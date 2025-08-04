У Молдові попередили про спроби Росії вплинути на вибори через діаспору в Європі, - Politico

Росія активізувала інформаційні атаки на молдовських виборців, які проживають у країнах Європи, намагаючись втрутитись у парламентські вибори в Молдові, заплановані на 28 вересня.

Про це в інтерв’ю Politico заявив радник президентки Молдови з питань національної безпеки Станіслав Секріеру, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, зафіксовано зростання дезінформації, що націлена на близько 250 тисяч громадян Молдови в діаспорі. Зокрема, поновилася діяльність прокремлівської мережі "Матрьошка", яка поширює фейки через фейкові ЗМІ.

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Кампанія має на меті або знизити явку виборців за кордоном, або спонукати їх голосувати за підконтрольні Росії сили, що маскуються під проєвропейські.

Секріеру також попередив про можливі інсценування на день голосування - зокрема, фейкові повідомлення про мінування або протестні акції, щоб зірвати виборчий процес і підірвати довіру до інституцій.

Він закликав європейські країни бути пильними й вчасно реагувати на спроби зовнішнього втручання.

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