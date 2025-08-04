В Молдове предупредили о попытках России повлиять на выборы через диаспору в Европе, - Politico
Россия активизировала информационные атаки на молдавских избирателей, проживающих в странах Европы, пытаясь вмешаться в парламентские выборы в Молдове, запланированные на 28 сентября.
Об этом в интервью Politico заявил советник президента Молдовы по вопросам национальной безопасности Станислав Секриеру, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, зафиксирован рост дезинформации, нацеленной на около 250 тысяч граждан Молдовы в диаспоре. В частности, возобновилась деятельность прокремлевской сети "Матрешка", которая распространяет фейки через фейковые СМИ.
Кампания имеет целью либо снизить явку избирателей за рубежом, либо побудить их голосовать за подконтрольные России силы, маскирующиеся под проевропейские.
Секриеру также предупредил о возможных инсценировках в день голосования - в частности, фейковые сообщения о минировании или протестных акциях, чтобы сорвать избирательный процесс и подорвать доверие к институтам.
Он призвал европейские страны быть бдительными и вовремя реагировать на попытки внешнего вмешательства.
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