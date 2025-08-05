РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11057 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Украины
550 16

Санкции против РФ и всех, кто ей помогает, могут сработать, - Зеленский

Зеленский призвал ввести санкции против РФ

Президент Владимир Зеленский призвал усиливать санкции против России, а также вторичные против тех, кто помогает РФ вести войну против Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, ночью оккупанты ударили баллистикой и выпустили почти полсотни БПЛА, большинство из которых - российско-иранские "шахеды".

"Продолжают с ночи работать подразделения ГСЧС в Лозовой на Харьковщине. Здесь "русские" ударили более 25 "шахедами" по гражданской инфраструктуре. Пострадала железная дорога - депо, вокзал. Из-за ударов один человек погиб. Мои соболезнования семье и близким. Еще десять человек пострадали, среди них два ребенка. Всем помогают", - отметил Зеленский.

Читайте также: Россия затягивает войну против Украины. Все санкции, которые изолируют Москву, помогают миру, - Зеленский

Также под обстрелами находились Запорожская, Одесская и Сумская области. В селе Беленькое Запорожского района оккупанты ударили прямо по людям FPV-дронами. Два человека пострадали.

"Опять российская армия охотится на людей, чтобы запугать прифронтовые города и громады.

Мир сейчас видит, что санкции против России и вторичные санкции против всех, кто помогает ей наживаться на нефти, могут сработать, если будут достаточно сильными. Поэтому давление надо усиливать, и это, безусловно, будет работать для мира. Спасибо Соединенным Штатам, европейским партнерам, странам "семерки" и всем, кто готов давить как нужно. Рассчитываем на содержательные, решительные шаги", - подытожил он.

Читайте: Литва вызвала представителя РФ из-за массированных ударов по Украине

Автор: 

Зеленский Владимир (21434) обстрел (28887) санкции (11732) война в Украине (5493)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Ми просимо США та інші країни ввести вторинні санкції на країни які фінансують Росію, купуючи у неї нафту та газ, в той же час ми досі не ввели санкції проти країн які фінансують Росію, купуючи в неї нафти та газ. Україна повинна показати приклад ввівши стовідсотковий податок на товари з Китаю, Індії та інші країни
показать весь комментарий
05.08.2025 10:01 Ответить
+6
Тоб то, Zе вимагає санкцій проти себе, дЕрьмака, 4-5 менеджерав ( Портнов вже у Кобзона) та Слуг наріда?
показать весь комментарий
05.08.2025 10:17 Ответить
+4
Прорабу асфальтних- доріг краще промовчати.ю Ти натворило тут, наворочило, що весь світ не може дати ради, а основне, що ми втратили дуже багато людей і інфраструктури.
показать весь комментарий
05.08.2025 10:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Санкції можуть спрацювати заявив великий Гуру і бабця Ванга по сумісництву.
показать весь комментарий
05.08.2025 09:59 Ответить
Ми просимо США та інші країни ввести вторинні санкції на країни які фінансують Росію, купуючи у неї нафту та газ, в той же час ми досі не ввели санкції проти країн які фінансують Росію, купуючи в неї нафти та газ. Україна повинна показати приклад ввівши стовідсотковий податок на товари з Китаю, Індії та інші країни
показать весь комментарий
05.08.2025 10:01 Ответить
Як з язика зняв
показать весь комментарий
05.08.2025 10:02 Ответить
Прорабу асфальтних- доріг краще промовчати.ю Ти натворило тут, наворочило, що весь світ не може дати ради, а основне, що ми втратили дуже багато людей і інфраструктури.
показать весь комментарий
05.08.2025 10:05 Ответить
Воно хоче санкцій проти себе та своєї ригозеленої шобли?
показать весь комментарий
05.08.2025 10:09 Ответить
Ну такі як вводять то "можуть і не спрацювати"
показать весь комментарий
05.08.2025 10:17 Ответить
Тоб то, Zе вимагає санкцій проти себе, дЕрьмака, 4-5 менеджерав ( Портнов вже у Кобзона) та Слуг наріда?
показать весь комментарий
05.08.2025 10:17 Ответить
""зепоцріот" підписав антиукраїнський закон і санкції ЄС ПРОТИ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ ЗРАЗУ СПРАЦЮВАЛИ.єрмак дав ЦУ від куйла .качати мадярам нафту і санкції на 6,5 млрд зразу спрацювали...
показать весь комментарий
05.08.2025 10:27 Ответить
Він правий, але ці ж самі санкції треба вводити синхронно до всіх хто розкрадає Україну. Коли саме ці санкції введе США та ЄС, війна скінчиться, бо Україна і їх Армія нарешті зможуть купувати для себе те обладнення яке дозволить належно захищати Україну і небо над.нею. європі час не робити вигляд, що вона не пакує себе вкраденими в Україні грошима.
показать весь комментарий
05.08.2025 10:32 Ответить
Так Наполеончик з AliExpress ще й не впевнений.
показать весь комментарий
05.08.2025 10:38 Ответить
Можуть і спрацювати санкції. Але всі вже навчені, Трамп думає одне, говорить інше а робить зовсім друге. Після 8 серпня побачило, Трамп мужик чи звичайний балабол
показать весь комментарий
05.08.2025 10:57 Ответить
Тю, а трупопровід Дружба працює на московитів- це як розуміти, ze на себе із їрмаком накладе санкції?
показать весь комментарий
05.08.2025 11:15 Ответить
вони могли б спрацювати ще 3 роки тому, якби були реально введені. Та й зараз незрозуміло, що то за санкції. Факт залишається фактом - у путіна і росії бабла на війну вистачає, хоча вже більше 10 років триває порушення міжнародного права росією і захоплення чужих територій, війна і масові вбивства населення України
показать весь комментарий
05.08.2025 10:58 Ответить
Поки ти в кріслі санкції для кацапії не працюють.
показать весь комментарий
05.08.2025 11:19 Ответить
Міндічі твої с завгоспами зате точно працюють , а потім ти їх с намародериним на крові на батьківщину свою відправляєш щоб невідповідали перед законом
показать весь комментарий
05.08.2025 11:29 Ответить
 
 