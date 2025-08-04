В окупованому Бердянську стався вибух на підстанції: знеструмлено ремонтну базу загарбників, - ЗМІ

Ввечері 3 серпня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стався вибух на електропідстанції. Через це знеструмлено ремонтну базу російських загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили співрозмовники "Суспільного" у спецслужбах.

Зазначається, що після окупації Бердянська російські військові перетворили цехи заводу "Бердянські жниварки" на велику ремонтну базу та склад зберігання військової техніки, зброї та розміщення особового складу армії РФ.

"Першими про потужний вибух написали місцеві мешканці у соцмережах. Пізніше очевидці поширили у пабліках відео та інформацію про те, що з невідомих причин загорілася одна з підстанцій міста, через що на деяких прилеглих вулицях зникла електроенергія", - йдеться у повідомленні.

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Унаслідок вибуху та подальшої пожежі на трансформаторах — було виведено з ладу підстанцію, що постачала електроенергію на підприємство з ремонту російської військової техніки.

Остаточні наслідки вибуху та розмір завданої шкоди уточнюються, додали там.

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