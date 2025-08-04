УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9627 відвідувачів онлайн
Новини Заяви про мир Санкції США проти Росії
267 10

Росія затягує війну проти України. Усі санкції, які ізолюють Москву, допомагають миру, - Зеленський

Зеленський відреагував на заяву Трампа щодо Росії

Президент України Володимир Зеленський подякував лідеру США Дональду Трампу за рішучість завершити російсько-українську війну й відповідний тиск від Америки.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія затягує війну проти України тільки з однієї причини: має гроші, щоб воювати. Всі санкції, які обмежують Росію, допомагають миру. Вся зброя, яка зміцнює Україну, допомагає миру. Всі політичні заходи, які ізолюють Росію, допомагають миру", - наголосив голова держави. 

"Я вдячний Президенту Трампу за рішучість завершити війну й відповідний тиск від Америки. Вже відчувається зміна настроїв у Росії, і нові рішучі кроки, нові сильні санкції будуть підштовхувати росіян до миру", - зазначив він. 

Зеленський подякував всім у Європі, всім у світі, хто разом зі Сполученими Штатами підтримує Україну, посилює наш захист неба, наш фронт і всі зусилля заради миру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна, а отже, і вся Європа отримає більше захисту від російського терору, - Зеленський подякував Нідерландам за новий пакет допомоги

Зеленський відреагував на заяву Трампа щодо Росії

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що значно підвищить мита проти Індії за перепродаж російської нафти.

Напередодні Трамп оголосив, що анонсований ним новий крайній термін для Росії для припинення війни проти України, становить 10 днів і починається з 29 липня –– завершиться 8 серпня.

Автор: 

Зеленський Володимир (24963) росія (67030) санкції (12509) Трамп Дональд (6607) війна в Україні (5531)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне дупіту рижому підлизати, як би гидко це не було. І все, Перемога за зє.
показати весь коментар
04.08.2025 20:42 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський подякував лідеру США Дональду Трампу за рішучість завершити російсько-українську війну

А де вона у Трумпа, та рішучість, хлопе?
показати весь коментар
04.08.2025 20:42 Відповісти
Добре, а якщо ми перекриємо нафтопровід *****? Це буде ізоляція московії і прискорення миру чи це другоє ?
показати весь коментар
04.08.2025 20:43 Відповісти
Це "порушення міжнародних контрактів"...
показати весь коментар
04.08.2025 20:49 Відповісти
Тоді виходить міжнародні контракти вищі нац безпеки ?
цікаво як би в цій ситуації повівся Ізраїль
показати весь коментар
04.08.2025 21:03 Відповісти
Виходить що так...

Шмигаль розповів, чому не можна зупиняти транзит російської нафти до ЄС
Джерело: https://censor.net/n3529550
показати весь коментар
04.08.2025 21:16 Відповісти
Зе затягує війну, саботуючи виробництво далекобійних ракет і засобів ППО. Даючи на розграбування своїм слугам гроші, яких і так не вистачає. Зе має відповісти.
показати весь коментар
04.08.2025 20:46 Відповісти
Посадити зелену наволоч - це зменшити крадіжки - збільшити поставки на фронт - захистити бійців - наблизити перемогу - допомогти миру. Як тобі такий варіант, гнилий Віслюче?
показати весь коментар
04.08.2025 21:01 Відповісти
Віслюк в тебе з великої літери, напевно він заслуговує більшої поваги ніж зе.
показати весь коментар
04.08.2025 21:15 Відповісти
Знов пускає соплі і пасту. )(уйло ж вже заявило що готове зустрітись, щоб ти знову заглянув в його риб'ячі очі і знайшов там мир.
показати весь коментар
04.08.2025 21:12 Відповісти
 
 