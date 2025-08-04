Керівник будівельної компанії привласнив 28,4 млн грн під час реставрації музею у Херсоні, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури директору будівельної компанії заочно повідомили про нову підозру у заволодінні бюджетними коштами та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановило слідство?

За даними слідства, у квітні 2021 році підозрюваний, очолюючи будівельну компанію з Одеси, отримав підряд на капітальний ремонт і реставрацію Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Договір укладався з одним із департаментів Херсонської обласної адміністрації.

"У грудні 2021 року він подав акти із завищеними обсягами виконаних робіт. Таким чином підозрюваний заволодів бюджетними коштами в сумі 28,4 млн грн, а в подальшому здійснив їх легалізацію шляхом перерахування на рахунки різних суб’єктів господарювання", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Проєктуй і будуй": Кабмін дозволить будівельним підрядникам самостійно проєктувати об’єкти

Стосовно посадових осіб Херсонської обласної державної адміністрації матеріали досудового розслідування виділено в окреме кримінальне провадження та направлено за підслідністю до НАБУ.

Досудове розслідування здійснює відділ поліції № 2 Херсонського РУП ГУНГП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури.