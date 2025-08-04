Росія затягує війну проти України. Усі санкції, які ізолюють Москву, допомагають миру, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував лідеру США Дональду Трампу за рішучість завершити російсько-українську війну й відповідний тиск від Америки.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія затягує війну проти України тільки з однієї причини: має гроші, щоб воювати. Всі санкції, які обмежують Росію, допомагають миру. Вся зброя, яка зміцнює Україну, допомагає миру. Всі політичні заходи, які ізолюють Росію, допомагають миру", - наголосив голова держави.

"Я вдячний Президенту Трампу за рішучість завершити війну й відповідний тиск від Америки. Вже відчувається зміна настроїв у Росії, і нові рішучі кроки, нові сильні санкції будуть підштовхувати росіян до миру", - зазначив він.

Зеленський подякував всім у Європі, всім у світі, хто разом зі Сполученими Штатами підтримує Україну, посилює наш захист неба, наш фронт і всі зусилля заради миру.

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Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що значно підвищить мита проти Індії за перепродаж російської нафти.

Напередодні Трамп оголосив, що анонсований ним новий крайній термін для Росії для припинення війни проти України, становить 10 днів і починається з 29 липня –– завершиться 8 серпня.