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Новости Заявления о мире Санкции США против России
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Россия затягивает войну против Украины. Все санкции, изолирующие Москву, помогают миру, - Зеленский

Зеленский отреагировал на заявление Трампа по России

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Дональда Трампа за решимость завершить российско-украинскую войну и соответствующее давление от Америки.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия затягивает войну против Украины только по одной причине: имеет деньги, чтобы воевать. Все санкции, ограничивающие Россию, помогают миру. Все оружие, укрепляющее Украину, помогает миру. Все политические меры, изолирующие Россию, помогают миру", - подчеркнул глава государства.

"Я благодарен Президенту Трампу за решимость завершить войну и соответствующее давление от Америки. Уже чувствуется изменение настроений в России, и новые решительные шаги, новые сильные санкции будут подталкивать россиян к миру", - отметил он.

Зеленский поблагодарил всех в Европе, всех в мире, кто вместе с Соединенными Штатами поддерживает Украину, усиливает нашу защиту неба, наш фронт и все усилия ради мира.

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Зеленский отреагировал на заявление Трампа по России

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что значительно повысит пошлины против Индии за перепродажу российской нефти.

Накануне Трамп объявил, что анонсированный им новый крайний срок для России для прекращения войны против Украины, составляет 10 дней и начинается с 29 июля - завершится 8 августа.

Автор: 

Зеленский Владимир (21434) россия (96788) санкции (11732) Трамп Дональд (6107) война в Украине (5493)


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Топ комментарии
+3
Зе затягує війну, саботуючи виробництво далекобійних ракет і засобів ППО. Даючи на розграбування своїм слугам гроші, яких і так не вистачає. Зе має відповісти.
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04.08.2025 20:46 Ответить
+1
Президент України Володимир Зеленський подякував лідеру США Дональду Трампу за рішучість завершити російсько-українську війну

А де вона у Трумпа, та рішучість, хлопе?
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04.08.2025 20:42 Ответить
+1
Добре, а якщо ми перекриємо нафтопровід *****? Це буде ізоляція московії і прискорення миру чи це другоє ?
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04.08.2025 20:43 Ответить
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Головне дупіту рижому підлизати, як би гидко це не було. І все, Перемога за зє.
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04.08.2025 20:42 Ответить
Президент України Володимир Зеленський подякував лідеру США Дональду Трампу за рішучість завершити російсько-українську війну

А де вона у Трумпа, та рішучість, хлопе?
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04.08.2025 20:42 Ответить
Добре, а якщо ми перекриємо нафтопровід *****? Це буде ізоляція московії і прискорення миру чи це другоє ?
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04.08.2025 20:43 Ответить
Це "порушення міжнародних контрактів"...
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04.08.2025 20:49 Ответить
Тоді виходить міжнародні контракти вищі нац безпеки ?
цікаво як би в цій ситуації повівся Ізраїль
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04.08.2025 21:03 Ответить
Виходить що так...

Шмигаль розповів, чому не можна зупиняти транзит російської нафти до ЄС
Джерело: https://censor.net/n3529550
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04.08.2025 21:16 Ответить
Взірвати нахрен ту трубу і сказати, що воно само. Але немає кому то зробити. Ось така країна героїв.
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04.08.2025 21:19 Ответить
Зе затягує війну, саботуючи виробництво далекобійних ракет і засобів ППО. Даючи на розграбування своїм слугам гроші, яких і так не вистачає. Зе має відповісти.
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04.08.2025 20:46 Ответить
Посадити зелену наволоч - це зменшити крадіжки - збільшити поставки на фронт - захистити бійців - наблизити перемогу - допомогти миру. Як тобі такий варіант, гнилий Віслюче?
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04.08.2025 21:01 Ответить
Віслюк в тебе з великої літери, напевно він заслуговує більшої поваги ніж зе.
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04.08.2025 21:15 Ответить
Знов пускає соплі і пасту. )(уйло ж вже заявило що готове зустрітись, щоб ти знову заглянув в його риб'ячі очі і знайшов там мир.
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04.08.2025 21:12 Ответить
Знову, плять, "затягує війну".

Він що, цим закликає москалоту її (війну) інтенсифікувати??
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04.08.2025 21:28 Ответить
 
 