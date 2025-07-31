СБУ повідомила про відсутність підстав для мого непризначення, - Цивінський. ФОТО

Олександр Цивінський повідомив, що Служба безпеки України офіційно підтвердила відсутність підстав для непризначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі на фейсбук-сторінці.

Цивінський наголосив, що на його запит СБУ зазначила:

Жодного запиту з боку Кабінету Міністрів щодо його кандидатури не надходило;

Вся перевірка проводилась виключно на підставі звернення Голови конкурсної комісії Лаури Стефан;

Лист, на який посилався Кабмін, датований 30 червня – вже після завершення конкурсу, рішення комісії та передачі документів до Уряду;

Другого примірника листа не існує. Після повернення з КМУ – він знищений.

Таким чином, зазначає Цивінський, не існує жодного офіційного документа, який би містив аргументовані "безпекові ризики".

Він наголосив, що конкурсна комісія провела всі етапи належним чином і неодноразово підтвердила його як єдиного переможця конкурсу. Жодних заперечень з боку СБУ щодо його кандидатури офіційно не надходило.

"Державна інституція, яка має захищати економіку, повинна починатись не з маневрів, а з принципів. Я пройшов відкритий конкурс. Усі документи подані. Рішення комісії ухвалене.

Тепер – рішення за Кабінетом Міністрів України", - зазначив Цивінський.

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Нагадаємо, 7 липня уряд відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).