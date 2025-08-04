Украина, а значит, и вся Европа получит больше защиты от российского террора, - Зеленский поблагодарил Нидерланды за новый пакет помощи

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Нидерландов Дика Схофа за пакет помощи на укрепление ПВО Украины.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Украина, а значит, и вся Европа получит больше защиты от российского террора. Искренне благодарен Нидерландам за существенный вклад в усиление украинского воздушного щита - только что обсудили это с премьер-министром Диком Схоофом. Пакет в 500 миллионов евро - это американское оружие, в частности - ракеты для "петриотов". Первый такой шаг среди стран НАТО и во время, когда Россия пытается масштабировать свои удары. Это точно поможет защитить жизни наших людей!" - подчеркнул президент.

Он отметил, что это решение стало одним из практических результатов саммита НАТО в Гааге.

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"Спасибо Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за решимость в укреплении нашей обороны. Благодарен Дику Схоофу за сегодняшнее решение, и ждем с визитом в Украине!" - добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что Нидерланды предоставят Украине 500 миллионов евро на укрепление противовоздушной обороны.