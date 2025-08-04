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Новости Помощь Украине от Нидерландов
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Украина, а значит, и вся Европа получит больше защиты от российского террора, - Зеленский поблагодарил Нидерланды за новый пакет помощи

Зеленский поблагодарил Нидерланды за новый пакет помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Нидерландов Дика Схофа за пакет помощи на укрепление ПВО Украины.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Украина, а значит, и вся Европа получит больше защиты от российского террора. Искренне благодарен Нидерландам за существенный вклад в усиление украинского воздушного щита - только что обсудили это с премьер-министром Диком Схоофом. Пакет в 500 миллионов евро - это американское оружие, в частности - ракеты для "петриотов". Первый такой шаг среди стран НАТО и во время, когда Россия пытается масштабировать свои удары. Это точно поможет защитить жизни наших людей!" - подчеркнул президент.

Он отметил, что это решение стало одним из практических результатов саммита НАТО в Гааге.

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"Спасибо Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за решимость в укреплении нашей обороны. Благодарен Дику Схоофу за сегодняшнее решение, и ждем с визитом в Украине!" - добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что Нидерланды предоставят Украине 500 миллионов евро на укрепление противовоздушной обороны.

Автор: 

Зеленский Владимир (21434) Нидерланды (1628) ПВО (3004) помощь (8039)


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Де, бл, наші крилаті та балістичні ракети власного виробництва?
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04.08.2025 20:23 Ответить
У зеленського навіть почали проскакувати адекватні фрази. Ось що робить казковий пендель від Майдану. Нагадаю, секті святого Боневтіка Кабиздоховича, що перед початком війни в цього покидька рейтинг був 15%, і якби не вінйа, то вигнали б його ще в 22-му році. Війна це найкраща подія в його нікчемному житті. Воно упивається війною, вдихнув повітря, хтось з українців загинув, видихнув, когось скалічило. Треба це припиняти.
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04.08.2025 21:05 Ответить
Зэльоне чмо ,не приплітай сюди Європу ,вони що з кацапами воюють ? Чи ти хочеш ,щоб через Україну почалась Третя світова війна , так такого ніколи не буде ,їм простіше домовитись з рашкою ,ніж безкінечно фінансувати Україну ,
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04.08.2025 21:48 Ответить
 
 