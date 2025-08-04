Россия затягивает войну против Украины. Все санкции, изолирующие Москву, помогают миру, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Дональда Трампа за решимость завершить российско-украинскую войну и соответствующее давление от Америки.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия затягивает войну против Украины только по одной причине: имеет деньги, чтобы воевать. Все санкции, ограничивающие Россию, помогают миру. Все оружие, укрепляющее Украину, помогает миру. Все политические меры, изолирующие Россию, помогают миру", - подчеркнул глава государства.

"Я благодарен Президенту Трампу за решимость завершить войну и соответствующее давление от Америки. Уже чувствуется изменение настроений в России, и новые решительные шаги, новые сильные санкции будут подталкивать россиян к миру", - отметил он.

Зеленский поблагодарил всех в Европе, всех в мире, кто вместе с Соединенными Штатами поддерживает Украину, усиливает нашу защиту неба, наш фронт и все усилия ради мира.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что значительно повысит пошлины против Индии за перепродажу российской нефти.

Накануне Трамп объявил, что анонсированный им новый крайний срок для России для прекращения войны против Украины, составляет 10 дней и начинается с 29 июля - завершится 8 августа.