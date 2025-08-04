Україна повернула тіла щонайменше 25 військових, які загинули у полоні РФ, - Офіс генпрокурора
Під час репатріацій до України вдалося повернути тіла щонайменше 25 військовослужбовців, які загинули у російському полоні. Причинами смертей оборонців були сліди застосування електричного струму, множинні переломи та значна втрата ваги через голод.
Про це повідомляє "Слідство. Інфо" з посиланням на відповідь на запит від Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"За результатами судово-медичних експертиз, є підстави стверджувати про можливе жорстоке поводження стосовно 25 українських військовослужбовців, що перебували у полоні та тіла яких були повернуті під час репатріацій", - йдеться у повідомленні.
У Офісі генпрокурора зазначають, що з моменту смерті тіла оборонців зазнали значних змін, тому встановити точні причини та обставини загибелі неможливо.
"Можемо констатувати, що серед причин смерті українських військовополонених є закриті тупі травми тулуба з множинними переломами ребер, ушкодження легень та листків плеври; забійні рани на голові; крововиливи в м’яких тканинах голови; забійні рани та синці на обличчі; крововиливи в м’яких тканинах лівого стегна та лівої гомілки; садна в ділянці лоба по центру; сліди застосування електричного струму, кахексія (клінічний синдром, що супроводжується великою втратою маси тіла й може виникати при голодуванні - ред.)", - додають в ОГП.
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов зазначив, що серед українських оборонців, які загинули у полоні, є багато випадків загального виснаження організму.
Загалом за час повномасштабної війни під час репатріацій на підконтрольну Україні територію повернули більш ніж 16 тисяч тіл загиблих захисників.
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