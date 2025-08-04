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Новости Взрывы в Бердянске
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В оккупированном Бердянске произошел взрыв на подстанции: обесточена ремонтная база захватчиков, - СМИ

В Бердянске обесточена ремонтная база оккупантов

Вечером 3 августа во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв на электроподстанции. Из-за этого обесточена ремонтная база российских захватчиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники "Суспільного" в спецслужбах.

Отмечается, что после оккупации Бердянска российские военные превратили цеха завода "Бердянські жатки" в большую ремонтную базу и склад хранения военной техники, оружия и размещения личного состава армии РФ.

"Первыми о мощном взрыве написали местные жители в соцсетях. Позже очевидцы распространили в пабликах видео и информацию о том, что по неизвестным причинам загорелась одна из подстанций города, из-за чего на некоторых прилегающих улицах исчезла электроэнергия", - говорится в сообщении.

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В результате взрыва и последующего пожара на трансформаторах - была выведена из строя подстанция, которая поставляла электроэнергию на предприятие по ремонту российской военной техники.

Окончательные последствия взрыва и размер нанесенного ущерба уточняются, добавили там.

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Автор: 

армия РФ (20212) Бердянск (446) взрыв (6867) оккупация (10242) Запорожская область (3376) Бердянский район (12)


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