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Новини Фінансові шахрайства
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Керівник будівельної компанії привласнив 28,4 млн грн під час реставрації музею у Херсоні, - Офіс генпрокурора

Розкрадання коштів

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури директору будівельної компанії заочно повідомили про нову підозру у заволодінні бюджетними коштами та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановило слідство?

За даними слідства, у квітні 2021 році підозрюваний, очолюючи будівельну компанію з Одеси, отримав підряд на капітальний ремонт і реставрацію Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Договір укладався з одним із департаментів Херсонської обласної адміністрації.

"У грудні 2021 року він подав акти із завищеними обсягами виконаних робіт. Таким чином підозрюваний заволодів бюджетними коштами в сумі 28,4 млн грн, а в подальшому здійснив їх легалізацію шляхом перерахування на рахунки різних суб’єктів господарювання", - йдеться у повідомленні.

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Стосовно посадових осіб Херсонської обласної державної адміністрації матеріали досудового розслідування виділено в окреме кримінальне провадження та направлено за підслідністю до НАБУ.

Досудове розслідування здійснює відділ поліції № 2 Херсонського РУП ГУНГП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури.

Автор: 

будівництво (3056) Херсон (3541) махінації (425) Херсонська область (6068) Херсонський район (496)


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Топ коментарі
+2
Яка реставрація музею коли кожен день ворог знищує Херсон ?
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04.08.2025 13:06 Відповісти
+1
Город под постоянным обстрелом,но деньги выделяются на ремонт музея.И наверное не только на него,а и на плитку,асфальт и детские площадки.Афигенное отмывание бабла.
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04.08.2025 13:07 Відповісти
+1
Витрачання коштів на усі ці безглузді ремонти та реставрації є підривом обороноздатності України.
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04.08.2025 13:12 Відповісти
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Яка реставрація музею коли кожен день ворог знищує Херсон ?
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04.08.2025 13:06 Відповісти
"За даними слідства, у квітні 2021 році підозрюваний, очолюючи будівельну компанію з Одеси, отримав підряд на капітальний ремонт і реставрацію Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка."
"У грудні 2021 року він подав акти із завищеними обсягами виконаних робіт."
Наступного разу, при читанні статті, раджу пану використовувати очі.
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04.08.2025 13:13 Відповісти
Город под постоянным обстрелом,но деньги выделяются на ремонт музея.И наверное не только на него,а и на плитку,асфальт и детские площадки.Афигенное отмывание бабла.
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04.08.2025 13:07 Відповісти
Витрачання коштів на усі ці безглузді ремонти та реставрації є підривом обороноздатності України.
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04.08.2025 13:12 Відповісти
Це все давно вже нікому не цікаво, якщо туди неможливо приплести родича сусіда Порошенки...
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04.08.2025 13:13 Відповісти
Хароша штука реставрація!
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04.08.2025 13:16 Відповісти
неужели вы считаете все такие патриоты ?
есть те кто ходит в вышиванке, поет гимн, хорошо говорит по украински и в тоже время ждет расею
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04.08.2025 13:20 Відповісти
Там вони ще школи підземні будують , ну як будують кошти. п ять
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04.08.2025 13:21 Відповісти
Збирав Григорієм Скковородою і Лесею.
Справжній поціновувач історії!
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04.08.2025 13:28 Відповісти
2021 рік, Херсон? Що зараз від того музею лишилося? Хто там що встановить...
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04.08.2025 13:31 Відповісти
Він не один. Вся країна хвора, риба тухне з голови.
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04.08.2025 13:52 Відповісти
 
 