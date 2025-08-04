В Молдове разоблачили схему подкупа избирателей через приложение из РФ, - полиция

Полиция Молдовы сообщила о новой схеме незаконного финансирования и подкупа избирателей, которой руководят с территории Российской Федерации.

Об этом пишет NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, для реализации схемы используют мобильное приложение Taito, работающее на платформе Телеграм. Через него гражданам обещают десятки тысяч леев ежемесячно за участие в противоправных действиях, однако деньги они в итоге не получают.

Генеральный инспекторат полиции призвал молдаван не переходить по ссылкам, связанным с приложением, и не передавать свои персональные данные.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит масштабное вмешательство в парламентские выборы, запланированные на сентябрь 2025 года.

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