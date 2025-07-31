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Новости Фото Конкурс на руководителя БЭБ
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СБУ сообщила об отсутствии оснований для моего неназначения, - Цивинский. ФОТО

Александр Цивинский сообщил, что Служба безопасности Украины официально подтвердила отсутствие оснований для неназначения на должность Директора Бюро экономической безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке на фейсбук-странице.

Цивинский отметил, что на его запрос СБУ отметила:

  • никакого запроса со стороны Кабинета Министров относительно его кандидатуры не поступало;
  • вся проверка проводилась исключительно на основании обращения Председателя конкурсной комиссии Лауры Стефан;
  • письмо, на которое ссылался Кабмин, датировано 30 июня - уже после завершения конкурса, решения комиссии и передачи документов в правительство;
  • второго экземпляра письма не существует. После возвращения из КМУ оно уничтожен.

Таким образом, отмечает Цивинский, не существует ни одного официального документа, который бы содержал аргументированные "риски безопасности".

Он отметил, что конкурсная комиссия провела все этапы должным образом и неоднократно подтвердила его как единственного победителя конкурса. Никаких возражений со стороны СБУ по его кандидатуре официально не поступало.

"Государственный институт, который должен защищать экономику, должен начинаться не с маневров, а с принципов. Я прошел открытый конкурс. Все документы поданы. Решение комиссии принято.

Теперь - решение за Кабинетом Министров Украины", - отметил Цывинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конкурсная комиссия не знает, будет ли назначен Цывинский директором БЭБ, с Кабмином встреч не запланировано, - Штефан

Напомним, 7 июля правительство отказалось назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Цивинский о ответе СБУ

Автор: 

СБУ (20254) Бюро экономической безопасности (231) Цивинский Александр (9)


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Топ комментарии
+11
Причина одна-відсутність відданості лідору нації та йоно кардиналу
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31.07.2025 10:45 Ответить
+7
Д"Єрмак відкликав своїх "цепних псів" - бо зрозумів, що програє? Побачив перед очима "зародок "Майдану"?
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31.07.2025 10:43 Ответить
+7
Підстава та що його прізвище не міндіч і не чернишов
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31.07.2025 10:48 Ответить
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Д"Єрмак відкликав своїх "цепних псів" - бо зрозумів, що програє? Побачив перед очима "зародок "Майдану"?
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31.07.2025 10:43 Ответить
Можливо, сам Малюк вирішив не повторювати долю януковського Якименка. Цікаво, що тепер придумає ВОНА-2.0? 🤔
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31.07.2025 10:58 Ответить
Можливо... Адже всі, тверезо мислячі люди в України, впевнилися, що "Блазень" і його "ЗЕ-банда", абсолютно не цінять тих, хто на них працює, і без-будь-яких "мук совісті", їх "кидають під танки", рятуючи власну задницю...
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31.07.2025 11:13 Ответить
Назначение руководителя БЭБ - один из ультиматумов Запада. Нет решения - нет помощи. Бирюльки закончились.
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31.07.2025 11:11 Ответить
Причина одна-відсутність відданості лідору нації та йоно кардиналу
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31.07.2025 10:45 Ответить
Підстава та що його прізвище не міндіч і не чернишов
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31.07.2025 10:48 Ответить
ой, та кого це цікавить..., наш новий прем'єр міністр сказала, що так можна й все..., не будуть призначати, невже хтось думав, що новий кабінет міністрів буде зважати на якісь там закони..., то для лохів...
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31.07.2025 10:48 Ответить

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31.07.2025 10:49 Ответить
"Вся моя команда - це мої люди" (с)
"Цивінський на 100% не моя людина" (с)
П.С.
Які ще питання ?
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31.07.2025 10:51 Ответить
свириденкоооо...
свириденкоооо...
ти де?
виходь, не бійся!
чи, ще не наказали як реагувати?
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31.07.2025 11:02 Ответить
вона вже проквакала.
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31.07.2025 11:09 Ответить
наказали імітувати бурхливу діяльність та забезпечувати крадівництво
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31.07.2025 11:33 Ответить
ця зелена свинота невиправна. зараз мальок ще якийсь привід знайде щоб не призначати, хоча зеленодупа примірка проквакала що й без малька упорається.
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31.07.2025 11:08 Ответить
Свириденко чи як там тебе. Тебе дрючком поштрикати? Затверджуй кандидатуру, поплічниця Зеленського та корупціонерка.
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31.07.2025 11:32 Ответить
А сбу нічого не хоче сказати з приводу кацапських батьків сирського? Цього "російського генерала", як його називав Залужний, генерала-м'ясника, генерала-відступу - "всех - пад землю", а, кон-геніально
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31.07.2025 12:50 Ответить
 
 