Военное положение не является причиной для нарушения закона. Назначение руководителя БЭБ не должно откладываться, - член комиссии Вассерстром

Назначение победителя конкурса на должность директора БЭБ должно происходить без проволочек.

Об этом заявил во время брифинга член комиссии Джеймс Вассерстром, информирует Цензор.НЕТ.

"Бюро будет играть очень очевидную роль в отслеживании потоков средств, которые поступают в Украину и будут поступать в Украину в случае начала восстановления. Это будут миллиарды долларов. Поэтому есть большая заинтересованность со стороны международного сообщества в этом процессе.

Я видел нашу роль в том, чтобы обеспечить, что будет доверие со стороны международного сообщества к способности Украины обеспечить подотчетность средств, которые будут поступать в Украину. Учитывая это, я взял на себя обязательства, что не будет никаких препятствий, что этот процесс будет открытым, прозрачным и справедливым", - сказал он.

По словам Вассерстрома, к сожалению, манипуляции имели место.

"Это было обидно. Но им сопротивлялись. ... Мне кажется, именно поэтому этот вопрос вызвал столько беспокойств среди различных международных партнеров. Работа между нами (конкурсной комиссией. - Ред.) прошла без проблем. Я работал в Косово, Афганистане и других странах. Я работал над вопросом восстановления и над антикоррупционной реформой и я не видел таких оправданий как режим военного положения для нарушения закона", - подытожил он, заявив, что назначение директора БЭБ должно состояться без проволочек.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.

30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.

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