свириденко провела беседу с Цивинским Что известно

Читайте: Военное положение не является причиной для нарушения закона. Назначение руководителя БЭБ не должно откладываться, - член комиссии Вассерстром

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.

30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.

Читайте также: СБУ сообщила об отсутствии оснований для моего неназначения, - Цывинский. ФОТО

Автор: 

Свириденко Юлия (186) Бюро экономической безопасности (238) Цивинский Александр (10)


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Топ комментарии
+9
Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією - ви не зацікавлені.
Були б зацікавлені, то не чинили б спротив призначенню кандидата, якого обрала міжнародна комісія.
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01.08.2025 13:33 Ответить
+8
Странно ,что пан Александр не предложил пани Юлии
Пройти ПОЛИГРАФ вдвоем
Результаты могли бы стать покруче ядерного взрыва!!!!!
ЮЛИИ для Украины - не подходят
Их способность вставать в любую позу - категорически не подходит
Украине!!!
Как я устала от всех этих ****** во власти!!!!!
Скажите - а в Украине есть хоть один человек
Способный ,как ЗАЛУЖНЫЙ
Отказаться от подаренного миллиона долларов
И передать их ЗСУ?
А если такой человек в Украине - всего ОДИН
То почему он - не наш президент?
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01.08.2025 13:45 Ответить
+2
Потому что получила пиз…ы
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01.08.2025 13:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Потому что получила пиз…ы
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01.08.2025 13:27 Ответить
Свириденко теж пройде поліграф? Це булоб чесно пройти поліграф обом!
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01.08.2025 14:22 Ответить
Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією - ви не зацікавлені.
Були б зацікавлені, то не чинили б спротив призначенню кандидата, якого обрала міжнародна комісія.
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01.08.2025 13:33 Ответить
Можна ще на кавовій гущі погадати, поспитати мольфарів, кинути кості...
Там багато варіянтів щоб пртягнути справу...
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01.08.2025 13:38 Ответить
Російський родич проти зельоної стюардеси - битва яку заслужили зебіли.
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01.08.2025 13:43 Ответить
"Російського родича" придумали СБУшники, у яких реальні родичи на Роісє чисто, як привід не призначати.

У Цивінсткого батько був на ТОТ, і отримав паспорт з куркою, щоб мати змогу вихати.
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01.08.2025 14:01 Ответить
Странно ,что пан Александр не предложил пани Юлии
Пройти ПОЛИГРАФ вдвоем
Результаты могли бы стать покруче ядерного взрыва!!!!!
ЮЛИИ для Украины - не подходят
Их способность вставать в любую позу - категорически не подходит
Украине!!!
Как я устала от всех этих ****** во власти!!!!!
Скажите - а в Украине есть хоть один человек
Способный ,как ЗАЛУЖНЫЙ
Отказаться от подаренного миллиона долларов
И передать их ЗСУ?
А если такой человек в Украине - всего ОДИН
То почему он - не наш президент?
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01.08.2025 13:45 Ответить
👍100%
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01.08.2025 13:47 Ответить
ну, є такі... надає допомоги ЗСУ навіть не на мільон баксів, а десь так на триста мільонів. Причому - не подарованих - а зароблених...

І ми знаємо - хто це.
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01.08.2025 14:31 Ответить
мабудь повідомила пропозиції ОП - слухай нас, роби що скажемо і будеш приділах
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01.08.2025 13:47 Ответить
Экономики нет,безпеки нет,но чинушек по этому направлению целая армия.
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01.08.2025 13:52 Ответить
Зеля засцал, дает заднюю.
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01.08.2025 14:02 Ответить
Може всю ОПу на поліграф чи краще на дибу відразу?
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01.08.2025 14:09 Ответить
**** ти " Сосна корабельная" розраховуєш?!! ви зеленська шобла🤡 , забов'язані !!!
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01.08.2025 14:10 Ответить
Підстилка Зермаків знайшла час для фотосесії в журналі, але не вважала за потрібне знайти час для того, щоб згідно закону просто поставити свій підпис під рішенням комісії з відбору очільника БЕБ у встановлений термін.
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01.08.2025 14:10 Ответить
які ж вони всі огидні..., а виконати норму закону, ні? не намагались..., це ж просто, раз й виконали..., чому, замість того, щоб її виконати, треба придумувати якісь тупі відмовки..., чому не настає відповідальності за те, що чиновник не виконує закони, чому це стає можливим й немає ніякого покарання...
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01.08.2025 14:16 Ответить
З цими наперсточниками потрібно бути обережними, тим паче якщо за поліграфом буде сидіти підлеглий малька (того що чученців вбивав).
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01.08.2025 14:19 Ответить
а причому там поліграф, результати проходження якого не мають жодної юридичної сили?
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01.08.2025 14:27 Ответить
невибагливі квартальські блді дуже вболівають за медичну стерильність, під мікроскопом, усих та будь-кого аби тільки не членів своєї банди дермово-зеленських брудних хвойд..
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01.08.2025 14:38 Ответить
 
 