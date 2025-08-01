Свириденко провела беседу с Цивинским: Решение об обновлении БЭБ могут принять на следующей неделе
Премьер Юлия Свириденко провела разговор с победителем конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Александром Цивинским.
Об этом она сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Конкурсная комиссия приняла решение, а Правительство получило результаты дополнительных проверок. Мы все заинтересованы в том, чтобы БЭБ стал действенной институцией и имел реальное доверие - доверие бизнеса и всего украинского общества.
Согласовали с Александром, как снять все вопросы и сомнения цивилизованным способом, и договорились с ним о прохождении полиграфа. Это гарантированно лишает ситуацию любых манипуляций и позволяет двигаться дальше", - отметила она.
Свириденко рассчитывает, что уже на следующей неделе примут соответствующее решение, которое "позволит обновить работу БЭБ и будет значительным вкладом в положительную перезагрузку отношений между государством и бизнесом".
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).
25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.
Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.
30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Були б зацікавлені, то не чинили б спротив призначенню кандидата, якого обрала міжнародна комісія.
Там багато варіянтів щоб пртягнути справу...
У Цивінсткого батько був на ТОТ, і отримав паспорт з куркою, щоб мати змогу вихати.
Пройти ПОЛИГРАФ вдвоем
Результаты могли бы стать покруче ядерного взрыва!!!!!
ЮЛИИ для Украины - не подходят
Их способность вставать в любую позу - категорически не подходит
Украине!!!
Как я устала от всех этих ****** во власти!!!!!
Скажите - а в Украине есть хоть один человек
Способный ,как ЗАЛУЖНЫЙ
Отказаться от подаренного миллиона долларов
И передать их ЗСУ?
А если такой человек в Украине - всего ОДИН
То почему он - не наш президент?
І ми знаємо - хто це.