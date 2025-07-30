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Новини Конкурс на керівника БЕБ
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Воєнний стан не є причиною для порушення закону. Призначення керівника БЕБ не має відкладатися, - член комісії Вассерстром

Конкурс на керівника БЕБ Що заявили члени комісії

Призначення переможця конкурсу на посаду директора БЕБ має відбуватися без зволікань.

Про це заявив під час брифінгу член комісії Джеймс Вассерстром, інформує Цензор.НЕТ.

"Бюро відіграватиме дуже очевидну роль у відстеженні потоків коштів, які надходять до України та надходитимуть до України у разі початку відбудови. Це будуть мільярди доларів. Тому є велика зацікавленість з боку міжнародної спільноти в цьому процесі. 

Я бачив нашу роль в тому, щоб забезпечити, що буде довіра з боку міжнародної спільноти до здатності України забезпечити підзвітність коштів, що надходитимуть до України. З огляду на це я взяв на себе зобов'язання, що не буде жодних перешкод, що цей процес буде відкритим, прозорим та справедливим", - сказав він.

За словами Вассерстрома, на жаль, маніпуляції мали місце.

"Це було прикро. Але їм чинили спротив. ... Мені здається, саме тому це питання викликало стільки занепокоєнь серед різноманітних міжнародних партнерів. Робота між нами (конкурсною комісією. - Ред.) пройшла без проблем. Я працював в Косово, Афганістані ті інших країнах. Я працював над питанням відбудови та антикорупційною реформою і я не бачив таких виправдань як режим воєнного стану для порушення закону", - підсумував він, заявивши, що призначення директора БЕБ має відбутися без зволікань.

Читайте: Конкурсна комісія не знає, чи буде призначено Цивінського директором БЕБ, з Кабміном зустрічей не заплановано, - Штефан

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.

Також читайте: Член Комісії на керівника БЕБ Малашкевичус: Був шокований масштабом спроб вплинути на наше рішення

Автор: 

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Хто порушує закони - того на гиляку - і нехай показує напрямок вітру
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30.07.2025 17:23 Відповісти
Не треба базікати.
Перекривайте фінансування бюджету України.
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30.07.2025 17:42 Відповісти
Ви хоч би діточок зебанди пожаліли.Як же вони поза кордонами будуть жити,якщо їхнім татусям не буде звідки красти?
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30.07.2025 17:53 Відповісти
У мене взагалі на четвертому році погано з співчуттям до будь-кого. А до цих паразитів з кубла диктатора Зеленського...

От зараз я трохи розумію логіку нацистів. Вони не відчували ненавісті до тих, кого вважали недолюдками. Вони їх методично, діловито, якісно знищуввли, як тарганів чи клопів.
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30.07.2025 18:00 Відповісти
Те що очевидне для Українців та Західних Партнерів, є ніяк не можливе, для оманських КВНщиків з урядового кварталу м Києва, бо московити!!!
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30.07.2025 17:45 Відповісти
Який закон?хрипатому пох!
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30.07.2025 17:59 Відповісти
 
 