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Новини Конкурс на керівника БЕБ
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Свириденко провела розмову із Цивінським: Він погодився пройти поліграф (оновлено)

Свириденко провела розмову із Цивінським Що відомо

Прем'єрка Юлія Свириденко провела розмову із переможцем конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександром Цивінським.

Про це вона повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Конкурсна комісія ухвалила рішення, а Уряд отримав результати додаткових перевірок. Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру – довіру бізнесу та усього українського суспільства.

Погодили з Олександром, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа. Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі", - зазначила вона.

Свириденко розраховує, що вже наступного тижня ухвалять відповідне рішення, яке "дозволить оновити роботу БЕБ та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом".

Свириденко провела розмову із Цивінським Що відомо

Пізніше Цивінський підтвердив розмову зі Свириденко:

"Підтверджую: розмова з Премʼєром була конструктивна і по суті. Домовилися діяти відкрито й чітко, щоб зняти всі запитання і рухатися вперед".

Свириденко провела розмову із Цивінським Що відомо

Читайте: Воєнний стан не є причиною для порушення закону. Призначення керівника БЕБ не має відкладатися, - член комісії Вассерстром

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.

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Автор: 

Свириденко Юлія (409) Бюро економічної безпеки (715) Цивінський Олександр (11)


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Топ коментарі
+16
Странно ,что пан Александр не предложил пани Юлии
Пройти ПОЛИГРАФ вдвоем
Результаты могли бы стать покруче ядерного взрыва!!!!!
ЮЛИИ для Украины - не подходят
Их способность вставать в любую позу - категорически не подходит
Украине!!!
Как я устала от всех этих ****** во власти!!!!!
Скажите - а в Украине есть хоть один человек
Способный ,как ЗАЛУЖНЫЙ
Отказаться от подаренного миллиона долларов
И передать их ЗСУ?
А если такой человек в Украине - всего ОДИН
То почему он - не наш президент?
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01.08.2025 13:45 Відповісти
+15
Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією - ви не зацікавлені.
Були б зацікавлені, то не чинили б спротив призначенню кандидата, якого обрала міжнародна комісія.
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01.08.2025 13:33 Відповісти
+6
Можна ще на кавовій гущі погадати, поспитати мольфарів, кинути кості...
Там багато варіянтів щоб пртягнути справу...
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01.08.2025 13:38 Відповісти
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Потому что получила пиз…ы
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01.08.2025 13:27 Відповісти
Свириденко теж пройде поліграф? Це булоб чесно пройти поліграф обом!
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01.08.2025 14:22 Відповісти
Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією - ви не зацікавлені.
Були б зацікавлені, то не чинили б спротив призначенню кандидата, якого обрала міжнародна комісія.
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01.08.2025 13:33 Відповісти
Можна ще на кавовій гущі погадати, поспитати мольфарів, кинути кості...
Там багато варіянтів щоб пртягнути справу...
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01.08.2025 13:38 Відповісти
Російський родич проти зельоної стюардеси - битва яку заслужили зебіли.
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01.08.2025 13:43 Відповісти
"Російського родича" придумали СБУшники, у яких реальні родичи на Роісє чисто, як привід не призначати.

У Цивінсткого батько був на ТОТ, і отримав паспорт з куркою, щоб мати змогу вихати.
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01.08.2025 14:01 Відповісти
Странно ,что пан Александр не предложил пани Юлии
Пройти ПОЛИГРАФ вдвоем
Результаты могли бы стать покруче ядерного взрыва!!!!!
ЮЛИИ для Украины - не подходят
Их способность вставать в любую позу - категорически не подходит
Украине!!!
Как я устала от всех этих ****** во власти!!!!!
Скажите - а в Украине есть хоть один человек
Способный ,как ЗАЛУЖНЫЙ
Отказаться от подаренного миллиона долларов
И передать их ЗСУ?
А если такой человек в Украине - всего ОДИН
То почему он - не наш президент?
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01.08.2025 13:45 Відповісти
👍100%
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01.08.2025 13:47 Відповісти
ну, є такі... надає допомоги ЗСУ навіть не на мільон баксів, а десь так на триста мільонів. Причому - не подарованих - а зароблених...

І ми знаємо - хто це.
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01.08.2025 14:31 Відповісти
мабудь повідомила пропозиції ОП - слухай нас, роби що скажемо і будеш приділах
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01.08.2025 13:47 Відповісти
Экономики нет,безпеки нет,но чинушек по этому направлению целая армия.
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01.08.2025 13:52 Відповісти
Зеля засцал, дает заднюю.
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01.08.2025 14:02 Відповісти
Може всю ОПу на поліграф чи краще на дибу відразу?
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01.08.2025 14:09 Відповісти
**** ти " Сосна корабельная" розраховуєш?!! ви зеленська шобла🤡 , забов'язані !!!
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01.08.2025 14:10 Відповісти
Підстилка Зермаків знайшла час для фотосесії в журналі, але не вважала за потрібне знайти час для того, щоб згідно закону просто поставити свій підпис під рішенням комісії з відбору очільника БЕБ у встановлений термін.
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01.08.2025 14:10 Відповісти
які ж вони всі огидні..., а виконати норму закону, ні? не намагались..., це ж просто, раз й виконали..., чому, замість того, щоб її виконати, треба придумувати якісь тупі відмовки..., чому не настає відповідальності за те, що чиновник не виконує закони, чому це стає можливим й немає ніякого покарання...
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01.08.2025 14:16 Відповісти
З цими наперсточниками потрібно бути обережними, тим паче якщо за поліграфом буде сидіти підлеглий малька (того що чученців вбивав).
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01.08.2025 14:19 Відповісти
а причому там поліграф, результати проходження якого не мають жодної юридичної сили?
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01.08.2025 14:27 Відповісти
Ще залежить, на чий поліграф, якої служби, а там і умови можно виставити!!!!
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01.08.2025 15:10 Відповісти
невибагливі квартальські блді дуже вболівають за медичну стерильність, під мікроскопом, усих та будь-кого аби тільки не членів своєї банди дермово-зеленських брудних хвойд..
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01.08.2025 14:38 Відповісти
А поліграфологом випадково буде не Єрмак зі своїм помічником татаровим?
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01.08.2025 14:53 Відповісти
Шобла не проходить поліграф, найвеличніший навіть тест на наркоту не пройшов, що говорити вже про поплічників
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01.08.2025 15:01 Відповісти
Сам тест він пройшов, от тільки результатів тесту ніхто не знає
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01.08.2025 16:05 Відповісти
Ще одна праведниця в Україні до влади прийшла!!! А своїх співробітників теперішніх і колишніх вона не хоче через поліграф пропустити? І сама приклад показати?
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01.08.2025 15:40 Відповісти
Дурний, що погодився, підставлять його
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01.08.2025 15:49 Відповісти
А сама проходила??? Пройди разом з Цивінським!! Одразу скаже - непередбачено! Цивінський дарма йде на поводу....підставляють з результатами!!
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01.08.2025 15:54 Відповісти
Прохолження на поліграфі не є науково доведеним методом. Тобто, спалах на сонці може повпливати на дії самого поліграфа. Опис результатів поліграфа взагалі суб'єктивний - його виконує людина. Більше того: професійні шпигуни володіють прмйомами обдурювання поліграфа, тобто, таке. Та і яке таке ключове запитання сформулюють піддослідному: "ви російський шпигун?" чи "а ви бубочку не зобижатимете?".
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01.08.2025 16:02 Відповісти
Який ще накуй поліграф?А свириденко з Єрмаком не хочуть пройти рєполіграф?
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01.08.2025 16:04 Відповісти
 
 