Керівник будівельної компанії привласнив 28,4 млн грн під час реставрації музею у Херсоні, - Офіс генпрокурора
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури директору будівельної компанії заочно повідомили про нову підозру у заволодінні бюджетними коштами та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Що встановило слідство?
За даними слідства, у квітні 2021 році підозрюваний, очолюючи будівельну компанію з Одеси, отримав підряд на капітальний ремонт і реставрацію Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Договір укладався з одним із департаментів Херсонської обласної адміністрації.
"У грудні 2021 року він подав акти із завищеними обсягами виконаних робіт. Таким чином підозрюваний заволодів бюджетними коштами в сумі 28,4 млн грн, а в подальшому здійснив їх легалізацію шляхом перерахування на рахунки різних суб’єктів господарювання", - йдеться у повідомленні.
Стосовно посадових осіб Херсонської обласної державної адміністрації матеріали досудового розслідування виділено в окреме кримінальне провадження та направлено за підслідністю до НАБУ.
Досудове розслідування здійснює відділ поліції № 2 Херсонського РУП ГУНГП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури.
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"У грудні 2021 року він подав акти із завищеними обсягами виконаних робіт."
Наступного разу, при читанні статті, раджу пану використовувати очі.
есть те кто ходит в вышиванке, поет гимн, хорошо говорит по украински и в тоже время ждет расею
Справжній поціновувач історії!