Україна повернула тіла щонайменше 25 військових, які загинули у полоні РФ, - Офіс генпрокурора

Під час репатріацій до України вдалося повернути тіла щонайменше 25 військовослужбовців, які загинули у російському полоні. Причинами смертей оборонців були сліди застосування електричного струму, множинні переломи та значна втрата ваги через голод.

Про це повідомляє "Слідство. Інфо" з посиланням на відповідь на запит від Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами судово-медичних експертиз, є підстави стверджувати про можливе жорстоке поводження стосовно 25 українських військовослужбовців, що перебували у полоні та тіла яких були повернуті під час репатріацій", - йдеться у повідомленні.

У Офісі генпрокурора зазначають, що з моменту смерті тіла оборонців зазнали значних змін, тому встановити точні причини та обставини загибелі неможливо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україну повернули тіла 1000 загиблих, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

"Можемо констатувати, що серед причин смерті українських військовополонених є закриті тупі травми тулуба з множинними переломами ребер, ушкодження легень та листків плеври ; забійні рани на голові; крововиливи в м’яких тканинах голови; забійні рани та синці на обличчі; крововиливи в м’яких тканинах лівого стегна та лівої гомілки; садна в ділянці лоба по центру; сліди застосування електричного струму, кахексія (клінічний синдром, що супроводжується великою втратою маси тіла й може виникати при голодуванні - ред.) ", - додають в ОГП.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов зазначив, що серед українських оборонців, які загинули у полоні, є багато випадків загального виснаження організму.

Загалом за час повномасштабної війни під час репатріацій на підконтрольну Україні територію повернули більш ніж 16 тисяч тіл загиблих захисників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі: Є домовленість про обмін 1200 полонених. ФОТО