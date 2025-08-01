Свириденко провела розмову із Цивінським: Він погодився пройти поліграф (оновлено)
Прем'єрка Юлія Свириденко провела розмову із переможцем конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександром Цивінським.
Про це вона повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Конкурсна комісія ухвалила рішення, а Уряд отримав результати додаткових перевірок. Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру – довіру бізнесу та усього українського суспільства.
Погодили з Олександром, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа. Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі", - зазначила вона.
Свириденко розраховує, що вже наступного тижня ухвалять відповідне рішення, яке "дозволить оновити роботу БЕБ та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом".
Пізніше Цивінський підтвердив розмову зі Свириденко:
"Підтверджую: розмова з Премʼєром була конструктивна і по суті. Домовилися діяти відкрито й чітко, щоб зняти всі запитання і рухатися вперед".
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).
25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.
Комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.
30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.
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Були б зацікавлені, то не чинили б спротив призначенню кандидата, якого обрала міжнародна комісія.
Там багато варіянтів щоб пртягнути справу...
У Цивінсткого батько був на ТОТ, і отримав паспорт з куркою, щоб мати змогу вихати.
Пройти ПОЛИГРАФ вдвоем
Результаты могли бы стать покруче ядерного взрыва!!!!!
ЮЛИИ для Украины - не подходят
Их способность вставать в любую позу - категорически не подходит
Украине!!!
Как я устала от всех этих ****** во власти!!!!!
Скажите - а в Украине есть хоть один человек
Способный ,как ЗАЛУЖНЫЙ
Отказаться от подаренного миллиона долларов
И передать их ЗСУ?
А если такой человек в Украине - всего ОДИН
То почему он - не наш президент?
І ми знаємо - хто це.