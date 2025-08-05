Санкции против РФ и всех, кто ей помогает, могут сработать, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал усиливать санкции против России, а также вторичные против тех, кто помогает РФ вести войну против Украины.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
По словам президента, ночью оккупанты ударили баллистикой и выпустили почти полсотни БПЛА, большинство из которых - российско-иранские "шахеды".
"Продолжают с ночи работать подразделения ГСЧС в Лозовой на Харьковщине. Здесь "русские" ударили более 25 "шахедами" по гражданской инфраструктуре. Пострадала железная дорога - депо, вокзал. Из-за ударов один человек погиб. Мои соболезнования семье и близким. Еще десять человек пострадали, среди них два ребенка. Всем помогают", - отметил Зеленский.
Также под обстрелами находились Запорожская, Одесская и Сумская области. В селе Беленькое Запорожского района оккупанты ударили прямо по людям FPV-дронами. Два человека пострадали.
"Опять российская армия охотится на людей, чтобы запугать прифронтовые города и громады.
Мир сейчас видит, что санкции против России и вторичные санкции против всех, кто помогает ей наживаться на нефти, могут сработать, если будут достаточно сильными. Поэтому давление надо усиливать, и это, безусловно, будет работать для мира. Спасибо Соединенным Штатам, европейским партнерам, странам "семерки" и всем, кто готов давить как нужно. Рассчитываем на содержательные, решительные шаги", - подытожил он.
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