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Новини Фото Конкурс на керівника БЕБ
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СБУ повідомила про відсутність підстав для мого непризначення, - Цивінський. ФОТО

Олександр Цивінський повідомив, що Служба безпеки України офіційно підтвердила відсутність підстав для непризначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі на фейсбук-сторінці.

Цивінський наголосив,  що на його запит СБУ зазначила:

  • Жодного запиту з боку Кабінету Міністрів щодо його кандидатури не надходило;
  • Вся перевірка проводилась виключно на підставі звернення Голови конкурсної комісії Лаури Стефан;
  • Лист, на який посилався Кабмін, датований 30 червня – вже після завершення конкурсу, рішення комісії та передачі документів до Уряду;
  • Другого примірника листа не існує. Після повернення з КМУ – він знищений.

Таким чином, зазначає Цивінський, не існує жодного офіційного документа, який би містив аргументовані "безпекові ризики".

Він наголосив, що конкурсна комісія провела всі етапи належним чином і неодноразово підтвердила його як єдиного переможця конкурсу. Жодних заперечень з боку СБУ щодо його кандидатури офіційно не надходило.

"Державна інституція, яка має захищати економіку, повинна починатись не з маневрів, а з принципів.  Я пройшов відкритий конкурс. Усі документи подані. Рішення комісії ухвалене.

Тепер – рішення за Кабінетом Міністрів України", - зазначив Цивінський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конкурсна комісія не знає, чи буде призначено Цивінського директором БЕБ, з Кабміном зустрічей не заплановано, - Штефан

Нагадаємо, 7 липня уряд відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Цивінський про відповідь СБУ

Автор: 

СБУ (13201) Бюро економічної безпеки (719) Цивінський Олександр (14)


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Топ коментарі
+15
Причина одна-відсутність відданості лідору нації та йоно кардиналу
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31.07.2025 10:45 Відповісти
+10
Д"Єрмак відкликав своїх "цепних псів" - бо зрозумів, що програє? Побачив перед очима "зародок "Майдану"?
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31.07.2025 10:43 Відповісти
+9
Підстава та що його прізвище не міндіч і не чернишов
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31.07.2025 10:48 Відповісти
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Д"Єрмак відкликав своїх "цепних псів" - бо зрозумів, що програє? Побачив перед очима "зародок "Майдану"?
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31.07.2025 10:43 Відповісти
Можливо, сам Малюк вирішив не повторювати долю януковського Якименка. Цікаво, що тепер придумає ВОНА-2.0? 🤔
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31.07.2025 10:58 Відповісти
Можливо... Адже всі, тверезо мислячі люди в України, впевнилися, що "Блазень" і його "ЗЕ-банда", абсолютно не цінять тих, хто на них працює, і без-будь-яких "мук совісті", їх "кидають під танки", рятуючи власну задницю...
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31.07.2025 11:13 Відповісти
Назначение руководителя БЭБ - один из ультиматумов Запада. Нет решения - нет помощи. Бирюльки закончились.
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31.07.2025 11:11 Відповісти
Причина одна-відсутність відданості лідору нації та йоно кардиналу
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31.07.2025 10:45 Відповісти
Підстава та що його прізвище не міндіч і не чернишов
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31.07.2025 10:48 Відповісти
ой, та кого це цікавить..., наш новий прем'єр міністр сказала, що так можна й все..., не будуть призначати, невже хтось думав, що новий кабінет міністрів буде зважати на якісь там закони..., то для лохів...
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31.07.2025 10:48 Відповісти

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31.07.2025 10:49 Відповісти
"Вся моя команда - це мої люди" (с)
"Цивінський на 100% не моя людина" (с)
П.С.
Які ще питання ?
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31.07.2025 10:51 Відповісти
свириденкоооо...
свириденкоооо...
ти де?
виходь, не бійся!
чи, ще не наказали як реагувати?
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31.07.2025 11:02 Відповісти
вона вже проквакала.
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31.07.2025 11:09 Відповісти
наказали імітувати бурхливу діяльність та забезпечувати крадівництво
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31.07.2025 11:33 Відповісти
ця зелена свинота невиправна. зараз мальок ще якийсь привід знайде щоб не призначати, хоча зеленодупа примірка проквакала що й без малька упорається.
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31.07.2025 11:08 Відповісти
Свириденко чи як там тебе. Тебе дрючком поштрикати? Затверджуй кандидатуру, поплічниця Зеленського та корупціонерка.
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31.07.2025 11:32 Відповісти
А сбу нічого не хоче сказати з приводу кацапських батьків сирського? Цього "російського генерала", як його називав Залужний, генерала-м'ясника, генерала-відступу - "всех - пад землю", а, кон-геніально
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31.07.2025 12:50 Відповісти
 
 