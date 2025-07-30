Воєнний стан не є причиною для порушення закону. Призначення керівника БЕБ не має відкладатися, - член комісії Вассерстром

Призначення переможця конкурсу на посаду директора БЕБ має відбуватися без зволікань.

Про це заявив під час брифінгу член комісії Джеймс Вассерстром, інформує Цензор.НЕТ.

"Бюро відіграватиме дуже очевидну роль у відстеженні потоків коштів, які надходять до України та надходитимуть до України у разі початку відбудови. Це будуть мільярди доларів. Тому є велика зацікавленість з боку міжнародної спільноти в цьому процесі.

Я бачив нашу роль в тому, щоб забезпечити, що буде довіра з боку міжнародної спільноти до здатності України забезпечити підзвітність коштів, що надходитимуть до України. З огляду на це я взяв на себе зобов'язання, що не буде жодних перешкод, що цей процес буде відкритим, прозорим та справедливим", - сказав він.

За словами Вассерстрома, на жаль, маніпуляції мали місце.

"Це було прикро. Але їм чинили спротив. ... Мені здається, саме тому це питання викликало стільки занепокоєнь серед різноманітних міжнародних партнерів. Робота між нами (конкурсною комісією. - Ред.) пройшла без проблем. Я працював в Косово, Афганістані ті інших країнах. Я працював над питанням відбудови та антикорупційною реформою і я не бачив таких виправдань як режим воєнного стану для порушення закону", - підсумував він, заявивши, що призначення директора БЕБ має відбутися без зволікань.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.

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