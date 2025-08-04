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Новости Финансовые мошенничества
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Руководитель строительной компании присвоил 28,4 млн грн во время реставрации музея в Херсоне, - Офис генпрокурора

Разворовывание средств

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры директору строительной компании заочно сообщили о новом подозрении в завладении бюджетными средствами и легализации имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установило следствие?

По данным следствия, в апреле 2021 года подозреваемый, возглавляя строительную компанию из Одессы, получил подряд на капитальный ремонт и реставрацию Херсонского областного художественного музея имени Алексея Шовкуненко. Договор заключался с одним из департаментов Херсонской областной администрации.

"В декабре 2021 года он подал акты с завышенными объемами выполненных работ. Таким образом подозреваемый завладел бюджетными средствами в сумме 28,4 млн грн, а в дальнейшем осуществил их легализацию путем перечисления на счета различных субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.

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В отношении должностных лиц Херсонской областной государственной администрации материалы досудебного расследования выделены в отдельное уголовное производство и направлены по подследственности в НАБУ.

Досудебное расследование осуществляет отдел полиции № 2 Херсонского РУП ГУНГП в Херсонской области под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры.

Автор: 

строительство (2003) Херсон (2994) махинации (590) Херсонская область (5071) Херсонский район (487)


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Топ комментарии
+2
Яка реставрація музею коли кожен день ворог знищує Херсон ?
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04.08.2025 13:06 Ответить
+1
Город под постоянным обстрелом,но деньги выделяются на ремонт музея.И наверное не только на него,а и на плитку,асфальт и детские площадки.Афигенное отмывание бабла.
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04.08.2025 13:07 Ответить
+1
Витрачання коштів на усі ці безглузді ремонти та реставрації є підривом обороноздатності України.
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04.08.2025 13:12 Ответить
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Яка реставрація музею коли кожен день ворог знищує Херсон ?
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04.08.2025 13:06 Ответить
"За даними слідства, у квітні 2021 році підозрюваний, очолюючи будівельну компанію з Одеси, отримав підряд на капітальний ремонт і реставрацію Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка."
"У грудні 2021 року він подав акти із завищеними обсягами виконаних робіт."
Наступного разу, при читанні статті, раджу пану використовувати очі.
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04.08.2025 13:13 Ответить
Город под постоянным обстрелом,но деньги выделяются на ремонт музея.И наверное не только на него,а и на плитку,асфальт и детские площадки.Афигенное отмывание бабла.
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04.08.2025 13:07 Ответить
Витрачання коштів на усі ці безглузді ремонти та реставрації є підривом обороноздатності України.
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04.08.2025 13:12 Ответить
Це все давно вже нікому не цікаво, якщо туди неможливо приплести родича сусіда Порошенки...
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04.08.2025 13:13 Ответить
Хароша штука реставрація!
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04.08.2025 13:16 Ответить
неужели вы считаете все такие патриоты ?
есть те кто ходит в вышиванке, поет гимн, хорошо говорит по украински и в тоже время ждет расею
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04.08.2025 13:20 Ответить
Там вони ще школи підземні будують , ну як будують кошти. п ять
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04.08.2025 13:21 Ответить
Збирав Григорієм Скковородою і Лесею.
Справжній поціновувач історії!
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04.08.2025 13:28 Ответить
2021 рік, Херсон? Що зараз від того музею лишилося? Хто там що встановить...
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04.08.2025 13:31 Ответить
Він не один. Вся країна хвора, риба тухне з голови.
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04.08.2025 13:52 Ответить
 
 