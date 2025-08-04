У Молдові викрили схему підкупу виборців через додаток з РФ, - поліція

Поліція Молдови повідомила про нову схему незаконного фінансування та підкупу виборців, якою керують з території Російської Федерації.

Про це пише NewsMaker, передає Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, для реалізації схеми використовують мобільний застосунок Taito, що працює на платформі Телеграм. Через нього громадянам обіцяють десятки тисяч леїв щомісяця за участь у протиправних діях, однак гроші вони в підсумку не отримують.

Генеральний інспекторат поліції закликав молдован не переходити за посиланнями, пов’язаними з додатком, та не передавати свої персональні дані.

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія готує масштабне втручання у парламентські вибори, заплановані на вересень 2025 року.

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