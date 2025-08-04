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Новости Влияние РФ на выборы в Молдове
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В Молдове предупредили о попытках России повлиять на выборы через диаспору в Европе, - Politico

молдова

Россия активизировала информационные атаки на молдавских избирателей, проживающих в странах Европы, пытаясь вмешаться в парламентские выборы в Молдове, запланированные на 28 сентября.

Об этом в интервью Politico заявил советник президента Молдовы по вопросам национальной безопасности Станислав Секриеру, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, зафиксирован рост дезинформации, нацеленной на около 250 тысяч граждан Молдовы в диаспоре. В частности, возобновилась деятельность прокремлевской сети "Матрешка", которая распространяет фейки через фейковые СМИ.

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Кампания имеет целью либо снизить явку избирателей за рубежом, либо побудить их голосовать за подконтрольные России силы, маскирующиеся под проевропейские.

Секриеру также предупредил о возможных инсценировках в день голосования - в частности, фейковые сообщения о минировании или протестных акциях, чтобы сорвать избирательный процесс и подорвать доверие к институтам.

Он призвал европейские страны быть бдительными и вовремя реагировать на попытки внешнего вмешательства.

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выборы (24771) Молдова (1904) россия (96771)


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Как раз диаспора в ЕС всегда Молдову и выручала на выборах,так как дома много ватников осталось.
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04.08.2025 13:01 Ответить
 
 