СБУ сообщила об отсутствии оснований для моего неназначения, - Цивинский. ФОТО

Александр Цивинский сообщил, что Служба безопасности Украины официально подтвердила отсутствие оснований для неназначения на должность Директора Бюро экономической безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке на фейсбук-странице.

Цивинский отметил, что на его запрос СБУ отметила:

никакого запроса со стороны Кабинета Министров относительно его кандидатуры не поступало;

вся проверка проводилась исключительно на основании обращения Председателя конкурсной комиссии Лауры Стефан;

письмо, на которое ссылался Кабмин, датировано 30 июня - уже после завершения конкурса, решения комиссии и передачи документов в правительство;

второго экземпляра письма не существует. После возвращения из КМУ оно уничтожен.

Таким образом, отмечает Цивинский, не существует ни одного официального документа, который бы содержал аргументированные "риски безопасности".

Он отметил, что конкурсная комиссия провела все этапы должным образом и неоднократно подтвердила его как единственного победителя конкурса. Никаких возражений со стороны СБУ по его кандидатуре официально не поступало.

"Государственный институт, который должен защищать экономику, должен начинаться не с маневров, а с принципов. Я прошел открытый конкурс. Все документы поданы. Решение комиссии принято.

Теперь - решение за Кабинетом Министров Украины", - отметил Цывинский.

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Напомним, 7 июля правительство отказалось назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).