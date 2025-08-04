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Новини Допомога Україні від Нідерландів
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Україна, а отже, і вся Європа отримає більше захисту від російського терору, - Зеленський подякував Нідерландам за новий пакет допомоги

Зеленський подякував Нідерландам за новий пакет допомоги

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Нідерландів Діку Схофу за пакет допомоги на зміцнення ППО України.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Україна, а отже, і вся Європа отримає більше захисту від російського терору. Щиро вдячний Нідерландам за суттєвий внесок у посилення українського повітряного щита – щойно обговорили це з Прем’єр-міністром Діком Схоофом. Пакет у 500 мільйонів євро – це американська зброя, зокрема ракети для "петріотів". Перший такий крок серед країн НАТО і в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари. Це точно допоможе захистити життя наших людей!" - наголосив президент.

Він зазначив, що це рішення стало одним із практичних результатів саміту НАТО в Гаазі.

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"Дякую Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за рішучість у зміцненні нашої оборони. Вдячний Діку Схоофу за сьогоднішнє рішення, і чекаємо з візитом в Україні!" - додав глава держави.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди нададуть Україні 500 мільйонів євро на зміцнення протиповітряної оборони.

Автор: 

Зеленський Володимир (24963) Нідерланди (1616) ППО (3454) допомога (8636)


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Де, бл, наші крилаті та балістичні ракети власного виробництва?
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04.08.2025 20:23 Відповісти
У зеленського навіть почали проскакувати адекватні фрази. Ось що робить казковий пендель від Майдану. Нагадаю, секті святого Боневтіка Кабиздоховича, що перед початком війни в цього покидька рейтинг був 15%, і якби не вінйа, то вигнали б його ще в 22-му році. Війна це найкраща подія в його нікчемному житті. Воно упивається війною, вдихнув повітря, хтось з українців загинув, видихнув, когось скалічило. Треба це припиняти.
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04.08.2025 21:05 Відповісти
 
 