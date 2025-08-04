Руководитель строительной компании присвоил 28,4 млн грн во время реставрации музея в Херсоне, - Офис генпрокурора
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры директору строительной компании заочно сообщили о новом подозрении в завладении бюджетными средствами и легализации имущества, полученного преступным путем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что установило следствие?
По данным следствия, в апреле 2021 года подозреваемый, возглавляя строительную компанию из Одессы, получил подряд на капитальный ремонт и реставрацию Херсонского областного художественного музея имени Алексея Шовкуненко. Договор заключался с одним из департаментов Херсонской областной администрации.
"В декабре 2021 года он подал акты с завышенными объемами выполненных работ. Таким образом подозреваемый завладел бюджетными средствами в сумме 28,4 млн грн, а в дальнейшем осуществил их легализацию путем перечисления на счета различных субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.
В отношении должностных лиц Херсонской областной государственной администрации материалы досудебного расследования выделены в отдельное уголовное производство и направлены по подследственности в НАБУ.
Досудебное расследование осуществляет отдел полиции № 2 Херсонского РУП ГУНГП в Херсонской области под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры.
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"У грудні 2021 року він подав акти із завищеними обсягами виконаних робіт."
Наступного разу, при читанні статті, раджу пану використовувати очі.
есть те кто ходит в вышиванке, поет гимн, хорошо говорит по украински и в тоже время ждет расею
Справжній поціновувач історії!