РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9416 посетителей онлайн
Новости Возвращение тел павших защитников
386 3

Украина вернула тела, по меньшей мере, 25 военных, погибших в плену РФ, - Офис генпрокурора

За время большой войны возвращены 25 военных, погибших в плену РФ

Во время репатриации в Украину удалось вернуть тела, по меньшей мере, 25 военнослужащих, погибших в российском плену. Причинами смертей защитников были следы применения электрического тока, множественные переломы и значительная потеря веса из-за голода.

Об этом сообщает "Слідство. Інфо" со ссылкой на ответ на запрос от Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам судебно-медицинских экспертиз, есть основания утверждать о возможном жестоком обращении в отношении 25 украинских военнослужащих, находившихся в плену и тела которых были возвращены во время репатриации", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что с момента смерти тела защитников претерпели значительные изменения, поэтому установить точные причины и обстоятельства гибели невозможно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украину вернули тела 1000 погибших, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

"Можем констатировать, что среди причин смерти украинских военнопленных есть закрытые тупые травмы туловища с множественными переломами ребер, повреждения легких и листков плевры; убойные раны на голове; кровоизлияния в мягких тканях головы; убойные раны и синяки на лице; кровоизлияния в мягких тканях левого бедра и левой голени; ссадины в области лба по центру; следы применения электрического тока, кахексия (клинический синдром, сопровождающийся большой потерей массы тела и может возникать при голодании - ред.)", - добавляют в ОГП.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов отметил, что среди украинских защитников, погибших в плену, есть много случаев общего истощения организма.

Всего за время полномасштабной войны во время репатриации на подконтрольную Украине территорию вернули более 16 тысяч тел погибших защитников.

Читайте: РФ возвращает тела погибших защитников Украины во все худшем состоянии из-за пренебрежения условиями их хранения, - МВД

Автор: 

военнопленные (1173) обмен (1484) плен (2670) Офис Генпрокурора (2570) война в Украине (5493)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Криваві наслідки, бездіяльності групи осіб, разумкова+стефанчуків, зеленського, гончарука+шмигаля щодо завчасного вжиття ними дієвих заходів з підготовки України, до протистояння московській війні, з 2019 року!!!
Памятаймо, громадяни України, парламентсько-президентській!!!
показать весь комментарий
04.08.2025 19:06 Ответить
Яких вбили у полоні
показать весь комментарий
04.08.2025 19:40 Ответить
 
 