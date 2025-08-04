Украина вернула тела, по меньшей мере, 25 военных, погибших в плену РФ, - Офис генпрокурора

Во время репатриации в Украину удалось вернуть тела, по меньшей мере, 25 военнослужащих, погибших в российском плену. Причинами смертей защитников были следы применения электрического тока, множественные переломы и значительная потеря веса из-за голода.

Об этом сообщает "Слідство. Інфо" со ссылкой на ответ на запрос от Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам судебно-медицинских экспертиз, есть основания утверждать о возможном жестоком обращении в отношении 25 украинских военнослужащих, находившихся в плену и тела которых были возвращены во время репатриации", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что с момента смерти тела защитников претерпели значительные изменения, поэтому установить точные причины и обстоятельства гибели невозможно.

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"Можем констатировать, что среди причин смерти украинских военнопленных есть закрытые тупые травмы туловища с множественными переломами ребер, повреждения легких и листков плевры ; убойные раны на голове; кровоизлияния в мягких тканях головы; убойные раны и синяки на лице; кровоизлияния в мягких тканях левого бедра и левой голени; ссадины в области лба по центру; следы применения электрического тока, кахексия (клинический синдром, сопровождающийся большой потерей массы тела и может возникать при голодании - ред.) ", - добавляют в ОГП.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов отметил, что среди украинских защитников, погибших в плену, есть много случаев общего истощения организма.

Всего за время полномасштабной войны во время репатриации на подконтрольную Украине территорию вернули более 16 тысяч тел погибших защитников.

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